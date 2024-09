El recuerdo imborrable del golpe de Estado contra Allende

El golpe del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general traidor Augusto Pinochet empezó matando, deteniendo, fusilando, ejecutando y torturando a miles de hombres y mujeres de los sindicatos y partidos democráticos de la coalición de la Unidad Popular chilena. La dictadura militar-fascista de Pinochet inició una cruelmente antidemocrática dictadura que se arrastró 17 años, que dejó más de 40.000 víctimas, entre ellos más de 3.200 ejecutados, de los cuales un millar de nombres aún sigue entre las listas de desaparecidos.

Aquel año 1973 en la España oficial de Franco no se pudo contener la satisfacción, sobre todo porque presentía la estrecha relación del Caudillo con el feroz Pinochet. Pinochet no conocía personalmente a Franco, pero le admiraba profundamente. Al día siguiente del golpe del 11 de septiembre no perdió tiempo para escribirle una carta, anunciándole el envío a Madrid de un nuevo embajador, el general retirado Francisco Gorigoitía Herrera. El mismo Pinochet viajaría a Madrid para asistir al funeral del que parecía ser su modelo de dictador, en noviembre de 1975. Pinochet fue el único jefe de Estado, junto con Rainiero de Mónaco y el rey Hussein de Jordania en viajar a Madrid. Los mandatarios democráticos se abstuvieron de dar el pesame a los todavía fascistas herederos de Franco, lo cual incluía a don Juan Carlos de Borbón. Pinochet dijo que su visita era para “rendir homenaje a este guerrero, que sorteó las más fuertes adversidades”. Su foto sentado junto a Imelda Marcos -la esposa del dictador filipino-, de uniforme y con una opulenta capa gris, fue una de las imágenes del funeral en la Plaza de Oriente.

Antes de regresar a Chile, Pinochet visitó el Valle de los Caídos. En el vuelo de regreso hizo escala de cinco horas en Canarias, donde fue protocolariamente recibido por el entonces gobernador civil en funciones de Gran Canaria, don Lorenzo Olarte, al que le confesó su admiración por el Valle de los Caídos y confesó también su deseo de que le construyeran algo parecido a él en Chile. Sus deseos no se han cumplido, a pesar de que el Ejercito chileno no ha sido totalmente democratizado, y resulta peligroso ir a escupir sobre su tumba.

El 2 octubre de 1975, ante una nueva condena de la ONU contra el régimen franquista por los fusilamientos de cinco integrantes de ETA y el FRAP, Pinochet escribió a Franco: “Ante la infame campaña internacional que enfrenta España (…) estoy cierto que de esta dura prueba emergerá una España aun más fuerte, unida y respetada por la fortaleza de sus convicciones y la reciedumbre de sus actitudes y abrigo la esperanza de que en el futuro se valorizará mejor el esfuerzo de los pueblos de carácter para forjar su destino propio”.

Los pueblos de carácter desgraciadamente no siempre pueden forjar su destino debido a la existencia de oligarcas y de militares sin escrúpulos que se creen los únicos dueños del destino de los pueblos en que viven. En 1973 yo tenía 23 años y había pasado varias veces por las comisarías y cárceles franquistas y en la emoción e indignación que me produjeron las noticias del momento estuve durante algún tiempo, a poco del triunfo del golpismo fascista, dando vueltas a la idea de ir al Chile sometido a Pinochet para ayudar- pensaba yo en solitario e ingenuamente- con mis experiencias de lucha clandestina a las fuerzas antifascistas que no tenían tal experiencia debido a los largos años anteriores de democracia... Al final, decidí que primero había que hacer los deberes en casa (es decir, acabar con la Dictadura franquista) y luego ayudar a los otros.

La Historia y los Informes de la CIA

Estados Unidos han desclasificado dos informes que la CIA preparó para el presidente Richard Nixon, uno en los días previos al golpe y otro de la mañana en que tuvo lugar la intervención militar golpista. Leídos sin experiencia y aislados de su contexto original, dan la impresión de que las personas que mandaban en Estados Unidos y controlaban militares y fuerzas de espionaje, sólo tenían una idea vaga de lo que estaba sucediendo en Chile. Hay muchos documentos, ya desclasificados, así como testimonios individuales que proporcionan un cuadro histórico mejor. Y muestran qué intereses estaban en juego.

El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, influyó decisivamente en grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. La visita de Fidel Castro a Chile y la política social de la Unidad Popular despertaron el temor de la creación de un nuevo país socialista y prosoviético.

Algunos pueden opinar que hablar de aquellos trágicos hechos es como el agua pasada que no mueve molino. Pero el análisis y el estudio histórico de tales acontecimientos nos pueden servir para evitar pasados errores y prevenirnos frente a las maquinaciones e intereses de las oligarquías nacionales y de las imperialistas.

En Chile Boric conmemora los 51 años del Golpe

El presidente chileno Boric ha anunciado un posible aumento del presupuesto para lugares de la memoria histórica. Al mismo tiempo recordó: “El año pasado, la derecha amenazó con rechazar la partida presupuestaria de los sitios de memoria. Estuvo a punto”.

La conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado en la mañana miércoles 11 de septiembre. Ante de tal jornada el presidente Gabriel Boric anunció el aumento de presupuesto de los sitios de memoria del país. Boric informó de tal medida en la ceremonia de inauguración del “Camino de la Memoria” en el Parque Estadio Nacional, un proyecto que forma parte del programa de Derechos Humanos y Memoria del Ministerio del Deporte.

Y luego hizo un emplazamiento a la oposición derechista, al recordar la discusión de presupuesto de esta partida el pasado año 2023.

“Nosotros queremos aumentar el presupuesto para los sitios de memoria. El año pasado, la derecha amenazó con rechazar la partida de los sitios de memoria. Estuvo a punto. Este año vamos a aumentar el presupuesto de los sitios de memoria. Dijo: ¿Qué van a hacer todas las fuerzas políticas frente a aquello? Yo los invito a estar atentos, porque la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país”.

A diferencia del clima de tensión que se vivió en la edición pasada del 11 de septiembre cuando se conmemoraron 50 años del golpe de Estado, en esta oportunidad, el Ejecutivo preparó una conmemoración más reposada o “sobria” que la acontecida en el 2023.

El Presidente Boric dijo que mantener viva la memoria “es un deber de todos y todas”, y luego enfatizó: “Por eso hago un llamado que aquí no primen pequeñeces, sino conciencia histórica, solidaridad, generosidad, empatía con quienes vivieron los momentos del horror”.

El Gobierno de Venezuela recuerda golpe de Estado a Allende y ratifica su solidaridad con el pueblo chileno

Mientras en los editoriales de la mayoría de la Prensa Española y pro-norteamericana se ignoran los actos oficiales del Gobierno Maduro y otros venezolanos de solidaridad con el pueblo chileno en su “lucha por justicia y reparaciones”, se ocupan de la huida “heróica” o “vergonzosa”, según se opine, de Edmundo González Urrutia

Con el candidato Edmundo en el exilio, María Corina Machado en la clandestinidad, con dirigentes detenidos y la calle paralizada por el miedo: la oposición de Venezuela comienza a quedarse sin aire en su cruzada contra la cuestionada reelección de un Nicolás Maduro, que tranquilo y sin señales de ceder a la presión orquestada por el Gobierno USA, sigue al mando del Gobierno y de las Fuerzas Armadas..

La salida del país de González Urrutia, el rival de Maduro en las elecciones del 28 de julio, ocurrió el domingo luego de que la justicia venezolana emitiera una orden de arresto en su contra el 2 de septiembre. Pero especialmente en una carta que Edmundo dirige a Tarek William Saab, reconociéndole como Fiscal General y su legalidad institucional, cosa que no hizo la renegada Corina Machado, al parecer impulsada directamente desde los USA. En una entrevista el propio fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habló en exclusiva con CNN tras la salida del candidato opositor Edmundo González Urrutia de Venezuela, quien ahora se encuentra en España donde solicitó asilo político. Ana María Mejía de CNN habló con William Saab sobre el estatus procesal de González ahora que se encuentra fuera del país y sobre cómo María Corina Machado no es la cara de la oposición ahora.

Pero mientras está claro el papel jugado por el socialista español Zapatero y la generosidad del Gobierno Maduro, en la OEA se acusa a Maduro de forzar al exilio al huido Edmundo González. Al igual que lo estaba González Urrutia desde el 30 de julio, también está en la clandestinidad Corina Machado, jefa real y con faldas de la oposición.

Edmundo González Urrutia ya está refugiado en España, después de que el domingo por la tarde aterrizara a las afueras de Madrid el avión de las Fuerzas Armadas Españolas que lo trajo desde Venezuela. Con el paso de las horas, han ido saliendo a la luz pública los detalles de la huida del candidato opositor a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, una noticia que ha copado los noticieros españoles.

Pero en Venezuela las gentes tienen otras preocupaciones que las de saber el paradero de los escondidos dirigentes opositores que llamaron a protestas violentas y han incitado a los militares a un golpe de Estado. Es decir una vuelta o repetición de las fracasadas estrategias utilizadas por Capriles y Guaidó con su eterna acompañante Corina Machado. Si los opositores fueran supersticiosos habrían evitado la compañía de esta mujer que parece ser la que lleva pantalones y mando entre los opositores. Con Capriles, con Guaidó y ahora con Edmundo, pensando la tal Corina Machado quizás de que “a la tercera intentona va la vencida”.

Palabras de Maduro sobre Allende

El presidente venezolano, Nicolás Maduro recordó el “coraje y carácter consecuente” de Salvador Allende, cuyos valores, dijo, «viven eternamente en los corazones» de los pueblos de América Latina.

“Hace 50 años, el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, partió físicamente, víctima de un Golpe de Estado cobarde, auspiciado por el imperio yanqui y perpetrado por los traidores. Allende se fue a la inmortalidad luchando fusil en mano, por el derecho de los chilenos a reconstruir una patria de paz”, escribió el presidente Maduro en la red social X (antes Twitter).

Cayetana Álvarez de Toledo, por un golpe a distancia

La conmemoración de los 50 años del Golpe no ha dividido al país suramericano pese a que en los últimos meses ha crecido la propaganda orquestada desde Yanquilandia del negacionismo frente a Allende y tratando de ganar personas, públicas y privadas, que justifiquen el golpe pinochetista y que crean que el brutal Pinochet salvó a Chile del comunismo y que las brutales represalias de la dictadura fueron un mal necesario. Como se ve, siempre que hay un golpe o violencia contra gobiernos o personas de izquierda se habla de “mal necesario”, pero cuando un gobierno legal y democrático usa de los mecanismos institucionales de la legalidad vigente para reprimir los intentos de derrocarle, entonces se habla de dictadura.

Pero mientras Maduro desde Caracas expresa solidaridad con el pueblo chileno en el Parlamento español el Partido Popular se lanza, sin arriesgarse claro, a que otros promuevan un nuevo golpe violento.

Los del PP-Feijóo logran que Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN se posicionen a favor de reconocer al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, pese a que Bruselas no se sitúa, por el momento, en esa tesitura y a que, además, no se conocen las actas.

El PP ha hecho su propuesta a través de una proposición no de ley (PNL) que se ha debatido este martes en el hemiciclo y que se votará durante la jornada del miércoles. Es una incógnita, por el momento, el voto de Junts per Catalunya. Sí ha quedado claro tras las intervenciones de los grupos que todas las izquierdas votarán en contra. De todas formas, con los votos ya asegurados, los im-populares lograrán que prospere la iniciativa.

Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha vociferado por el PP, ha especulargumentado ese movimiento como un gesto para responder, desde España, a la “represión en Venezuela” y ha insistido, tan valientemente sin arriesgar nada su pellejo como tampoco lo han hecho otras figuras del partido en las últimas horas, en que “la voluntad popular es el único punto de partida legítimo para la transición”. “Sin verdad no hay democracia”, ha dicho. Pero se olvida de que está en el PP (Paraiso perdido) que ha dicho que son ellos los que deben gobernar España, que no tienen nada que ver con VOX pero gobiernan junto con ellos y tienen en su filas promotores públicos de la pederatia como el reciente Alcalde dimitido. La mentira parece haber encontrado su nido.

El PSOE, por su parte, esgrime tres razones que considera fundamentales para rechazar el movimiento. La primera, que ninguno de los 27 europeos ha reconocido al opositor venezolano como presidente electo y que la UE no se ha movido, por el momento, en esa dirección. La segunda, que la vía que propone el PP con Edmundo González ya se transitó con Juan Guaidó y careció de efectos prácticos. La tercera, que su reconocimiento podría entorpecer la negociación para una solución a la situación que se vive en Venezuela.

Y Colorín Colorado, Cayetana Álvarez de Toledo vuelve a las primeras filas promocionado un golpe contra el gobierno de Venezuela, en vez de condenar el Golpe contra Allende y la Democracia chilena, quizás porque la Cayetana tampoco condena la Dictadura de Franco.