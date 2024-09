Pregunta de Perogrullo: ¿es pro-golpista la mayoría derechista del Congreso español?

Que el Partido Popular es heredero del franquismo parece una de las verdades de Perogrullo. ¿Para las nuevas generaciones que saben mucho de internet y modernidades hay que explicar qué significa la expresión verdad de Perogrullo?

Una verdad de Perogrullo, o perogrullada, es, según el Diccionario académico, una “verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla”. Por ejemplo, ha amanecido porque es de día. O lo que está lleno no está vacío. O el PP, desde su original gallego, nunca renegó de la dictadura fascista del general Franco. Perogrulladas.

Y esta verdad de un Partido Popular que, como partido en el marco constitucional actual, nunca criticó lo más mínimo el sangriento y antidemocrático levantamiento militar de Franco contra la 2ª República Española, hay que recordarla cuando con la estridente voz de la Señora Cayetana Álvarez de Toledo impulsó un reconocimiento de lo irreconocible, reconocer al anciano Edmundo González como presidente de Venezuela.

¿Congreso Español decide los destinos del Mundo?

Hasta hoy se pensaba que el Congreso español debía debatir sobre las cosas y derechos del Estado español. A nadie se le había ocurrido, hasta hoy, decidir con votación sobre asuntos de Estados extranjeros. Nadie esperaba en el pasado que el Congreso español decidiera quién había de ser presidente norteameriano, Biden o Trump. Quizás ahora el PP de Feijóo aconsejado por Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo decidan someter a votación si Putin es jefe de Estado de Rusia o si China debe convertirse en monarquía o alguna otra genialidad impopular. O si debe ser Trump el próximo presidente de Estados Unidos sin necesidad de que los americanos tengan que votar. Para eso está la fracción parlamentaria del PP.

El anciano Edmundo González, sacado de la oscuridad y del olvido por la enérgica y voluntariosa Corina Machado, servidora de los intereses oligárquicos venezolanos vinculados a los USA, este ex-diplomático se tiene que haber sorprendido al ver que el Congreso de España ha aprobado su nombramiento presidencial con mayoría de derechas frente a la totalidad de las izquierdas congresistas, incluido el PSOE, que le ha traído a España en avión militar. Cuando pidió asilo político para huir de Venezuela no pensaba seguramente que seguiría el rastrero camino de sus antecesores Capriles y Guaidó, presidentes autoproclamados, pero también en España. O tros han decidido por él. Dos mujeres de singular energía y parecidas en sus inclinaciones políticas han hablado y decidido por él, el semimudo Edmundo González. La Corina Machado en Venezuela, la Cayetana en España. Trump y varios presidente hispanoamericanos reconocieron en su momento a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. Y esa senda de ingerencias es la que siguen en España las derechas: el PP, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Vox. Reconocer significa admitir o aceptar que alguien o algo tiene determinada cualidad o condición. Así: fue reconocido rey de su pueblo. Lo reconozco como jefe.

La bancada del PP aplaudió al opositor exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que ha asistido este miércoles desde la tribuna de invitados a la sesión del Congreso en la que se pedía la desbancada del presidente Maduro, ganador oficial de las elecciones.

Precisamente los que ignoran y no reconocen la realidad de los trabajadores, de las clases medias, de las mujeres, etc. de España han apoyado al derrotado y huido Edmundo González Así lo propuso el Partido Popular (PP) y así lo han defendido en la Cámara Baja con el apoyo de Vox, el de Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria.

Cayetana Álvarez de Toledo, desde esa bola mágica que parece poseer sin llegar a ser bruja diplomada en Estados Mágicos Unidos, intervino por el PP en el Congreso español (a miles de kilómetros de Venezuela, según la geografía), argumentó su perorata discursiva como un gesto para responder, desde España, a la “represión en Venezuela” e insistió en que “la voluntad popular debe ser el único punto de partida legítimo para la transición venezolana”. “Sin verdad no hay democracia”, ha dicho. Si eso tuviera valor universal la fracción parlamentaria del Partido Popular tiene trabajo para rato, empezando por su propia historia, continuando por Marruecos y siguiendo por presidentes de ciertas repúblicas latinoamericanas y asiáticas afines al Partido Popular.

El PSOE, por su parte, esgrimió tres razones fundamentales para rechazar el movimiento paradójico y propagandístico del PP y consortes. La primera, que ninguno de los 27 países europeos ha reconocido al opositor venezolano como presidente electo y que la UE no se ha movido, por el momento, en esa dirección. La segunda, que la vía que propone el PP con Edmundo González ya se transitó con Juan Guaidó y careció de efectos prácticos. La tercera, que su reconocimiento podría entorpecer la negociación para una solución a la situación que se vive en Venezuela.

Por su lado los medios desinformativos que controla la Derecha Española no dejan noticiero en que no se repita hasta la saciedad que Maduro no ganó porque lo han dicho Corina Machado, Cayetana Álvarez de Toledo y otros testaferros de la derecha internacional.

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha criticado la posición “hipócrita” del Gobierno de Sánchez al conceder asilo urgente al líder opositor venezolano Edmundo González, al que Podemos llama “ultraderechista” aliado del PP y Vox, mientras ese mismo gobierno del PSOE rechaza romper relaciones con el “Estado genocida” de Israel y deniega acogida a activistas saharauis perseguidos por Marruecos. El partido Podemos no reconocerá a Edmundo González como presidente a pesar de votación derechista mayoritaria en el Congreso de España.

Gobierno de Venezuela se reúne con directivos de Repsol

Desde que el comando terrorista de obediencia ucraniana volara los oleoductos de Rusia hacia Alemania provocando el encarecimiento de costes energéticos y de vida en Alemania, la cosa de la energía se ha puesto difícil. Era de temer que los conflictos políticos provocados por el PP y las derechas en el Parlamento español, así como las reacciones y discursos violentos de políticos chavistas exigiendo ruptura con España empeoraran la situación. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con los directivos de Repsol en esa Venezuela, horas después de que el canciller venezolano recibiera en su despacho al embajador español en Caracas. El chavismo se alteró contra las declaraciones de la ministra de Defensa en España, Margarita Robles, quien tildó de dictadura al Gobierno venezolano. Esa discrepancia tensó las relaciones entre los dos gobiernos aunque no necesariamente entre los pueblos respectivos. La tensión pareció cercana a una ruptura diplomática y comercial. El gobierno de España acoge desde hace días como asilado político a Edmundo González, el opositor que hará seguramente compañía a los otros asilados y opositores golpistas contra el chavismo. Edmundo González se reunió con el presidente Pedro Sánchez, y otros expresidentes como Mariano Rajoy y Felipe González. En contrapartida la reunión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez con los empresarios es una manera de aliviar, ya que no enterrar, las desavenencias y dar un mensaje de tranquilidad.

La vicepresidenta venezolana en redes sociales ha escrito: “Cumpliendo con las directrices del Pdte @NicolasMaduroMoros, sostuvimos una reunión de trabajo con el Director de Unidad de Negocios de #Repsol Venezuela. Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo”.

Pero mientras los gobiernos respectivos tratan de calmar los ánimos, la oposición parece optar por las soluciones violentas y no por negociaciones. Tanto la Corina venezolana como la Cayetana hispana parecen inclinadas a una solución que no puede ser sino pro-golpista. La Cayetana y el PP desde la memoria del golpismo franquista y la terrible Guerra Civil española, la Corina desde un renovado intento de desbancar al chavismo bolivariano, después de sus pasados fracasos con Capriles y Feijóo. Ante tanto retorcimiento político algunos dirán: Dios escribe derecho con líneas torcidas. El Perogrullo diría: Dios los cría y ellos se juntan. El refrán es de origen castellano, y está incluido dentro de la categoría Refranes Religiosos. Dios los cría y ellos se juntan se llamó una comedia en tres actos de Manuel Bretón de los Herreros estrenada en 1841. Y recorriendo la historia de este perogrullesco refrán nos encontramos con que en Cuba se usa mucho la siguiente variante del dicho: “Dios los cría y el diablo los junta”, ahí lo literal se torna prácticamente literario, en tanto ya se sabe que diablos buenos no hay… Pero sean criaturas que llevan como Corina Machado dos cruces colgadas al cuellos, o vayan en sus mítines vestidas de blanco como en primera comunión como Cayetana, es evidente que se juntan contra el sistema político bolivariano de Venezuela.

Lo curioso es que tanto Maduro como los opositores, los del Partido Popular o el propio presidente Biden, se llaman cristianos y hasta católicos. Pero están enfrentados políticamente y con seguridad también teológicamente. Y si no, recordemos de la Biblia los Proverbios 4:14-27 en que dice: no sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él; pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida es la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día.

Esperemos que se haga el día de la Paz y su luz ilumine a Venezuela.