Israel ¿terrorismo, guerra religiosa, verdad, propaganda?

La mayoría de la gente, europeos o asiáticos, africanos o americanos no se interesa por la Historia sino por su vida cotidiana con sus problemas, tristezas y alegrías. Y por las noticias que las radios, periódicos y televisiones les suministran. Pocos son los que se preguntan por la verdad del contenido que consumen. Y no son conscientes de que tales “informaciones” o “desinformaciones” influyen en sus opiniones y conducta política.

Hace pocas horas he podido escuchar las noticias en los medios de Alemania que notifican que, según fuentes militares israelíes, Irán disparó 180 misiles contra Israel. “Un gran número” fueron interceptados. Pero también hubo algunos impactos en el centro y el sur de Israel, según declaró el portavoz del ejército israelí Daniel Hagari. Hagari anunció represalias. “Este ataque tendrá consecuencias”, dijo. “Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que determinemos”. Es decir, nos encontramos ante una escalada en los conflictos armados de Oriente Medio.

En la mayoría de los medios “occidentales” todas las acciones del Hamas o del Hezbolá son calificadas de terroristas, pero las acciones del gobierno sionista de Netanyahu solamente son “ataques” o “respuestas” contra los palestinos sean en Libano o en la franja de Gaza. Nunca tales acciones cuyos miles de victimas palestinas son mayoritariamente niños, mujeres y ancianos y civiles, no militares, nunca, repito son calificadas de “terrorismo”.

Un barco de refugiados y la fundación del Estado de Israel

Hace más de 75 años, la marina británica detuvo en el Mediterráneo al barco de refugiados judío «Exodus47». A bordo iban unos 4.500 supervivientes del Holocausto a manos de los alemanes de Hitler, el barco iba camino de Palestina, entonces territorio bajo mandato británico. Fueron devueltos a Alemania.

Pero por diversos caminos los judíos, víctimas del nazismo alemán y de los racismos europeos, seguían afluyendo a Palestina.

Desde 1920 y antes de 1948, el Mandato de Palestina, otorgado al reino imperial de Inglaterra por la Liga de las Naciones – no confundir con la posterior ONU- (la dicha Liga que no reconocía la independencia de ninguno de los países africanos, árabes o asiáticos sometidos al colonialismo de Inglaterra). Palestina es el nombre que le dio el Imperio Romano a ese territorio. En 1947, las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición, que pretendía dividir el Mandato Británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. El 14 de mayo de 1948 los colonizadores judíos que habían ido infiltrándose regular y masivamente en la Palestina bajo mandato británico y produciendo conflictos armados contra la población árabe-palestina, esos “colonizadores” armados y dirigidos por Ben Gurion proclamaron el Estado de Israel, lo que desencadenó la primera guerra árabe-israelí. Ese 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos había abandonado Palestina y los judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv el Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto en las Naciones Unidas. Pero los Estados árabes y las comunidades musulmanas no aceptaron tal Estado sionista.

Como, curiosamente, tampoco fue aceptado como “estado judío” por los ortodoxos judíos.

La idea del sionismo es un ataque a nuestra religión judía, dicen los judíos ortodoxos

Se conmemora en todo el mundo la fundación del Estado de Israel el 14 de mayo de hace más de 75 años. Y sin embargo, hay muchos judíos, los ultraortodoxos en particular, que rechazan un estado laico de Israel sistemáticamente desde una perspectiva teológica.

Hace años un domingo de abril en Amberes, no lejos del parque de la ciudad, en un supermercado kosher. Para la mayoría de los clientes del supermercado, comenzaba una nueva semana después del Shabat. Jóvenes madres con faldas largas empujaban carritos de bebé por las estrechas filas. Dos dependientas con trajes tradicionales -traje negro, camisa blanca, rizos en la sien, kipá- comprueban las existencias.

Amberes tenía entonces 22 sinagogas y una de las mayores comunidades judías ultraortodoxas fuera de Israel. A ninguno de ellos se le ocurriría mudarse a Israel. Y menos al rabino Yisroel. No quería oír su apellido en la radio por razones de seguridad personal, no se fiaba de los sionistas.

Yisroel dijo: “Israel se presenta como el Estado nación del pueblo judío. Eso es sencillamente falso. En 1948, unas cuantas personas se reúnen, fundan un Estado en Oriente Próximo y luego afirman que ése es el Estado de millones de personas que viven en Polonia, Inglaterra, América y Francia. Eso es peor que un fraude, ¡es una locura!”.

El rabino Yisroel quiere explicar que el judaísmo y el sionismo son cosas estrictamente separadas. Por eso concede entrevistas y también dirigía la plataforma de internet natruna.eu. El rabino Yisroel rechaza un Estado de Israel laico, rechaza los ataques israelitas disculpados como autodefensa y su política de asentamientos (o robos de territorios palestinos) a costa de la población palestina. Tampoco le convence el término “nacionalismo judío”.

«El término 'nacionalismo judío' es una contradicción. Es una redefinición de la identidad judía al redefinir el judaísmo de una religión reduciéndola a una nacionalidad. El judaísmo no es una nacionalidad en el sentido moderno de la palabra. Los judíos sólo son judíos porque aceptan las leyes del Dios de la Biblia, no porque tengan un país o un idioma común. La idea del sionismo es un ataque a nuestra religión y, desde el punto de vista judío, una especie de idolatría».

Son palabras del sacerdote rabino judío Yisroel.

«Yo llevo kipá, Netanyahu no»

El rabino Yisroel no está solo en el mundo de la ultraortodoxia con esta postura. Natruna.eu es una organización hermana europea de TrueTorahJews, que tiene su sede en Estados Unidos. Allí, es el rabino Yakoov Shapiro, de Queens, Nueva York, quien expresa su descontento con el Gobierno israelí en mensajes de vídeo. Niega al primer ministro Benjamin Netanyahu el verdadero judaísmo.

“Netanyahu no tiene derecho a afirmar que Israel es mi Estado. Nací en Estados Unidos, mi padre nació en Polonia, la familia de mi madre es de Inglaterra. No tenemos nada que ver con Israel. Somos judíos devotos, somos religiosos. Yo llevo kipá, Netanyahu no. Yo guardo el Shabat. Netanyahu no. E Israel no es mi Estado en absoluto”.

Ataque a Israel en octubre de 2023

Según los amigos y aliados del gobierno sionista de Netanyahu todo empezó con el ataque en octubre de 2023 a Israel de la organización terrorista palestina Hamás (la calificación de terrorista está copiada de periodicos alemanes). Pero como hemos visto los conflictos son anteriores a 2023 y anteriores incluso a 1948. El ataque de 2023 habría reavivado la violencia en la región. El gobierno Netanyahu de Israel anunció querer destruir a Hamás. Pero el Hamas al igual que Hezbolá en Líbano, contaban y cuentan con el apoyo de Irán.

Según la Casa Blanca en Washington, el presidente Biden había pedido al ejército estadounidense que apoyara a Israel en su defensa contra el ataque y que derribara misiles iraníes. Las agencias de noticias informaron, citando a testigos presenciales, de que los misiles iraníes habían sido interceptados en el espacio aéreo jordano. Las fuerzas armadas israelíes declararon que el sistema de defensa antiaérea identificó los misiles entrantes y los interceptó. Sin embargo, también ha habido impactos. Al menos una persona resultó muerta. También resultaron heridas dos personas.

Irán atacó Israel con numerosos cohetes por la noche. En todo Israel sonaron sirenas de advertencia. Se registraron explosiones en varios lugares. El ejército israelita había ordenado a la población que buscara refugio. Esta orden ha sido cancelada. El ataque terminó entonces pero el conflicto continua.

Existe un riesgo creciente de escalada militar en la frontera entre Israel y Líbano. Desde el atentado armado del Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, se vienen produciendo allí incidentes violentos con regularidad. Pero en la prensa occidental no se habla nunca de las violaciones por parte de Israel de la soberanía de sus estados vecinos.

Tras el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniya, y del líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, la situación se ha agravado aún más. Irán y Hezbolá han respondido y amenazado a Israel con represalias masivas. Y ya los misiles han alcanzado a Israel.

¿Es real el peligro de una ampliación de la guerra?

Los expertos en Oriente Próximo consideran que la situación es más peligrosa de lo que ha sido en décadas. Las fuerzas armadas de Israel están en alerta máxima. Estados Unidos, el aliado más importante de Israel, ha desplegado más buques de guerra y aviones de combate en la región.

Recordemos. Las tensiones entre Israel y Hezbolá habían aumentado después de la muerte o asesinato del líder de Hezbolá, Nasralá. Murió en un ataque israelí el 27 de septiembre. Según el ejército israelí, en el ataque también murieron varios comandantes de alto rango. La “mayoría” de los líderes de Hezbolá habrían sido así “eliminados”.

Anteriormente Hezbolá también responsabilizó a Israel de las explosiones de cientos de buscapersonas y walkie-talkies en Líbano, que mataron a numerosos combatientes de Hezbolá, así como a civiles. Otra consecuencia de la destrucción de las radios y buscapersonas es que la comunicación dentro de Hezbolá se vio gravemente interrumpida. El ministro iraní de Asuntos Exteriores de aquel entonces, Abbas Araghchi, advirtió de que la situación era muy tensa y podría desembocar en una guerra en cualquier momento. Las acciones terroristas del gobierno sionista de Israel de entonces se han vuelto a repetir en este 2024.

Está claro que no se trata de una Guerra religiosa, como bien explican los rabinos ortodoxos judíos, sino de una Guerra política por un lado y genocida por otro lado.

El arrasar Varsovia como hizo el nazismo alemán, dando orígen a la Segunda Guerra Mundial, igual que ahora en Gaza no merece otro nombre que el de genocidio. Esperemos que cese el derramiento de sangre no sólo por el bien de judíos y musulmanes del Islam sino el peligro de una Guerra que nos alcance a los europeos, ya que los Estados Unidos están lejos.