Live Broadcast Streaming ofreció 10 horas de “riguroso directo” de la Transvulcania 2019

Un año más, y ya van cinco consecutivos, la empresa canaria Live Broadcast Streaming (LBS) ha llevado las riendas de la retransmisión en directo vía streaming de la última edición de la Transvulcania Naviera Armas, una de las ultramaratones más exigentes de las Skyrunning World Series en la que participan miles de corredores de los cinco continentes, se informa en nota de prensa.

Aunque cada año LBS evoluciona ofreciendo novedades técnicas, en esta edición se ha llevado a cabo un despliegue sin precedentes.

Las miles de personas que desde cualquier parte del mundo y siempre a tiempo real han seguido la retrasmisión, este año, han podido disfrutar tanto de esas nuevas tecnologías como de otros llamativos elementos que han venido a enriquecer, aún más si cabe, el evento de más calado de cuantos se llevan a cabo en la Isla.

Más de diez horas de riguroso directo para el que han sido necesarias 22 señales de vídeo con tres controles de realización; uno en Fuencaliente y dos en las metas tanto en el Refugio de El Pilar como en el Puerto de Tazacorte comunicadas, en este caso, por la empresa Insertel.

La retransmisión en directo, que incluyó seis horas de emisión para la Radio Televisión Canaria, fue coordinada desde el punto de meta central, ubicado en la cabecera de la Avenida Enrique Mederos de Los Llanos de Aridane.

El despliegue técnico en sí estuvo compuesto por una Unidad Movil HD de Videoreport Canarias para Televisión y otra para el streaming. 22 cámaras con operador repartidas por todos los puntos del recorrido, dos drones, quads, cabeza caliente y este año, además, como novedad, la inclusión de dos runners provistos con cámaras y mochilas 4G que acompañaron a las élites durante varios metros del atractivo recorrido.

Para el director técnico audiovisual, David Negrín, “la dificultad de un evento de estas características radica en que no se trata de un espacio concreto. No hablamos de un acto que se desarrolla en un Polideportivo o en un plató de televisión. En esta ocasión el plató es la Isla entera. Una Isla con una orografía especial, con muchas zonas donde no contamos con cobertura y en la que nos encontramos con dificultades de comunicación”.

Se trata además de una Isla Reserva de la Biosfera por lo que hay que extremar las precauciones a la hora del montaje y desmontaje de equipos.

Para llevar a cabo una retransmisión así, LBS cuenta también con medios y personal de la empresa palmera Audiovisuales La Palma que se vuelca, con todos sus profesionales, en que cada año un evento como la Transvulcania crezca aún más.

En esta undécima edición, LBS ha contado directamente con cuatro jóvenes palmeros del Ciclo de Informática, que se han formado a las órdenes del ingeniero Alejandro Togores, responsable de la parte informática de Live Broadcast Streaming (LBS).

Para Togores “hay potencial en los jóvenes de la Isla y nos hemos dado cuenta de que existe mucho interés por integrarse en esta aventura del streaming, por lo que nos planteamos seguir formándolos”.

“Ha sido necesario un equipo humano de unas 50 personas para hacer realidad este evento único que superó los datos de seguimiento de ediciones anteriores, que daremos a conocer con exactitud en los próximos días”, aseguran. “Un trabajo a la altura de una prueba de muchísimo nivel con protagonistas excepcionales”, concluyen.