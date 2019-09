Pedro Rodríguez y Antonio Padrón, dos aspirantes al trono de la Transvulcania Bike

Alianza de las buenas para buscar el triunfo en a Transvulcania Bike. Pedro Rodríguez y Antonio Padrón, destacados integrantes del equipo Vadebicis, formarán parte del pelotón de la K75 para tratar de alcanzar la victoria en la tercera edición de la prueba palmera. Pedro Rodríguez ya sabe lo que es subir al podio de la carrera de la Isla Bonita. Lo hizo en las dos anteriores ediciones donde plantó cara a Ismael Ventura durante buena parte del recorrido y los problemas técnicos y la fortaleza del corredor catalán lo alejaron de la victoria. Este 2019 está siendo el mejor año de su carrera, se informa en nota de prensa.

El de Barlovento llegará a una prueba que conoce mejor que el patio de su casa como campeón de Canarias de Maratón Bike y después de haber participado en la Copa del Mundo, único corredor canario a esos niveles. Rodríguez Mesa se llevó el triunfo en el regional XCO en Puerto de la Cruz y consiguió los puntos UCI necesarios para poder embarcarse en la aventura mundial donde finalizó con muy buenas sensaciones tras competir con los mejores del mundo durante el mes de julio. Con las piernas afinadas por la experiencia vivida, su objetivo es el de dar mucha guerra en la Transvulcania Bike donde este año estará acompañado por Antonio Padrón, su compañero en el equipo Vadebicis. Padrón y Rodríguez se entienden a la perfección y buena cuenta de ello lo da su triunfo en la primera edición de la On Biking 110K MTB, una carrera por parejas en la que los corredores del Vadebicis se llevaron la victoria.

El ciclista majorero, subcampeón de Canarias por detrás de su compañero Pedro Rodríguez en el regional celebrado este año y enmarcado dentro de la Magma Bike, también fue el ganador de la Barlobike en Barlovento. Allí, en la patria chica de Pedro Rodríguez, Padrón entró con seis minutos de renta sobre el tinerfeño Lolo de León. “Este año será difícil estar en el podio”, señalaba Pedro Rodríguez, que explicaba que “disfrutaré de cada kilómetro del recorrido y trataré de ayudar a mi compañero que quizá sí pueda estar en lo más alto del podio”.

Y es que el corredor de Barlovento ha tenido una temporada de máxima exigencia que le ha llevado a tener “el premio al esfuerzo de muchos años atrás”. “He podido hacer muy buenos puestos en pruebas internacionales por etapas, consiguiendo muchos puntos UCI para poder correr la Copa del Mundo de Rally y además he ganado los Campeonatos de Canarias de Rally y Maratón Bike”, comentaba Pedro Rodríguez que no escondía que “realmente he entrenado poco por la cantidad de trabajo que suelo tener desde finales de julio hasta septiembre, por lo que llego en un estado de forma medio, pero, aun así, estaré en la línea de salida para dar el máximo posible aunque mi principal objetivo sea ver como todos los corredores en esta prueba acaban satisfechos y repitan en los próximos años de Transvulcania Bike”.

Para Raúl Camacho, consejero de Deportes del Cabildo Insular de La Palma “contar con la presencia de los mejores corredores canarios y palmeros del momento es un motivo de satisfacción para esta prueba que aspira a poder tener a los mejores del mundo”. Mientras, Raquel Díaz, consejera de Promoción Económica del Cabildo, reconocía la importancia de “tener entre los miembros del pelotón a gente del calibre de Pedro Rodríguez que este año ha paseado el nombre de La Palma en la Copa Mundial de su especialidad”.