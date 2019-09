Santi Concepción Jr despide el Campeonato de España de Karting en la pista de Zuera

Este fin de semana se disputa en la pista de Zuera la novena y décima carrera del Campeonato de España de Karting en la disputada categoría Senior. Santi Concepción Jr ya se encuentra allí para tratar de amarrar un puesto entre los diez mejores de la temporada. Después de aclimatarse a la categoría más profesional de esta modalidad, en la que además no existe límite de edad, el del Team Concepción es octavo en la clasificación provisional, además de ser el tercer rookie en este curso 2019.

“Para despedir la temporada a nivel nacional vamos a contar con la experiencia del equipo Team Evolution”, indica Santi Jr. Al respecto, es una escuadra muy experimentada con varios títulos a nivel internacional; este fin de semana cuentan con una estructura de tres pilotos para la categoría Senior: “espero que podamos hacer un buen fin de semana junto a ellos”, desea el piloto de Los Llanos de Aridane, que recuerda que “es un equipo que se ha mostrado fuerte durante la temporada”.

El joven piloto del equipo con base en El Paso asegura que el de Zuera es un trazado que le gusta, “es muy rápido, uno de los más largos del campeonato y el que más velocidad punta tiene. Cuenta con algunas zonas lentas y un buen motor aquí es fundamental para lograr un buen resultado”. En ese sentido, Team Evolution trabaja con la firma Grice, otra novedad para Santi Jr.

En lo puramente deportivo, el del Team Concepción desea disfrutar “de una carrera limpia. En diferentes ocasiones a lo largo del año he estado en el grupo de los más rápidos, pero por diversas circunstancias no he podido concretar el resultado que creo que merecía”, en ese sentido, “no deseo otra cosa que poder despedir el Nacional con buenas sensaciones y con la posibilidad de hacer un gran fin de semana”, subraya.

Como es habitual, la acción en la pista comenzará este viernes 27 de septiembre con las tandas de entrenamientos libres (8:30 h, 10:00 h, 11:30 h, 13:55 h y 15:55 h). El sábado se celebrará el warm-up (8:30 h), los entrenamientos cronometrados (10:15 h/10:28 h) y las mangas clasificatorias (12:15 h, 14:45 h, 15:00 h y 17:00 h). Ya el domingo, un nuevo warm-up (9:00 h) dará paso a la primera carrera (10:35 h) y a la segunda (14:00 h), ambas programadas a 14 vueltas.

Este programa a nivel nacional es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Binter, Ayuntamiento de El Paso y Sponsoring Car.