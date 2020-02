La Palma acoge el I Seminario del Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol

El presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano H. Zapata, ha formado parte este sábado de la mesa presidencial del de apertura del I Seminario de Árbitros del Comité Interinsular Tinerfeño de Árbitros de Fútbol (CITAF) en el que colabora el Cabildo Insular de La Palma y que se celebra hasta este domingo en el Hotel H10 Taburiente Playa, en Los Cancajos, Breña Baja.

Se trata de un encuentro en cuya presentación también ha estado presente Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y máximo representante del arbitraje español; Ramón Hernández Bassou, vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF); Alejandro Morales Mansito, presidente del CITAF; diferentes directivos del Propio CITAF y la FTF; y Juan Manuel Pérez Álvarez, teniente de alcalde y concejal de deportes del Ayuntamiento de Breña Baja. El seminario está dirigido a los colegiados de 3ª División y de Preferente, así como para los asistentes de 3ª División del CITAF.

El encuentro tiene como principales objetivos principales son ofrecer un espacio a los árbitros que les sirva como actualización y reciclaje de todas las materias relacionadas con su actividad, así como con todas las posibles variaciones o refuerzos que pudieran derivarse de sus diferentes actuaciones durante la temporada. "No es más que una magnífica oportunidad de generar una actuación en la que no solo podamos hacer una convivencia, si no también valorar y potenciar el trabajo realizado durante el curso, visualizar errores, corregirlos y en definitiva buscar la mejora de cada actuante mediante esta evaluación continua y tratamiento pormenorizado de sus actuaciones por parte de las diferentes comisiones técnicas del CITAF", aseguran desde la organización.

Además, se pretende hacer visible la figura del árbitro con el fin de que se les conozca y se haga más humana. "Formamos parte de un deporte en el que somos tan importantes como cualquier otro actuante y, como tales, debemos darnos a conocer y valorar. Al mismo tiempo, evidenciamos nuestra intención desde el CITAF de potenciar y fomentar la figura del arbitraje incluyendo de manera clara la figura de la mujer que con mucha fuerza ha irrumpido en el mundo del fútbol moderno y, como no podía ser menos, también en el arbitraje", aseguran.

Por último, señalan que esta es una inmejorable ocasión para que se trate de arbitraje y favorecer que se hable de una actuación de este calado en el lugar donde se celebre, en este caso en La Palma, una isla que siempre ha estado vinculada al deporte y la cultura como grandes valedores de las cualidades individuales y colectivas, haciendo llegar más allá de sus fronteras el valor y potencial de la Isla de La Palma. "Trabajamos y trabajaremos desde nuestro comité para intentar, no solo mejorar como colectivo, sino evidenciar la inquietud que desde La Palma mantenemos por el buen funcionamiento del mismo. No en vano hemos realizado desde la delegación insular de La Palma, en coordinación con el CITAF, eventos de gran calado y repercusión mediática que ayudaron de forma clara a la mejora y conocimiento de nuestro colectivo", apuntan.