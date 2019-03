En el recorrido del aeropuerto al hostal, me encontré a un chico trajeado ofreciendo un café a un mendigo. ⠀⠀⠀⠀⠀

Pensé que era algo aislado, pero luego encontré la explicación.

Hay algo que me fascina de Escocia más que su historia y sus edificios y es el compromiso social.

Por lo visto sólo el 2,4% de la población escocesa está en paro, los cuales son los llamados homeless. Paradójicamente tienen derecho a vivienda y comida (3 veces al día).

Este 2,4% son personas que desde los años 80-90 sufren una adicción brutal a las drogas. Por este motivo, el gobierno hace aproximadamente un año alertó de la importancia de no ofrecer dinero sino en todo caso alimento o bebida, pero sobre todo la palabra. No sé cuántas personas he visto sentadas junto a ellos y ellas desde entonces.

Y aquí viene la importancia de la educación. Los niños y niñas leen cuentos perfectamente adaptados sobre las personas sin hogar desde bien pequeños. Estos niños y niñas crecen transformándose en adultos y adultas perfectamente concienciados y concienciadas sobre este tema.

Cinco millones de personas les ofrecen su calor unos minutos a un 2,4 por ciento. Imagínense.

La importancia de la educación, de compartir tus emociones sean las que sean, de luchar y de que otros te inspiren.

A veces sale el sol en Edimburgo; mientras que en España sigue anocheciendo.