La Favorita, película del director Yorgos Lanthimos

Hace unos días hemos visto la película La Favorita dirigida por el joven director griego Yorgos Lanthimos y hoy, me he llevado una grata sorpresa al ver que junto con Roma, son las dos películas que más nominaciones han alcanzado a los Oscar del 2019.

La Favorita es una sátira recreación de las intrigas políticas y las luchas por el poder alrededor de la primera soberana de Gran Bretaña en los inicios del siglo XVIII. Una película que nos sumerge en la psicología de las rivalidades y los celos, los chantajes y las traiciones, la codicia de dos mujeres, dos primas en la corte inglesa, Lady Sarah (Rachel Weisz), poderosa, rica, influyente y esposa del duque de Marlborough, y Abigail Hill (Emma Stone), antigua aristócrata venida a menos. Y en medio una reina enferma, Anne (Olivia Colman).

Dos mujeres sutiles y aduladoras. Y una reina que, en la soledad y en la penumbra, se entrega entre murmullos y silencios al amor y al deseo lésbico que experimenta como sensación de vida y búsqueda de libertad. Y entonces suspira, quizás recuerda los diecisiete hijos que no llegaron a la infancia, contempla el jardín y acaricia a sus animales de compañía, unos conejos con los que disfruta como una niña con sus muñecas. Tres mujeres bellas, tres actrices con oficio y talento que interpretan con sabiduría y amor sus personajes. Y hombres que parecen maltratadores en algunos casos, pero en general, son torpes e ignorantes de la astucia femenina.

El escenario de La Favorita es un palacio que no refleja precisamente un cuento de hadas, sino grandes pasillos y habitaciones llenas de secretos que presentan imágenes ilusorias y jadeantes, perversas y sarcásticas presentadas con vivacidad y una luz perversa en un entorno en las que tres mujeres se espían unas a otras, y la muerte sobrevuela como principio de alguna cosa. Una vieja historia que ha movido el mundo: el erotismo como arma de poder.

Nos presenta Lanthimos, un potente drama construido en ocho episodios y un fino sentido del humor del que han hecho gala los ingleses.

Este Año los movimientos Me too y el Time´s Up han obligado a Hollywood a poner más atención en la presencia y creatividad femenina en pantalla. Sin embargo, la poca presencia femenina detrás de cámaras sigue siendo un problema en la industria.

Dicen los críticos que la película dirigida por Yorgos Lanthimos se ha superado a sí mismo con La favorita. Desde su inicial manera de filmar, en planos más bien cortos y cerrados, su puesta en escena se ha ampliado, creando la misma angustia, poco a poco, en sus producciones en inglés.

Muy cuidado el vestuario que gira en torno a la autenticidad y la seducción. La fotografía de Robbie Ryan cuida los detalles técnicos de iluminación, tratamientos de color y las sensaciones que debe transmitir, con música de Handel Bach, Purcell, Vivaldi, Olivier Messiaen y la inglesa Anna Mereddith entre otros.

La suerte está echada, así que habrá que esperar al día 25 de febrero de 2019 a que los dioses repartan suerte y que ganen las mejores.

Blog-rosariovalcarcel.blogspot.com