Ya está a la venta. Me ha sorprendido gratamente el último trabajo discográfico de Tajadre y lo he escuchado con deleite, con suma complacencia. Tajadre canta a La Palma en Navidad es un regalo lleno de infinitos matices y apropiado para esta época del año. No existe nada que no tenga un antes, una pequeña historia. Este disco fue grabado en directo en la Plaza de España de la capital palmera, durante el concierto de Navidad. Era uno de los sueños del grupo con un despertar cargado de gozo. Dieciocho villancicos que, con sello palmero, nos llenan de la emoción de lo Divino, que rompen el silencio y nos permiten evocar el aroma propio de estas fiestas y los recuerdos que cada uno lleva dentro. La belleza que nace asociada a la iluminación de nuestras calles, y a los olores propios de nuestra repostería tradicional. Porque la música también tiene color, un brillo que se regala transformado en un sentimiento único, nuestro. El palmero, como el resto de los seres humanos, se construye como apuntó el filósofo Francisco Mora, con lo que aprende y memoriza. La Navidad en esta Isla es una dulce costumbre escrita en la madrugada de nuestras calles y se concreta mediado el mes de diciembre en la Plaza de España, lugar en el que desde hace diecisiete años, Tajadre y sus invitados, en empatía singular con el pueblo palmero, nos señalan con sus voces que estamos en Pascua y el nacimiento del Niño-Dios está próximo. La grabación de Tajadre es, por tanto, un referente a nuestro sentir más íntimo. Su exquisito y delicado trabajo ha culminado en algo realmente sublime. Esa es su recompensa. La labor técnica de Daniel Martín Díaz, Ángel Mendoza Suárez y Joel Mendoza Padrón, nos parece magistral. Se palpita el directo, el ambiente de la plaza… Y las voces, tanto del grupo como de los solistas, aparecen limpias y timbradas. El Coro Infantil de la Escuela Insular de Música, tutelado por Mila Martín y los alumnos de violín por Raúl Bermudez, además de por su calidad, esa noche se vieron acompañados de algo divino. Por todo eso, me ha sorprendido gratamente el último trabajo discográfico de Tajadre. Hasta el diseño y maquetación de Marta Roca me gustan. Un trabajo sencillo, singular y expresivo, la tradicional trapera junto a las estrellas que reflejan La Navidad palmera. El 14 de diciembre, con más ilusión que nunca, Tajadre volverá a llenar la Plaza de España. De nuevo Chago Melián, Héctor González, José Manuel Ramos y Juan Martín mostrarán su mejor versión como solistas, pero para entonces, los palmeros que hayan recibido el regalo de este disco, cantarán coralmente cada villancico.