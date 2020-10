CC en Los Llanos dice que el sector platanero “vive un periodo de intranquilidad e incertidumbre”

Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, indica que “el sector platanero vive un periodo de intranquilidad e incertidumbre tras conocerse los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea para la reforma de la PAC (Política Agraria Común) hasta el año 2027”. Apunta que “el anuncio de un recorte del 3,9% de los fondos destinados a las Regiones Ultraperiféricas (RUP), supone un duro varapalo para un sector que se ha convertido, nuevamente, en el salvavidas de la economía de nuestra isla ante los efectos económicos que la crisis sanitaria está ocasionando”. Señala que, en el pleno del Ayuntamiento aridanese celebrado ese jueves, en ha logrado “el apoyo unánime para exigir la defensa del POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias)”.

Añade que “en el caso de consumarse" este el citado "recorte, el sector primario, en los próximos siete años, perdería 21 millones de euros de los que 14 afectarán directamente a los productores del plátano, resintiendo aún más si cabe la delicada situación económica que estamos padeciendo como consecuencia de la paralización del sector turístico”. Los nacionalistas, se apunta en la nota, “tenemos claro que los perjuicios que se ocasionarán no van a establecer diferencias por cuestiones ideológicas, nos afectarán a todos por igual. Por ello Coalición Canaria considera que se debe hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad, apelando a la unidad para respaldar a las autoridades estatales y autonómicas en las negociaciones ante la UE y a la vez exigirles firmeza en la defensa de los intereses de un sector vital para nuestra economía”.

Dice que “ya llegará el momento de hacer los reproches y de que tomen nota de los errores que tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España han cometido con Canarias y más concretamente con el sector primario, por lo que se tenía que haber hecho y no se ha hecho, por la tibieza de algunos y la falta de previsión de otros que llevó a la pérdida de una oportunidad en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, en la que el representante del Gobierno de España dio por válido ese recorte. Ahora toca cerrar filas pues todavía queda una oportunidad en el calendario de negociación de la nueva PAC en el seno de las instituciones de la UE”.

Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane, “igual que se ha hecho en todos los ayuntamientos y en el Cabildo, presentó una moción que fue debatida en el pleno celebrado este jueves en la que se propuso a la Corporación instar al Gobierno de Canarias, junto al Gobierno de España, a la defensa ante la UE del mantenimiento del presupuesto del POSEI en los términos actuales”.

Indica que “en el transcurso del debate, el portavoz de Coalición Canaria hizo un llamamiento a la responsabilidad para rebajar las diferencias partidistas que alejaban al resto de grupos políticos y hacían peligrar el consenso en un tema de vital importancia. Finalmente la moción se aprobó por unanimidad, trasladándose un mensaje de unidad, que es lo que ahora se necesita”. Para el portavoz de los nacionalistas, “ahora no importa ni cuando, ni como, ni quien, ahora lo que importa es que no se de un paso atrás, para que agricultores y ganaderos no pierdan ni un solo euro del POSEI”.