24 aspirantes desfilarán en las galas del Carnaval de Los Llanos para alzarse con los premios a la Mejor Fantasía

Por primera vez en la historia municipal, el Carnaval de Los Llanos de Aridane no tendrá Reina del Carnaval sino que, por el contrario, público y jurado premiarán con su calor y sus puntuaciones a las mejores fantasías que triunfen sobre el escenario en la modalidad infantil, adulta y Gran Dama, independientemente del género de quienes las luzcan. Una decisión adoptada por la Concejalía de Fiestas a iniciativa de los propios grupos del Carnaval y que, en esta edición, cierra la cartelera de aspirantes con un total de 24 candidaturas, informan en nota deprensa.

La presentación oficial de aspirantes tendrá lugar el próximo sábado 16 de febrero en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a partir de las 12:00 horas mientras que las galas se celebrarán los días 22 de febrero a las 21:00 (adultos), 23 de febrero a las 19:00 (infantil) y 24 de febrero a las 18:00 (Gran Dama) en el recinto del Carnaval, ubicado en la Plaza Juan Pablo II.

La concejal responsable del área de Fiestas, Mónica González Rodríguez, valoró el hecho de que “más allá de la condición sexual de quienes desfilan, el jurado tenga la oportunidad de valorar la más pura esencia y el auténtico espíritu del carnaval, el disfraz, la fantasía y la creatividad de los diseñadores elevada a su máximo exponente”.

“Somos conscientes de que la decisión rompe esquemas” matizó la edil “pero nuestra única intención con ello es invitar a la ciudadanía en su conjunto a dar pasos valientes para superar los estereotipos en una fiesta que como el carnaval, es una de las más multitudinarias que vive Los Llanos de Aridane y que, además, sirve como un escaparate extraordinario a nivel municipal, insular y regional, para reivindicar una vez más la necesidad de promover y respetar la diversidad”.

Además, agregó que la decisión “va en plena consonancia con el compromiso institucional en la defensa por la igualdad que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane porque estamos convencidos de que los tiempos cambian y las administraciones públicas, lejos de ser estáticas, tenemos que ser flexibles y dar respuestas acordes a lo que nuestra sociedad demanda”.

Mónica González confió en que en próximas ediciones del Carnaval, “lo que hoy es novedad en Los Llanos de Aridane pase a la normalidad y que, el hecho de que este año tengamos por primera vez un niño en la Gala infantil, en próximas convocatorias sean más los que se animen y que la iniciativa se haga extensiva a todas las galas”.

Aspirantes Gala Infantil

Michelle Santos García

Fantasía: Eudora , Heredera del Trono

Diseñadora: Romina Jiménez González.

Representa a: Asociación de Vecinos Los Barros – Los Pedregales, Adoquines El Paso, Pizzería Flash, Pizzería il Forno, Ferretería Argual, Bar Punto de Encuentro, Bar El Americano El Paso, Restaurante Orinoco ,Beach Bar Puerto Naos, Comparsa Copacabana Infantil, Albert Peluqueros ,Sueños Nayai, Bar Er Sevillano, Roturaciones Amagar, Bar Central La Laguna, Bar El Chiche, Nayra Travel.

Nerea Suárez Hernández

Fantasía: Con la fuerza del corazón todo puede pasar

Diseño: Cande y Yaiza Diseños.

Representa a: Asociación del Carnaval Cande y Yaiza Diseños, Comparsas de Argual, Cerrajería Juanito, Dúo Ricosón, Café París, Marante Agro XXI, Panificadora Llanense, Foto Estudio Koury, El Chopo, Ludicar Autos, Mc Toño, Librería Carel más que una papelería, Librería Ler, Cristalería Insular, Servicio Rápito Agüita, Supermercado La Vera, Canada House, Caracoles Paper Show, DPkes, Tahona Celi, Top 10, Crismotor 2000, Multitienda Isla Bonita, Bazar Blanca, Ferretería Quintero, Ferretería Argual, Mojos Ricomo, Cantina Reñidero El Valle, Danymar Siderúrgicos, Autoescuela Diego, IMimpresión, El Ratoncito Costurero, Juguetería Arvelo, Peluquería Saira Martín, Gimnasio Body Fit, Línea Mundo, Peluquería Desy, Club Hanul Artes Marciales, Agrito Servicio Agrícolas, Cantina Il Gladiatore, El Bunker, Tapizados Pame, Bazar Avenida, D`Lucio, Restaurante Pizzería La Marina, Luzcan Electricidad y Mantenimiento, Transportes Fran, Dearte, Sabrosito, Lumiferz Sl. , Modas Nieves, Apartamentos Dracaena, Merjo SL, Ketty Travel, D&R Sport, Cafetería Estadio, Prensa La Vica, Vinoteca Máximo, Pérez Castro Asesores, Kiosco 7 Islas, Construcciones Ardel S.L.

Leyre Acosta Rodríguez

Fantasía: El poder de mi voz.

Diseño: Diseños Melián

Representa a: Asociación de Diseñadores Carnaval Ahuarita, Impacto, Café París, Restaurante El Hidalgo, Bar El Chiche, Restaurante Orinoco, La Casa del Pan, Panificadora Llanense, Restaurante Montecarlo, Multitienda Isla Bonita, Bar Punto de Encuentro, MERJO, D`Lucio, FABARCA Carpintería de Aluminio, PECARPE, Mansilla Centro Odontológico, Caracoles Paper Show, Palma Aloe, Antojito`s, Jesús Vizcaíno Rodríguez pinturas y rotulaciones, K-Corte Peluquería y Estética, Ferretería Argual, Repostería Matilde Arroyo, IMImpresión, Óptica El Valle, Agrito Servicios Agrícolas, Taller de Pasta, La Marmota, Modas Nieves, YCER 13.

Julia González Torres

Fantasía: Mi pequeño cuento.

Diseñadora: Merchy Gómez Fuentes.

Representa a: Asociación de Vecinos La Laguna, Tota Transportes en General, Cerrajería Hermanos Santana, Imprenta y Rotulaciones Vera, El Time.es, Grupo Loher C. F. Servicios, AGAR AGAR, Peluquería Ángel, Bazar Blanca, VictorHugo Asesores , Casa Gloria, Club J.C. Fighter, Kiosco Ocean Drive.

Oliver Enrique Valdivia Armas

Fantasía: Y PO, por fin aprendió.

Diseñador : Francisco Javier Rodríguez Pedrianes.

Representa a: : Asociación de Vecinos El Retamar, ValleMar Congelados, Autoescuela Fran, Rincón de la Fruta & PASIÓN por el JAMÓN, Shana Los Llanos, Algodones moda, Mi Bocatta, De Arte, Cafetería Estadio, Pickin´pack La Palma, Club de Artes Marciales Dorya, Arvelo juguetería, Casitas Rosheli.

Valeria Barreto Redondo

Fantasía : La Bikina.

Diseñador : Francisco Javier Rodríguez Pedrianes

Representa a: : Asociación de Vecinos El Retamar, ValleMar Congelados, Autoescuela Fran, Rincón de la Fruta & Pasión por el Jamón, Cafetería Estadio, Pickin´pack La Palma, Arvelo juguetería, Centro de Fitness Vita, CrossFit Arión La Palma, Casitas Rosheli.

Ainara Pérez Camacho

Fantasía: Ainara en su mundo mágico

Diseñadora: Raquel Camacho Rodríguez

Representa a: Asociación de Vecinos Los Barros- Los Pedregales, Aceró Dental Medical, Bar Arepera Pay Pay, Ludoteca El Bosque Encantado, Turbulentus, Bazar Oriental Santa Cruz de La Palma, Centro Educación Infantil Ping Pong, Kiosko Varadero La Bombilla, Kiosco Ocean Drive Puerto Naos, Yapalu La Palma, Imprenta y Rotulaciones Vera, Restaurante Balcón Taburiente, Beach Bar Puerto Naos, Restaurante Orinoco, ARIDACAR, Restaurante Il Forno Puerto Naos, Bar Cafetería Campoamor, Bar Cafetería La Cabaña del Muelle de Tazacorte.

Shiomara Zaquihe Hassan Fernández

Fantasía: En Son de Paz.

Diseñadores: Riverol y Cárdenas.

Representa a: Asociación de Diseñadores del Carnaval Ahuarita, La R de la C, Bar Cafetería Punto de Encuentro, Modas Hernández, Restaurante lo Que Diga La Suegra, Taller Yepabely, Encantia, Lavers, Artesanía Sabores y Recuerdos, Algodones Moda, Dall` Italiano, Leonardo Rodríguez, Ivanna HT, Pizzería Hamburguesería Flash, Bar Cafetería La Cabaña, Quidelim, Golosinas y Fiesta Avenida, Kiosco MAY Gallera Los Llanos, Tahona Celis, Peluquería Bella Imagen, Viajes La Molina, Ninas Complementos, Peluquería You Yoana Acosta, Palmaflor, Club JC Fighter, Panificadora Llanense, Laly`s Bar Bucanero, Heimann Peluquero`s.

Elizabeth Medina Hernández

Fantasía: El Secreto del Tepuy.

Diseño: RYC Diseños.

Representa: CENTRO COMERCIAL TROCADERO, Asociación de Diseñadores del Carnaval Ahuarita, Dall`Italiano, Adamana Nail Bar, Depil One, Gimnasio BodyFit, Hanna Shop, LECROC, El Bosque Encantado, Monk`s, Pacris , Turbulentus, Mobil Casa, Tu Trébol.

Jacqueline Castillo Cabrera

Fantasía : El gran viaje de la pequeña presumida.

Diseño: Portocarrero Diseños.

Representa a: Asociación de Diseñadores Carnaval Ahuarita, Hielos Las Toscas, Hotel Valle Aridane, Panificadora Llanense, Tasca Santi, Verimax Telecom, Heimann Peluquero`s, Carpintería Cebalma, Golofiesta, Cafetería Tajurgo, Kiosco Tres Palmeras, D`Pekes, Bar Grill Secadero, Bar El Americano, Pinturas y decoración Luis Simón Pérez, Apartamentos Miramar, Minnistore S/C de La Palma, Restaurante Los Braseros, Palmaflor.

Naira Rodríguez Padrón

Fantasía: Cuando el bosque duerme

Diseño: Portocarrero Diseños.

Representa a: Asociación Diseñadores Carnaval Ahuarita, González y González, Restaurante San Petronio, Restaurante Donde La Graja, Sociedad Cooperativa Agraria Teneguía, Bar Grill Secadero, Carmelo Felipe Pais Construcciones, Centro Psicotécnico Triana, Verimax Telecom, Artesanía Palmera Richard, Victoria Alemán, Mi Bolso Dorado, Kiosco Ocean Drive, Autoescuela Diego, Confecciones Nieves, Calzados Moda Pie, Transportes Fran, Grúas LaPalma –multiservicios Yanes, Bar Cafetería El Paso, Heimann Peluquero`s, Bar Arepera Yaracuy, Palmaflor.

Danna Alejandra Rodríguez Pérez

Fantasía: El vino y se lo llevó.

Diseñador: Miguel Hernández Riverol.

Representa a: Asociación de Vecinos Los Barros- Los Pedregales, Ayuntamiento de Garafía, Bar Arepera Pay Pay, Carpintería Antonio León "todo en madera", Agroisleña, Constructora Dos Tumbos, Bodegas Tamanca, Ángel Motor compra venta de vehículos, Canal Comercio, Vinoteca Máximo, Viajes Idea, Los Zapatos de Maru, Caracoles Paper Show, Kiosco Teneguía, Bodegas Perdomo, Constructor Pedro Rodríguez Cruz, Agustín Hernández Hernández (trabajos de pintura, jardinería e impermeabilización).

Aspirantes Gala Adulta

Amara Pérez Moreno

Fantasía: La Sombra de la Verdad

Diseño: Cande y Yaiza Diseños.

Representa: Asociación del Carnaval Cande y Yaiza Diseños, Comparsas de Argual, Dúo Ricosón, Café París, Marante Agro XXI, Panificadora Llanense, Foto Estudio Koury, El Chopo, Ludicar Autos, Mc Toño, Librería Carel más que una librería, Cristalería Insular, Servicio Rápido Agüita, Supermercado La Vera, Canada House, Caracoles Paper Show, DPekes, Tahona Celi, Top 10, Crismotor 2000, Multitienda Isla Bonita, Bazar Blanca, Ferretería Quintero, Ferretería Argual, Mojos Ricomo, Cantina Reñidero El Valle, Danymar Siderúrgicos, Autoescuela Diego, IMimpresión, El Ratoncito Costurero, Juguetería Arvelo, Peluquería Saira Martín, Gimnasio Body Fit, Línea Mundo, Peluquería y Estética Desy, Club Hanul de Artes Marciales, Construcciones Carlos Acosta Lorenzo, Agrito Servicios Agrícolas, Cantina del Gladiatore, El Bunker, Tapizados Pame, Volando La Palma, Bar Cafetería Punto de Encuentro, Bar Er Sevillano, Pescadería Alta Mar, Mini Market Carretera Puerto Naos, Agrolaguna, Canal Comercio, Anmia Canarias, Nanno`s Natural Food for pets, Bazar Avenida, Fisioscar Barreto, Foto Susana, Nayra Travels, Isis Peluquería y Estética, Dani Roan, Molinos El Guanche, Coffe Shop Trocadero, Kiosco Playa Chica, Restaurante Las Olas Puerto Naos, D`Lucio, Hanna Shop, Turbulentus, Bocatta, Lusiman Reyes Ferretería, Superkilo, You Spa, Restaurante Pizzería La Marina, Cafetería Estadio. Vinoteca Máximo, Constructora Dos Tumbos, La Pérgola –Plaza de España, Car & Shop, Òptica Leal, Kiosco 7, Cafetería Marex.

Jessica Martín Martín

Fantasía: Shabanú la luz de Persia.

Diseño: Diseños Melián

Representa a: Asociación de Diseñadores Carnaval Ahuarita, Blik , Arepera La Esquina, Bar Gorgonia, Bar Trópico, Bodeguita del Italiano, Don Escaldón, Döner Kebab Tazacorte, El Ratoncito Costurero, Gasolinera BP, La Marmota, La Tasquita, Librería La Cometa, Ludicar Autos, Modas Silvia, Nanno`s Natural Food for Pets, Pizzería Italiana Café Venezia, Restaurante Montecarlo, Tahona Celis.

Yaiza Rodríguez Pérez

Fantasía: Sparkling Diamonds.

Diseñador : Francisco Javier Rodríguez Pedrianes,

Maquillaje: Olaya González Salón de Estética.

Peluquería: Salón Bella Imagen.

Fotografía: Escuela de Arte Manolo Blahnik.

Representa a: Asociación de Vecinos El Retamar, Excmo. Ayto. Tijarafe, Escuela de Arte Manolo Blahnik, Maquillaje Olaya González Salón de Estética, Salón Bella Imagen, Clínica Dental CADE, Centro de Alto Rendimiento Finers, Autoescuela Fran, Vinos Tendal y Sidra O´Daly, Toyomotor S.L., Deportes Urma, ValleMar Congelados, Rincón de la Fruta & Pasión por el Jamón, Arvelo Juguetería, Danymar Siderúrgicos S.L., Hojazul boutique, Ferretería Los Chelos, Kiosco el Diablo, Restaurante Jardín de Los Naranjos, Cafetería Estadio, Kiosco Adrinere Muelle Deportivo Villa y Puerto de Tazacorte, Sabrosito , Fancy II, Casitas Rosheli, Taller Ramos Insular S.L.U., Sanantonais Tijarafe Moda y Complementos, Escanovia La Palma Esther Castillo.

Vanisha Aswani Jethani

Fantasía: La Mujer Flor

Diseñadora: Veronika Magny.

Representa: Asociación de Vecinos La Laguna, Bodegas Llanovid, Carnicería Fuencaliente, Bar Cenachero Punta Larga, Apartamentos Colón – Los Quemados, Ayuntamiento de Fuencaliente.

Yenifer Acosta Quintana

Fantasía: El Talismán de los Cuatro Reinos.

Dideño: RYC Diseños

Representa a: Asociación de Diseñadores del Carnaval Ahuarita, La R de la C, Bar Cafetería Punto de Encuentro, Modas Hernández, Restaurante Lo Que Diga La Suegra, Taller Yepabely, Encantia, Lavers, Artesanía Sabores y Recuerdos, Algodones Moda, Peluquería Bella Imagen, Viajes La Molina, Club JC Figher, Panificadora Llanense, Laly`s Bar Bucanero, Arepera La Esquina, Quebab Tazacorte, Quintero Ferretería y Efectos Navales, Restaurante Teneguia, Bar El Gorgonia, Lavandería El Valle, Restaurante La Scala, Restauraciones y eventos El Gallo, Restaurante Montecarlo, La Marmota, Grupo de Baile Vía Láctea, Heimann Peluquero`s.

Aitana González Acosta

Fantasía: Mademoiselle Violette.

Diseño: Portocarrero Diseños.

Representa a: Asociación de Diseñadores Carnaval Ahuarita, Destilerías Aldea, Hotel Valle Aridane, Gin Duality Love, Hortofrutícola Lama, Restaurante El Canal, Restaurante El Campesino, Javi Grúas, Verimax Telecom, Heimann Peluquero`s, Molinos El Guanche, Restaurante Rompecabos, Cerrajería Bediesta, Bar Grill Secadero, Bar Punto de Encuentro, Nutri González, ArtTattoo, Moise, Autos Santi Concepción, Palmaflor.

Evelyn Medina Díaz

Fantasía: Ícaro.

Diseño: Amigos del Carnaval.

Representa: Amigos del Carnaval, Rótulos Nolo ,Comparsa Samba do Corazao ,La Fábrica Creativa, Construcciones y reformas Víctor Manuel González Díaz, Bar Restaurante Tinguaro, Hipalma 2014 SL, Construcciones Juan Antonio Ramos , MC Toño, Postres Luly, Agencia Casanova SL, Breñafe SL, Bar Cafetería Punto de Encuentro, Bar Cafetería Campoamor, Hermanos Acosta Mesa S.L., Ferretería Argual, Caracoles Paper Show, Bar Loro Pancho, Nanno´s Natural Food for Pets, , Adoquines el Paso, Molinete Sound, G.A.G. Carpintería Gabriel Acosta Gómez, Gloria Nails Art & Designg.

Paola Ramos Pérez

Fantasía: Resplandor en Serengueti.

Diseñador : Miguel Hernández Riverol.

Representa a: Asociación de Vecinos Los Barros –Los Pedregales, Ayuntamiento de Garafía, Suárez Auto Repuestos en General, SAT Agrícola Edén, Kiosco Teneguía, Real Sociedad Casino Aridane, Mansilla Centro Odontológico, D&D La Palma, Javi Grúas, Herbri Centro de Atención Integral, Don Escaldón, Bar Avenida, Grupo Libertad, Ferretería Argual, El Bunker, Barroso Asesores, Agroisleña, Restaurante Salta Si Puedes, Peluquería Córtate un Pelo, Restaurante Il Forno Puerto Naos, Alvolcan Almendras, Bodegas Perdomo, Agüita Servicio Rápido, Bodegas Tamanca, Clínica Dental Gingko, Different, Constructor Pedro Rodríguez Cruz, Supermercado Argual, Hanna Shop, Restaurante Orinoco, Laboratorio Fotográfico Koury, Asociación Europea, MERJO, Equivalenza, SAT Idafe Aguacates, Cristalería Insular, Panificadora Llanense, Canal Comercio, Clínica Dental Guerra, Bodegas Vega Norte- Noroeste de La Palma, Bar Punto de Encuentro, Redauto La Palma, Hernández Acosta Asesores, Adamana, Cafetería Mampi, Cotton`s Aridane, Agustín Hernández Hernández ( pintura , jardinería e impermeabilización), Multitienda Isla Bonita, Mini Bar, Boutique Darydel, MC Toño, Restaurante El Mojito, Funeraria Sagrada Corazón, Beach Bar Puerto Naos, Casa Chicho, FrutPalma, Viajes Idea, Bar Grill El Atajo, Trapos, Óptica El Valle, Superkilo, Toyomotor, Kiosco La Plaza, Modas Nieves, Taller y venta todo auto, Gloria Nails, DUK El Refresco de La Palma, Bar Restaurante Tinguaro.

Aspirantes Gala Gran Dama

Ana María Cáceres Gómez

Fantasía: Diosa del Mar, Hija de la Luna.

Diseñador: Pipo Gómez

Representa a: Asociación de Vecinos La Laguna- Tajuya, La Buhardilla 2, Kiosco Teneguía, Bazar Blanca ,Mac Toño, Elite Fishing, El Ratoncito Costurero.

Eustolia García Barreto

Fantasía: Bañada por el eclipse de luna

Diseñador: Francisco Javier Rodríguez Pedrianes.

Representa a: Asociación de la Tercera Edad Magdalena Carballo, Taller Ramos Insular S.L.U.

Juana Marina Rodríguez Pérez

Fantasía: Ojala que llueva

Diseñador: Francisco Javier Rodríguez Pedrianes.

Representa a: Asociación de la Tercera Edad Las Camelias.

Ángela León Acosta

Fantasía: Amor a Mí.

Diseño: Riverol y Cárdenas.

Representa a: Asociación de Diseñadores del Carnaval Ahuarita, La R de la C, Bar Cafetería Punto de Encuentro, Modas Hernández, Restaurante Los que Diga La Suegra, Taller Yepabely, Encantia, Lavers, Artesanía Sabores y Recuerdos, Algodones Moda, Peluquería Bella Imagen, Viajes La Molina, Palmaflor, Club JC Fighter, Panificadora Llanense, Laly`s Bar Bucanero.