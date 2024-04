El público podrá acceder “de nuevo a los puntos míticos” de la Transvulcania adidas Terrex

Uno de los objetivos principales de la Organización era atender esta demanda popular y facilitar de nuevo el acceso del público a lugares a los que hasta ahora se había prohibido, como El Faro de Fuencaliente, o retomar de nuevo el acceso a el Refugio de El Pilar como en ediciones anteriores. De esta forma, para esta edición se permitirá de nuevo el acceso de los espectadores en sus vehículos a estos puntos tan míticos de la prueba.

Al Faro de Fuencaliente se podrá acceder únicamente por la carretera de Las Indias (LP-209), ubicando un punto de control a la altura de la instalación hotelera (LP-207), donde se informará a los conductores de que, si traspasan ese punto, tendrán que esperar hasta después de la salida de la Media Maratón para poder salir del lugar subiendo únicamente en sentido a Las Caletas (LP-207).

El carril izquierdo de esta vía, la LP-207, en el tramo comprendido entre Playa de Echentive y el cruce de acceso al Faro, se habilitará para aparcamiento en su carril izquierdo. En el lugar habrá Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal guiando a los conductores en todo momento para indicar donde deberá aparcar cada vehículo para no bloquear el acceso a la zona. Los vehículos aparcarán por orden de llegada y el público, que accederá a pie desde su vehículo a la zona de salida en El Faro, deberá ir provisto de chaleco reflectante o dispositivos luminosos.

Por la otra vertiente, la bajada hacia El Faro por Las Caletas (LP-207) estará cerrada y solo podrá ser utilizada por las guaguas que facilitan el traslado de corredores. De esta forma, se habilita, por primera vez, una bolsa de aparcamientos de hasta 400 vehículos para el público que desee acceder a ver la salida de la Ultramaratón y Media Maratón en El Faro. Se recomienda ir con bastante antelación, teniendo en cuenta que la salida de la modalidad Ultramaratón es a las 6:00 horas y que se espera bastante afluencia de público en este punto.

Al Refugio El Pilar podrán acceder también los espectadores de nuevo. En este caso, el acceso en vehículos particulares estará habilitado únicamente por San Isidro (LP-301), por la zona oriental de la Isla. Por la subida desde El Paso (zona occidental) se podrá subir únicamente en las guaguas lanzaderas habilitadas por la organización para el público que saldrán desde el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente, desde la parada de guaguas de Las Piedras, en horario de 4:30 a 13:30 horas. Por lo tanto, la persona que quiera acceder a este punto con tu coche particular deberás hacerlo exclusivamente por la subida de San Isidro (LP-301), donde además, se habilitarán bolsas de aparcamiento en la zona conocida como Hoya del Rehielo. No obstante, todos los vehículos que utilicen esta carretera deberán retroceder por la misma vía, ya que mientras duren las restricciones no habrá posibilidad de cruzar hacia el Valle de Aridane.

En el acceso a Los Canarios habrá cortes intermitentes para facilitar el paso de los corredores entre las 6:30 y las 9:30. Los puntos afectados son el cruce de entrada al Centro de Visitantes de los Volcanes de Fuencaliente (por encima de Bodegas Carballo) y el cruce de la carretera general LP-2, a la altura del Bar Parada, corte total de la vía. Aparte se cortará la carretera LP-2, desde la intersección de la LP-2 con la LP-209, hasta la LP2 con la intersección con las Calle Venezuela y Calle José Pons.

En cuanto al acceso al Roque de Los Muchachos, se establecerá un corte de la circulación en la entrada del GTC (Gran Telescopio Canarias), que se encuentra aproximadamente a un kilómetro del avituallamiento. Ningún coche no autorizado podrá sobrepasar este punto, por lo que se habilitará el carril izquierdo para usar como aparcamiento. Desde el aparcamiento del telescopio se habilitarán lanzaderas que estarán funcionando continuamente para acceder a la zona de avituallamiento de este punto.

En Los Llanos de Aridane, debido a la masiva afluencia de público, en este núcleo urbano permanecerán cerradas las siguientes vías: Avenida Doctor Fleming, Calle Ángel, Calle Fernández Taño y Avenida Enrique Mederos (desde el Mercado Municipal hasta la Avenida Doctor Fleming).