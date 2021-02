Mayte Rodríguez (PP): “Jonathan Felipe no ejecutó el 100% del presupuesto de 2020 y metió al Ayuntamiento en déficit”

El Partido Popular de Breña Alta, a través de su portavoz, Mayte Rodríguez, ha mostrado su malestar “ante las últimas palabras del alcalde del municipio”, y no ha dudado en señalar que “el regidor está confundiendo a los vecinos con sus palabras, al afirmar que ha ejecutado el 100% del presupuesto del ejercicio 2020”, se informa en nota de prensa. Rodríguez explica que “lo expuesto por el regidor no se ajusta a la realidad, porque el nivel de ejecución presupuestaria no se mide como ha hecho él, sino que se evalúa sobre la ejecución de los créditos definitivos y no sobre el presupuesto inicial del año”, señala. Asimismo, afirma que “los créditos definitivos, presupuesto inicial más modificaciones, ascendieron a 13.300.725,81 euros, y el grupo de Gobierno ejecutó 10.739.991,60 euros. Por tanto, ni de lejos, se ejecutó el 100% de dicho presupuesto”, defiende.

Para la concejal, “otro aspecto que, con los datos ofrecidos por los servicios económicos del ayuntamiento, también queda claro es que se gastó más de lo ingresado, por lo tanto, se finalizó el año con déficit”, asegura. Rodríguez sostiene que “los ingresos netos de 2020 fueron de 9.198.347,70 euros y lo gastado ascendió a 10.739.991,60 euros, por lo que el resultado presupuestario bruto es negativo, concretamente de -1.541.644 euros”.

La portavoz también muestra “su asombro ante las palabras del alcalde en las que indica que el Ayuntamiento no tiene obligaciones pendientes de pago, y que ha pagado en tiempo y forma”. La concejal puntualiza y asegura que “el regidor parece que también se olvida que a 31 de diciembre de 2020 tenían facturas pendientes de pago por más de 195.000 euros, por lo que desde el Partido Popular de Breña Alta defendemos que, este año más que nunca, tenía que haber hecho el esfuerzo de realizar ese pago a proveedores antes de finalizar el año, y más teniendo en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas, derivadas de la actual pandemia, que han provocado que muchas pymes y autónomos del municipio estén agonizando ante la falta de liquidez”.

Por último, Rodríguez pide al alcalde “rigurosidad en sus afirmaciones, ya que los vecinos están cansados de mediocridad y engaños. Desde el PP de Breña Alta estamos obligados a corregir al regidor, y a su grupo de Gobierno. No nos gusta que nos engañen con falsas notas de prensa porque piensen que el papel aguanta todo”, señala.