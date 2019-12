El PSOE dice que el grupo de Gobierno de la capital “no tiene proyecto de ciudad ni está cohesionado”

El Grupo Municipal Socialista (GMS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para hacer un balance de los primeros seis meses de legislatura con un Gobierno integrado por PP y CC y dar a conocer la labor desarrollada por la formación. “Ha sido un mes perdido y cinco malgastados” porque, subrayó el portavoz del PSOE, Elías Castro, “este equipo no tiene proyecto para la ciudad, ni programa, ni está cohesionado, y nos cuesta 23.814 euros al mes”. “Están gestionando el día a día, con iniciativas de la corporación saliente”, afirmó.

Castro criticó la subida de salario “injustificada” de los miembros del grupo de Gobierno en casi 80.000 euros más y la dedicación parcial de algunos concejales en áreas relevantes. “Ha sido una mera colocación de concejales para cobrar sueldos, independientemente de sus cualidades profesionales o las necesidades de la ciudad”, aseguró.

A juicio de Elías Castro, esta situación demuestra “las prioridades” del Gobierno PP-CC a la hora de gobernar la ciudad, que se encuentra en una situación de “emergencia social”. “Este Gobierno no tiene plan de acción social, con personas con una media de edad alta y un nivel de ingresos mínimos que necesitan del apoyo de las instituciones públicas”.

“El grupo de Gobierno no ha presentado ningún proyecto de futuro para la ciudad, y eso que el alcalde en campaña electoral decía que necesitaba un cambio”, recordó el portavoz socialista, y dijo que el remanente de 2018 se ha dedicado a “cubrir la deuda del Ayuntamiento, algo a lo que nos opusimos porque hemos perdido 900.000 euros de inversión y todo el dinero se ha destinado a los bancos”, afirmó.

Acusó a los gobernantes de la capital de “no dar respuesta a los problemas de la ciudad, como el centro de salud, el palacio de justicia, el Plan General de Ordenación, el plan de vivienda, la relación Puerto-Ciudad, la explotación del parquin del Puente, la dotación de la playa o la zona industrial de Mirca”. “Santa Cruz de La Palma ha perdido seis meses de acción municipal, mientras que otros municipios van a velocidad de crucero”, remarcó.

“A día de hoy, no hay un proyecto de presupuesto para que esté operativo en enero de 2020, que será un año de Bajada; no se ha presentado ni un anteproyecto del documento ni tampoco el presupuesto del Organismo Autónomo de La Bajada, y en un año lustral la maquinaria municipal debe estar a pleno rendimiento”, señaló Castro, e insistió en que “han sido seis meses solo de resolver asuntos de segunda clase, no hay plan de trabajo”.

Por otro lado, calificó de “regresión importante” que el Gobierno “se vaya a cargar de un plumazo los presupuestos participativos que impulsó el concejal Juanjo Neris en 2019, se han cargado la participación de la ciudadanía”, indicó. “Este gobierno está aislado en una burbuja, le importa poco la participación vecinal”, añadió, y reclamó dotación económica para un plan de barrios y policía de proximidad, un plan de acción social y un plan de competitividad turística.

Elías Castro también reprobó la desigualdad salarial que existe en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma entre concejalas y concejales con dedicación parcial. Por tres horas de trabajo, los hombres cobran 1.500 euros mientras que las mujeres reciben 900 y 1.200 euros, expuso.