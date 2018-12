La capital celebra este martes el pleno de la municipalidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma celebrará el próximo martes, 4 de diciembre, el pleno de la municipalidad, un debate en el que todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio capitalino así como los concejales no adscritos analizarán el estado la gestión municipal del grupo de gobierno durante el último año, informan en nota de prensa.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, recuerda que este es último pleno de la municipalidad de este mandato y que no volverá a celebrarse hasta 2020, ya que de acuerdo con el reglamento, el pleno no se celebra los años en que se convocan elecciones municipales, puesto que el grupo de gobierno entrante no habrá tenido tiempo apenas de desarrollar su gestión.

El pleno se desarrollará con el mismo formato implantado el pasado año. El alcalde, Sergio Matos, tendrá una primera intervención a las 13:00 horas para exponer e informar de la gestión del gobierno municipal y en la que no tendrá límite de tiempo.

Tras esta intervención habrá un receso hasta las 16:00 horas, en que se reabrirá la sesión plenaria y tomarán la palabra los portavoces de los diferentes grupos políticos y los concejales no adscritos.

Conforme al acuerdo alcanzado por la junta de portavoces, en primer lugar intervendrán los dos concejales no adscritos durante 4 minutos cada uno. A continuación lo harán los integrantes del grupo mixto, con la representante de Nueva Canarias en primer lugar, seguida del concejal de Ciudadanos. Ambos tendrán un turno de palabra de 10 minutos cada uno.

El portavoz del grupo de Coalición Canaria contará con 15 minutos para su intervención y seguidamente será el turno para el Partido Popular y el PSOE, con un tiempo máximo de 20 minutos para cada uno de los portavoces.

Tras esta primera ronda de intervenciones el alcalde contará con derecho a réplica sin límite de tiempo. Habrá luego un segundo de intervenciones, siguiendo el mismo orden y por un espacio limitado a 10 minutos para los grupos socialista y popular, 8 minutos para CC, 10 minutos para el grupo mixto y 4 minutos para los concejales no adscritos, a razón de 2 minutos para cada uno.

Cerrará el debate el alcalde para dar respuesta a este segundo turno de intervenciones. Por último se abrirá un turno de preguntas, ruegos y cuestiones planteadas mediante escritos presentados en tiempo y forma por las asociaciones vecinales del municipio y otras entidades.