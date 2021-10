Santa Cruz de La Palma desbloquea y adjudica la gestión de la primera Escuela Infantil municipal pública

El Ayuntamiento de Santa Cruz está ultimando los trámites para la puesta en marcha de la primera Escuela Infantil municipal, después de la reciente adjudicación del servicio por la Mesa de Contratación a Koala Soluciones Educativas. El Consistorio considera que existen argumentos sociales para abrir este recurso a la ciudadanía lo antes posible, de modo que, una vez culmine el trámite administrativo con la adjudicataria, se informará del procedimiento de inscripción y de los requisitos para acceder a un servicio “fundamental para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, garantizando la igualdad de oportunidades en el municipio”.

Así lo explica la concejala de Educación, Melissa Hernández, quien recuerda que “la Escuela Infantil Municipal (EIM) siempre ha sido una prioridad para este equipo de gobierno y, después del difícil camino que este proyecto ha recorrido durante los últimos años, es un motivo de orgullo poder, al fin, estar en disposición de poner en marcha un recurso tan demandado, aportar prestaciones públicas tan necesarias para la comunidad y las familias, y conseguir un servicio educativo de calidad”.

Koala Soluciones Educativas ha obtenido la mayor puntuación total de las tres empresas licitadoras, con mejoras como programas de participación para familias, actividades complementarias a la propuesta pedagógica y educativa, o un proyecto de iniciación al inglés. El presupuesto de adjudicación es de 542.395,76 para un periodo total de 4 años y ya se están ultimando los trámites de acreditación de la oferta para la contratación final.

La Escuela estará ubicada en la calle El Galión, junto al CEIP Anselmo Pérez de Brito, y será la primera de titularidad municipal en Santa Cruz de La Palma. Ofertará un total de 39 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, distribuidas en tres unidades por grupos de edad. Así, se habilitarán 8 plazas para bebés de entre 4 meses y un año de edad; 13 para menores de 2 años y 18 más para niños y niñas de entre 2 y 3 años.

Además, contará con 30 plazas de permanencia de tarde y otras 30 de acogida temprana e incluirá servicio de apoyo y asesoramiento a progenitores y tutores sobre aspectos educativos y sociales relacionados con la formación del alumnado.

Según los datos del INE, Santa Cruz de La Palma cuenta actualmente con una población de 0 a 3 años de 324 personas. Tendrán prioridad para la obtención de plaza las familias empadronadas en el municipio, aquellas que trabajen y no cuenten con redes de apoyo, aquellas en las que uno de los tutores no trabaje pero no pueda hacerse cargo del niño o niña por razones de discapacidad, enfermedad o medida judicial, así como las y los menores en riesgo de desprotección.

En el municipio solo existe una escuela infantil pública, específicamente dirigida a las familias en situación de vulnerabilidad social de la Isla y gestionada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Ante la demanda, el Ayuntamiento considera que es conveniente abrir el recurso municipal en cuanto sea posible y no esperar al inicio del nuevo curso escolar.

Cabe recordar que la Educación Infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) no es obligatoria, conforme establece la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, y que tiene como objetivo el desarrollo global de las capacidades de los niños y niñas durante los primeros años de edad y el inicio del proceso de aprendizaje, tan importantes en estas etapas del desarrollo.