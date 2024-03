El Ayuntamiento de Villa de Mazo prepara una nueva edición del ‘Cross Montes de Luna’, indica en una nota de prensa. La prueba se celebrará el viernes 26 de abril por las calles del barrio de Montes de Luna y estará dividida en varias categorías.

El alcalde y concejal de Deportes, Idafe Hernández, asegura que esta prueba “es un proyecto que aún se está haciendo hueco en el panorama deportivo del municipio, pero no me cabe ninguna duda que acabará siendo un referente en las pruebas deportivas no solo a nivel local, sino también en la isla de La Palma”. Asimismo, agradece a la Asociación de Vecinos Montes de Luna por “participar activamente en dinamizar nuestro municipio”.

La prueba ‘KIDS’, se apunta en la nota, dedicada a los más pequeños, contará con varias categorías en función de la edad y tendrá un recorrido de entre 150 y 300 metros, dependiendo de la categoría. La competición dará comienzo a las 18:00 horas.

En cuanto a la categoría para los adultos, también estará dividida en varios tramos según la edad, pero el recorrido tendrá la misma extensión y será de tres kilómetros. En este caso, la prueba dará comienzo a las 18:30 horas.

La recogida de dorsales tendrá lugar el mismo viernes, 26 de abril, en horario de 16:30 horas hasta las 17:30 horas, y la ceremonia de entrega de premios comenzará a las 19:30 horas.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web www.fitters.es .