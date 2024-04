Gesta del Atlético Paso: se clasifica para el Play Off de ascenso a Primera RFEF por primera vez

Había que ganar para asegurar la presencia del Atlético Paso en los play-offs de ascenso a Primera RFEF y los pupilos de Manolo Sanlúcar demostraron sobre el campo que este equipo se ha merecido, en mayúsculas, disputar la soñada liguilla. Los goles de Alfonso, en el minuto 12, y de Altube, en el 17, certificaron el buen trabajo realizado por un equipo que lleva toda la temporada entre los mejores del grupo. Será la primera vez en la historia de una entidad que se fundó en 1952 que juegue dicha promoción. Gesta histórica del equipo entrenado por Manolo Sanlúcar.

El inicio del cuadro verdinegro fue arrollador. Tanto que a los 17 minutos de la primera parte los locales, arropados y alentados por más de 1.400 seguidores en las gradas, ya ganaba de manera clara en el marcador.

Los jugadores de Manolo Sanlúcar saltaron al campo con la firme idea de comerse al líder de la categoría, que necesitaba el triunfo al estar el Numancia pisándole los talones. Lo lograron desde el pitido inicial del colegiado murciano Roca Robles. Alfonso adelantó al equipo palmero en el minuto 12. Acción de peligro en el área segoviana que la zaga visitante no sabe despejar y Alfonso resuelve la jugada embarullada marcando el 1-0. Se le ponía pronto de cara el duelo a los pasenses, que superaban al primer clasificado de manera clara.

Apenas cinco minutos después, llegó el segundo golpe de efecto. Balón largo por el carril diestro del ataque ‘verdito’ para que Altube aprovechase el error del lateral de la Segoviana. El punta se plantó ante Carmona, lo quebró y batió por segunda ocasión. La ‘calderita pasense’ estalló de felicidad por ver como su equipo sacaba medio billete para disputar los play-offs de ascenso a Primera RFEF.

Pero no estaba todo el trabajo hecho. Quedaba rematar la faena. Sin apenas haber creado peligro en todo lo que se había transcurrido de encuentro, la Gimnástica acortó distancias en el marcador en una acción en la que Hugo Díaz remató de cabeza un buen centro desde el carril izquierdo. El centrocampista coruñés de la ‘Sego’ realizó un giro de cuello perfecto para mandar el balón al segundo palo de la meta defendida por Loskos. Imposible de parar para el meta maño local y los visitantes se metían en el partido. 2-1.

La segunda parte arrancó sin cambios y con el mismo escenario. Al Atlético Paso no le pasó factura el tanto de Hugo Díaz y mantuvo el dominio claro del encuentro. De hecho acumuló numerosas ocasiones para aumentar su diferencia en el marcador.

Entre el minuto 53 y el 59, los pupilos de Manolo Sanlúcar acumularon numerosas ocasiones de gol que no pudieron concretar. En el 53, Palomares remató de volea por encima de la meta de Carmona. Un minuto después, el meta de la ‘Sego’ comete un error casi fatal en la salida de su portería que los pasenses no pudieron aprovechar. En el 55, un pase desde la derecha con toda la intención del mundo no llegaron a empujarlo al fondo de la portería adversaria ni Altube en el primer palo ni Alfonso, libre de marca, en el segundo. Y en el 59, Alfonso también tuvo el tercero en sus botas.

La Gimnástica trató de reaccionar, aunque tímidamente y nunca pasó apuros la meta defendida por Loskos. Sanlúcar cerró el duelo con sus cambios (entraron Barace, Ayoze, Asier y Sissokho por Armiche, Alfonso, Menudo y Altube) y el conjunto palmero hizo gala de su habitual seguridad defensiva para que el cuadro de Ramsés Gil no disfrutara de ocasiones claras de gol. Sí rondaron el área local, por lo que se pasaron nervios, pero se logró solventar cada jugada de peligro para así llegar al final de los cinco minutos de añadido y garantizar la presencia del Atlético Paso en la fase de ascenso en la segunda temporada que el Atlético Paso juega en Segunda RFEF. El club palmero será uno de los 20 contendientes, cuatro de cada grupo, que pelee por ascender al tercer escalón competitivo del fútbol español.

Ficha técnica:

CD Atlético Paso: Loscos, Barreda, Alfonso (Ayoze, min 74), Robe Moreno, Dan Ojog, Armiche (Barace, min 74), Dimitri, Altube (Sissokho, min 90), Escudero, Menudo (Seijo, min 85), Palomares.

Gimnástica Segoviana: Carmona, David López (Yubero, min 84), Molina, Hugo Díaz (Fernan, min 63), Daniel Lucas, Astray (Borrego, min 63), Llorente, Álvaro García (Plomer, min 63), Pascual, Silva, De La Mata.