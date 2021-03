La incidencia en La Palma sigue subiendo lentamente

España. El descenso de la incidencia a 14 días se frena. El porcentaje de crecimiento semanal lleva varias semanas al alza. Volvemos a subir. Lentamente, pero subimos.

¿A por la 4º ola? El ritmo de la vacunación y cómo sean las medidas de restricción de la movilidad nos dirán si tendremos una nueva ola o no. En caso de tenerla, por el nivel de seroprevalencia que estimamos tener en España, sumando las personas que han pasado la covid y las vacunadas, de alrededor de un 21 %, la cuarta ola, de tenerla, debería ser más parecida a la segunda que a la tercera o a la primera ola.

Canarias. La comunidad en la que la incidencia sigue subiendo, mientras en el resto de España baja o se mantiene. No bajamos la incidencia, sigue subiendo, despacio, pero sube.

La Palma. Incidencia 14 días en 50; sigue subiendo lentamente. En el hospital insular, a día de hoy, hay 8 ingresados. Varios en la Uci. El jueves y viernes de esta semana se realizará un cribado “masivo” en el Puerto de Tazacorte con el fin de detectar asintomáticos y cortar la transmisión comunitaria que sufre en estos días la zona costera del Valle de Aridane. Si no se cumplen las tres M (mascarilla, metros y manos) y si se acude a interiores concurridos, mal ventilados esto es lo que ocurre: nuevos contagios. De primero de pandemia. La situación en La Palma hoy es, quizás, la peor que hemos tenido en toda la pandemia. La incidencia en Tazacorte es casi de 350. Un dato que preocupa. La ventaja que tenemos ahora con respecto al pasado marzo es que toda la población vulnerable, todos los sanitarios, casi todos los trabajadores esenciales y casi todos los mayores de 75 años están vacunados; esto solo hará que la incidencia de la pandemia en la isla no sea grave, en el sentido de que no habrán fallecidos al mismo nivel que ocurrió en la península.

En Europa en todos los países está subiendo la incidencia a 14 días menos en Reino Unido. Algunos estados plantean volver a confinamientos parciales o totales dada la mala situación de algunos de ellos.

A pesar de estas noticias negativas ¿Qué vamos sabiendo de los resultados de la vacunación por el mundo? En las personas que están completamente vacunadas se observa que ya pueden permanecer en el interior de locales con pequeños grupos sin mascarillas, según una nueva actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Este cambio viene con una buena noticia adicional: un hogar completamente vacunado puede socializar en el interior con un hogar de personas no vacunadas, siempre que nadie en este último hogar esté en riesgo de covid-19 severo.

Estas nuevas reglas, si se llega a unos dos tercios de población vacunada antes de julio, abren la puerta a un "verano casi normal". Casi es la palabra clave aquí: la mascarilla y la distancia adecuada, junto con la vacunación, han ayudado a reducir el número de casos nuevos y muertes, pero aún no estamos a salvo. Debemos seguir haciendo estas cosas, así como permanecer al aire libre y mantener una buena ventilación siempre que sea posible.

Es alentador pensar en lo lejos que hemos llegado, especialmente hoy, jueves 11, que es el primer aniversario de la pandemia (la Organización Mundial de la Salud lo declaró el 11 de marzo de 2020). Hace un año nadie pensaba, ni creía posible tener vacunas en menos de un año. Y las tenemos.

Hoy, 11 de marzo, se aprobará la vacuna de Johnson & Johnson por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Una vacuna importante por sus características, y su perfil de bioseguridad y eficacia. Esta vacuna presenta ciertas ventajas con respecto a las que ya se están administrando en Europa, ya que únicamente necesita una dosis y que no hace falta mantenerla a temperaturas extremadamente bajas, como son los casos de Pfizer y Moderna. Una vacuna que ha resultado ser segura y eficaz en el ensayo clínico. Ha presentado una eficacia media del 66% y del 85% en pacientes mayores de 60 años. Protege contra las cepas sudafricana y brasileña, especialmente frente a la enfermedad grave. La compañía Johnson & Johnson no empezará a suministrar dosis hasta el mes de abril "por contrato".

Pero a pesar de tener vacunas y de estar vacunados debemos seguir manteniendo las mascarillas, la distancia y hacer test. Cuantos más test mejor. En un lugar como Canarias, que somos islas, ya de por si aisladas, la pandemia podría controlarse mejor si hiciéramos las cosas mejor. Tendríamos que hacer test rápidos antes del check-in, como, por ejemplo, una prueba rápida de antígenos en forma de hisopo nasal en 15 minutos. Es algo que ya realizan, por ejemplo, en Israel y está dando muy buenos resultados. Recuerden que Israel tiene un gran porcentaje de población vacunada y aun así sigue haciendo test masivos y a todo viajero que llega a sus aeropuertos.

Tres capas de protección

Los viajeros deberían cumplir básicamente con dos de las siguientes tres precauciones de salud antes de embarcar. A saber: vacunarse, una prueba de PCR negativa realizada varios días antes del vuelo o una prueba de antígeno realizada en el lugar, en el aeropuerto, para aquellos que no están vacunados.

Este tipo de pruebas reduciría el distanciamiento social que restringe el tráfico en los aeropuertos, lo que sería clave para traer turismo a las islas; y no las tonterías que hemos odio durante un año sobre blockchain y todas esas declaraciones inútiles y absurdas hechas desde la Consejería de Turismo y desde el ministerio del mismo ramo que no han sido más que aire. Si aplicáramos estas tres capas de protección tendríamos resuelta en gran medida la movilidad entre regiones y esta es la idea que implementará el “pasaporte de vacunación” europeo.

Aún quedan meses de pandemia, pero cada vez está más cerca su fin.