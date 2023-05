María Rosa Alonso, Premio Canarias, y los dragos gemelos de Breña Alta

En 1997 por primera vez visitaba la filóloga, profesora y ensayista canaria María Rosa Alonso (1909-2011) la isla de La Palma. En este año se encontraba residiendo Madrid, después de la diáspora americana, y en 1999 vuelve a Tenerife, su primer suelo y el último de su dilatada vida de 101 años.

María Rosa tuvo que enfrentarse a problemas por sus tendencias políticas y “proscrita” por el franquismo debido a la militancia republicana de la familia, era, simplemente, “sospechosa”. A partir de 1975 con el fallecimiento del dictador, general Francisco Franco, la sociedad canaria le manifiesta su reconocimiento y méritos y comienzan a ser reconocida con nombres de calles, colegios, institutos y otras distinciones en la que destaca el premio Canarias de Literatura (1987). En el año 2010 se dedicó el Dia de las Letras Canarias a su persona y obra literaria.

La visita de la ilustre canaria universal a La Palma se debió a la invitación de participar en el ciclo de conferencia coincidiendo con la exposición La Palma cuna histórica de la literatura canaria. Victoria de Echedey y endechas a la muerte de Guillén Peraza, 550 años. El 29 de septiembre de 1997 en la casa Massieu Van Dalle, en Argual, Los Llanos de Aridane, impartió la conferencia titulada: Las endechas a la muerte de Guillén Peraza. La primera y única intervención pública que tuvo en la isla de La Palma.

María Rosa fue una apasionada estudiosa de la primera muestra de la literatura hecha en Canarias, las Endechas a la muerte de Guillén Peraza. Recordemos las conocidas discrepancias y controversias que mantuvo por el poema, recogido en el siglo XVI por Juan Abreu y Galindo, con el filólogo Juan Álvarez Delgado (1900-1987) y el historiador y geólogo Simón Benítez Padilla (1890-1976), en los años 40 del siglo XX.

De esa primera visita, poco tiempo después volvió acompañada de una sobrina, publicó en el periódico tinerfeño El Día tres artículos con sus impresiones personales y observación sobre La Palma. En nuestra opinión una auténtica joya digna de dar a conocer, divulgar. Los tres textos invitan al lector a reflexionar sobre nuestra querida isla.

En el último de los artículos de colaboración con el rotativo El día, 23 de noviembre de 1997, desarrolla la “sorpresa” que le deparó la naturaleza al contemplar los Dragos Gemelos de Breña Alta, diciendo:

“Voy de sorpresa en sorpresa, pero el gran asombro vegetal son esos dos dragos gemelos de Los Llanitos: cada uno tiene su raíz, su base y su tronco independientes, pero al crecer las ramas se han fundido en una sola copa redonda, perfilada y dan una sensación de unidad perfecta. Las parejas humanas, que por lo que oímos y vemos, no abundan en su armonía, deberían tomar como emblema la intimidad de estos dos dragos: son dos en uno; están en un paréntesis de la carretera, y si no se sabe dónde viven no se les ve y nos exponemos a pasar de largo e ignorar la gran belleza y concierto de su estampa. Podrían ser base para una sentencia: «Se llevan tan bien como los dos dragos de Los Llanitos...».

Igual que diría María Rosa Alonso, pasados 26 años, hoy manifestamos: “y si no se sabe dónde viven no se les ve y nos exponemos a pasar de largo e ignorar la gran belleza y concierto de su estampa”.

*María Victoria Hernández es cronista oficial de la ciudad de Los Llanos de Aridane (2002), miembro de la Academia Canaria de la Lengua (2009) y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel (2009).