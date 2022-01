¿Por qué las palas no están trabajando las 24 horas al día los 7 días de la semana?

¿Por qué no se encuentran trabajando las palas, las excavadoras, las perforadoras sobre orugas, los retro bulldozers roturadores o no… las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la zona de La Laguna y donde sea necesario? ¿Dónde está la maquinaria del ejército? ¿Por qué no están trabajando empresas privadas, públicas o el ejército todos los días a todas horas? ¿Qué explicación podríamos obtener para este hecho inexplicable?

Si hay razones técnicas, de seguridad (como las que leemos sobre las altas temperaturas), medioambientales, u otras razones desconocidas por el pueblo, se podrían explicar (porque lo de las altas temperaturas así como los niveles de dióxido de carbono asociados al proceso magmático en Puerto Naos son difíciles de entender) y a nuestros responsables públicos le preocupa disponer de las vías que permitan el acceso a los lugares donde afortunadamente quedan viviendas y zonas de cultivo. Por ello se requieren más y mejores explicaciones. Aún así, siempre se pueden hacer catas e inspecciones durante el día y acotar los trabajos a realizar durante la noche, para que la maquinaria descanse lo que indique la normativa; pero al igual que se hacen turnos de personas se podrán hacer turnos de palas, excavadoras, etc. En la época de mayor auge de la construcción en Los Llanos de Aridane, así como en la construcción del Aeropuerto de Mazo, se trabajaba con focos, ahora que realmente es necesario trabajar por la noche ¿Por qué no hay turnos de trabajo tanto para las máquinas como las personas? Si el problema es técnico que se explique, si es la falta de personal, que se forme a personas, que hay personas que desean trabajar, y si el problema es la falta de máquinas que se busquen. Ahora hay mucha gente que no tiene plátanos a donde ir a trabajar, les podríamos dar una alegría si los formamos y les damos herramienta mecanizada para reconstruir el Valle. La salud mental de muchas personas depende del restablecimiento de las comunicaciones y su esperanza se desvanece al ver un sábado por la tarde que nadie esta trabajando.

Obviamente una persona como un servidor es un ignorante en este y en muchos aspectos, pero las imágenes de drones y demás, muestra una maquinaria de dimensiones reducidas para el trabajo a realizar, por ello surge la siguiente pregunta: ¿dónde están las grandes excavadoras que trabajan en las minas? ¿no hubo tiempo desde el 1 de octubre por poner una fecha para contratar excavadoras del tipo Hitachi EX5500-6, con una longitud de 9,35 metros?

Las dimensiones de la catástrofe no son las mismas, pero hace más de 70 años se abrió la carretera en dos meses, ahora con la tecnología y los medios actuales, a lo que hay que añadir los mecanismos de solidaridad, las obras se deben de realizar a una mayor celeridad. No es necesario ver Discovery Channel para ver grandes obras de Ingeniería como el traslado de Abu Simbel. A riesgo de estar equivocado cada día deberíamos de tener información precisa de los proyectos, de las catas, de las obras realizadas el día anterior... del mismo modo que teníamos información diaria durante la erupción.

No debe entenderse este texto como un texto de denuncia, ni una pataleta, debe entenderse como un texto que invita a explicar la situación, para hacer partícipe a la población de los problemas que encuentran las administraciones y que quizás, escribo quizás, pueden tener algún apoyo desde personas que simplemente quieren trabajar. Lo que más molesta a este ciudadano que redacta estas líneas, es que alguien piense que quiero dar caña a la clase política, porque quien piense así es un obtuso por no decir estúpido.

Otra de las cuestiones que no se entienden es ¿por qué en la Casa Massieu ya no hay psicólogos que atiendan a las familias damnificadas?. Tanto que se habló de que no nos abandonarán, y personas que reiteraban palabras como “Yo no tengo fuerza para seguir adelante” encontraron apoyo en el psicólogo, y hoy han quedado en la estacada. Muchas personas sopesan día si y otro también que no tienen nada, y es ahora cuando necesitan desahogarse, y ya el psicólogo no está en la Casa Massieu.