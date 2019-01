Cabrera: “Es inadmisible el conformismo de Pestana con su nefasta gestión del Fdcan”

Carlos Cabrera, portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha tildado de “verdadera desfachatez” las últimas declaraciones triunfalistas del presidente de la institución insular, Anselmo Pestana, relativas a que” existe más de un 15% de presupuestos sin justificar correspondiente al Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) del año 2017 tras la auditoría realizada por el Gobierno de Canarias”, se indica en una nota de prensa del PP. Y ha añadido que “es inadmisible el conformismo de Pestana con su nefasta gestión del Fdcan”. Sostiene que “después de dos años de la puesta en marcha de estos fondos La Palma sigue sin ver resultados por la nula gestión del presidente del Cabildo”.

En la nota se apunta que “Cabrera, quién ha sido una de las voces más críticas con la gestión de estos recursos, ha vuelto a denunciar otra vez, el fracaso que supone para la Isla que no se ejecuten las obras en tiempo y forma, que se tenían que haber puesto en marcha con el Fdcan y que La Palma en lugar de estar trabajando y avanzando” en esta línea “esté sumida en una auditoria para conocer realmente qué ha pasado con ese dinero mientras que en otras administraciones están a años luz de nosotros”, subraya Cabrera.

Este hecho demuestra, a juicio de Cabrera que, “la pachorra con la que se Gobierna el Cabildo de La Palma es una deslealtad a todos los ciudadanos y una tomadura de pelo. Dos años después de poner en marcha el Fdcan seguimos sin ver sus frutos”. Ha agregado que es “muy grave” que “el Gobierno de Pestana siga sin saber cómo justificar más de dos millones de euros, algo que es inadmisible”.

Desde el grupo Popular, se señala en la nota, “exigen nuevamente que el desgobierno que reina en el Cabildo no salpique a La Palma y exige a Pestana y a su equipo que se pongan las pilas, para no perder ni un solo euro más para la Isla”. “La mala gestión y planificación de los proyectos del Fdcan, denota que este gobierno no está preparado para gestionar los recursos que se les ofrece”, apunta Cabrera.

El portavoz del PP ha añadido que “desgraciadamente el Fdcan se ha convertido en la búsqueda de facturas y las reprogramaciones continuas, cambiando obras previstas en otros presupuestos, con actuaciones incluidas en la previsión para el año 2017 aún sin iniciar y otras que no se podrán hacer por distintos motivos”. Además, Cabrera le recuerda al Cabildo que “los fondos del Fdcan están para los proyectos que ellos mismos planificaron, y no han sido capaces de ejecutar, y no para sustituir obras que ya estaban presupuestadas”. A lo que “hay que sumarle”, expone la nota, “la solicitud de varias prórrogas porque el Cabildo no ha sido capaz de ejecutar correctamente”. “Con todo esto hay algo que está claro y es que el Fdcan se aleja considerablemente del objetivo inicial de cambiar el desarrollo de modelo socioeconómico de las islas y de La Palma y se ha convertido en un nuevo Plan E cuyos resultados ya conocemos”, precisa Cabrera.

Como “ha venido denunciando el grupo Popular en el Cabildo este gobierno pasará a la historia por ser el que más dinero tiene y menos ejecuta, debido a la incompetencia de la gestión de los socialistas y de los nacionalistas. Una situación que perjudica gravemente a La Palma y que supone una gran pérdida de oportunidades para la Isla”.

Por último, concluye la nota, “los populares exigen que no se juegue con ni un solo céntimo de los palmeros, y clarifiquen de una vez por todas la situación del Fdcan 2017 y se trabaje con luz y taquígrafo de la mano de los ayuntamientos para contar con una reprogramación realista y realizable y que de verdad tenga resultados para el resto de ejercicios”.