“PP y PSOE tenían un pacto en La Palma contra CC antes de las elecciones”

La presidenta del Cabildo de La Palma, la nacionalista Nieves Lady Barreto, contra la que este miércoles PP y PSOE han presentado una moción de censura que se votará el próximo 24 de julio, ha comparecido este jueves antes los medios de comunicación, acompañada de su grupo de Gobierno, para “rebatir los tres aspectos fundamentales” en los que se basa la censura al considerarlos “absolutamente falsos”. “En primer lugar, se dice que la negociación no fue posible con ninguna fuerza política porque no fuimos capaces de alcanzar un acuerdo, y eso es falso porque desde el 26 de mayo he dicho que hemos tenido reuniones y al día siguiente de las elecciones inicié los primeros contactos con el Partido Socialista y con el Partido Popular”, dijo, y subrayó que “hasta ahora he dicho que ha habido reuniones pero no he dado más datos pero hoy es importante decir que con el PSOE tuve tres reuniones de las que solo pude celebrar una porque en los otros dos casos me dieron plantón; planteé un acuerdo de gobernabilidad con reparto de áreas equilibrado y con objetivos y prioridades para La Palma, pero no fue posible porque en esa única reunión que celebré con Anselmo Pestana me planteó la prioridad de pactar con el PP, eso fue el 3 de junio, y ese mismo día la Ejecutiva Insular del PP cerraba las puertas a un acuerdo con CC”. Añadió que “paralelamente mantenía reuniones, de las que celebramos cuatro, y en la tercera quedó cerrado un documento de gobernabilidad para La Palma con objetivos programáticos y reparto de áreas equilibrado”. Asimismo, agregó, “se plantearon tres fechas de firmas, dos aplazadas por el PP y la última, el 8 de julio, se fijó la fecha pero no dijeron nada más”. “Con el PP tenemos un acuerdo de gobernabilidad, de cinco páginas, listo para firmar, con acciones, con políticas y con ejes programáticos para cuatro años, incluso la defensa de infraestructuras y de acciones concretas”. “Por lo tanto, no se trata de que no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo, se trata de que no se puede llegar a un acuerdo con quienes han decidido previamente no acordar nada contigo, y creemos firmemente que Mariano Hernández (PP) y Anselmo Pestana (PSOE) tenían un pacto de gobierno para todas las instituciones de La Palma, donde pudieran hacerlo, anterior a las elecciones, y anterior a que se conociera la decisión de las palmeras y los palmeros en las urnas”, aseguró.

“Queda claro que CC ha tenido voluntad de negociación y que siempre hemos tendido la mano por los intereses de esta isla”, resaltó Barreto. “En nuestro acuerdo primaban los intereses generales de La Palma no los intereses personales”, precisó.

“El segundo punto que justifica la moción de censura es el cambio, dicen que la isla necesita un cambio, y los ciudadanos votaron cambio el 26 de mayo, y tanto es así que votaron como fuerza mayoritaria para encabezar este Cabildo en este caso a la lista de CC que encabezaba yo, así como a la lista del Parlamento de Canarias; mejoramos los resultados no solo subiendo en votos sino que además lo hicimos aumentando en dos mayorías absolutas en los ayuntamientos, pasamos de dos a cuatro, el partido que más mayorías absolutas tiene en ayuntamientos”, dijo. “No representan por tanto, el PP y el PSOE, tal y como justifican en esas 13 líneas de moción de censura, el cambio para La Palma, lo único que han hecho es sacar a una fuerza política simplemente porque no la quieren”. En este sentido recordó que “la lista de CC al Cabildo es la que más se renovado, estaba encabezada por mí, que me presentaba por primera vez en una candidatura insular, con seis consejeros que nunca habían ido en la lista al Cabildo y dos que repetían, frente a Anselmo Pestana, que era su tercera legislatura al Cabildo, con seis años de presidente y dos de vicepresidente, y Mariano Hernández Zapata que se presentaba por segunda vez al Cabildo”. “Decir que el cambio se justifica porque llevábamos mucho tiempo es volver a engañar a los ciudadanos, otra cosa es que quisieran hacer un pacto de cambio solo contra un partido político concreto, que es la realidad de lo que ha sucedido”. Resaltó que “poner en marcha ese pacto para esa isla es dar continuidad a lo que estaba haciendo y es hacer más de lo mismo”.

Respecto a la tercera justificación de la moción, que no hay un gobierno estable, Barreto comentó que “es absolutamente falso, hay gobierno desde el día 24 de junio en el que se gobierna con un gobierno estable en solitario, pero eso no quiere decir que no haya gobierno, en el día a día se puede gobernar perfectamente en minoría, lo hemos demostrado en estos 15 días y los podemos seguir demostrando el tiempo que sea necesario, por tanto, no se puede decir que no hay gobierno estable y que se debe cambiar a este gobierno porque no gobierna, no es real”.

“Y quiero destacar que no hemos participado en el teatro mediático y político en el que sí han estado Mariano y sus consejeros y Anselmo y sus consejeros durante todos estos días intentando justificar que había que presentar una moción de censura, y lo han hecho anteponiendo los intereses personales a los generales, y la ambición de Mariano Hernández ha impedido un gobierno de cambio de verdad para La Palma”, afirmó. “El PP y el PSOE nos han demostrado que no cumplen con lo pactado, pero hay que distinguir entre los partidos y las personas que representan en esta isla a esas formaciones”, aclaró.

Nieves Lady Barreto finalizó “con un mensaje de esperanza de que las cosas pueden cambiar y también de esperanza para esos ciudadanos que todos estos días nos dicen que ya no dan ganas de ir a votar; el sistema democrático hay que respetarlo por encima de todo y la única manera de defender este sistema es acudir a las urnas y votar y seguir luchando, eso independientemente de que como partido político creemos que es necesario una reforma de la legislación electoral que respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, sea la que sea”, concluyó.