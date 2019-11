Sergio Matos: “Este domingo vamos a inundar las urnas de ilusión y progreso para La Palma

Cuando restan escasas horas para el comienzo de la jornada de reflexión, el candidato del PSOE al Senado por la isla de La Palma, Sergio Matos, ha hecho un llamamiento a la población palmera para que este domingo se movilice y acuda a la urnas a votar, se informa en nota de prensa.

“Estamos ante unas elecciones decisivas para el futuro de España y de La Palma. Nos jugamos mucho y no podemos dejar que otros decidan por nosotros, que es lo que pasará si no acudimos a votar”, ha comentado Matos en referencia a la importancia de estos comicios generales. Unas elecciones, añadió, en las que se ha colado el discurso del odio, que requiere de una contestación democrática en las urnas que sea rotunda por parte de “quienes defendemos una sociedad de progreso, plural y tolerante”.

El candidato socialista ha pedido por última vez antes de la cita electoral el voto para el PSOE porque “España y La Palma lo necesitan”. “Ningún partido será capaz de garantizar unas políticas sociales, laborales o ambientales justas como el PSOE, al igual que la defensa de los intereses de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, o la esperanza de los jóvenes que quieren desarrollar todo su talento en la isla que los vio nacer”.

Matos destacó la oportunidad que representa contar con un senador progresista por La Palma y un diputado del PSOE, como el palmero Héctor Izquierdo, en el Congreso de los Diputados. “La Isla va a ganar músculo en la defensa de sus intereses, contando además con que estoy convencido de que habrá un Gobierno liderado por Pedro Sánchez en España, junto con el de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres”, añadió.

Sergio Matos ha tenido también palabras de agradecimiento a la sociedad palmera por la buena acogida que ha tenido en todos y cada uno de los rincones que ha recorrido durante la campaña electoral, así como a los comités del PSOE de los catorce municipios que se han volcado en respaldar la candidatura durante esta semana.

“No puedo sino agradecer las enormes muestras de cariño y complicidad que he encontrado a lo largo de toda la geografía palmera y reafirmar mi compromiso que he hecho a cada paso que he dado en las calles de la isla de dejarme la piel por defender los intereses de esta tierra en el Senado”, concluye