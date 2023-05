Borja Perdomo: “Somos gente de palabra, que cumple y defiende la política que sirve al interés general y no al de unos pocos”

El candidato del PSOE al Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, asegura que “somos gente de palabra, que cumple y defiende la política que sirve al interés general y no al de unos pocos”. “La Palma no ha estado sola en esta crisis. Hemos tenido en los gobiernos de España y de Canarias a grandes aliados de la Isla en sus momentos más complejos, activando una serie de ayudas que han permitido hacer frente a la emergencia y poner en marcha el proceso de reconstrucción. La respuesta ha sido eficaz y efectiva”, defiende, y afirma que “a nosotros no nos han visto ni nos verán tratando de sacar rédito político del dolor de las personas, sino al lado de ellas, escuchando, acompañando y, sobre todo, buscando soluciones para mejorar su vida”. “Los pilares de la reconstrucción de La Palma son sólidos y estables, pero vamos a ir un paso por delante para ir proyectando a la vez el futuro de nuestra isla. Ahora es el momento”, sostiene.

¿Cómo está afrontando las elecciones del 28-M como candidato del PSOE a la Presidencia del Cabildo de La Palma?

Con mucha ilusión, convicción y, sobre todo, con el máximo respeto a la ciudadanía. La Palma vive el momento probablemente más decisivo de su historia reciente y la sociedad merece que se le trate con el máximo respeto. Eso significa, sobre todo, que no se trate de engañar, de generar falsas expectativas o especular con su porvenir. Nuestra candidatura, nuestro equipo, tiene como principio dar la cara, hacerse cargo de la realidad y transformarla. Ser, en definitiva, gente de palabra, que cumple, y defiende la política que sirve al interés general y no al de unos pocos.

Concurre a los comicios con una lista renovada. ¿Qué destacaría de las personas que le acompañan?

El equipo que formamos es de gente seria, trabajadora y muy honesta. Personas que quieren contribuir a hacer una isla mejor. Con una profunda convicción social y con la cualificación profesional para estar a la altura de cualquier tarea que se le encomiende. Un equipo unido, que sabe lo que es batirse el cobre como autónomo, asalariado, como profesional. Quiero agradecerles su apuesta por dar el paso en política“.

Ha estado al frente de la Vicepresidencia de la Corporación insular y de la Consejería de Infraestructuras en una legislatura muy compleja marcada por la erupción volcánica. ¿Qué balance hace de su gestión?

Todos sabemos que ha sido el mandato más complejo de la democracia en La Palma. A la gestión de la pandemia se unió la de la mayor catástrofe natural de Europa. Yo soy una persona inconformista y siempre creo que se puede hacer más y mejor. Con todo, creo que todos, dada la complejidad de las crisis vividas, hemos estado a la altura de la circunstancia, dando una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria. En infraestructuras, que es mi competencia directa, creo que se ha dado una respuesta eficaz, superando incluso las expectativas. Nos armamos de valor, de conocimiento y recursos para abrir los caminos que volvieran a comunicar la Isla, y lo conseguimos. También con la pandemia, pusimos en marcha un plan especial de obras para facilitar que las pequeñas y medianas empresas de La Palma mantuvieran su actividad, y lo logramos.

¿Se ha visto en algún momento superado por los acontecimientos en un contexto de catástrofe natural de extraordinaria magnitud?

Creo que todos nos vimos desbordados en algún momento. Era imposible no sentir esa sensación y, sobre todo, impotencia ante la enorme destrucción que estaba causando un manto negro de colada sobre la vida de tantas personas en el Valle de Aridane. Pero fue la entereza de todas esas personas las que más ánimo nos dio para sobreponernos y levantarnos con más fuerza para superar esta situación y reconstruir, entre todos, una isla mejor.

¿Cuál es el pilar de su programa electoral para una isla en proceso de reconstrucción?

Nuestra mayor garantía es el trabajo desarrollado, liderando el proceso de reconstrucción desde el Cabildo de La Palma, en coordinación con los gobiernos de España y Canarias. Jamás se han activado tantos recursos públicos en tan poco tiempo como se ha hecho en La Palma. Unos recursos que han sido eficaces para atender la solución habitacional, agrícola o de comunicaciones de forma urgente. Pero también ha permitido reducir la tasa de desempleo de la Isla cuando se produjo la mayor destrucción del tejido productivo de la isla. Los pilares de la reconstrucción son sólidos y estables, pero vamos a ir un paso por delante para ir proyectando a la vez el futuro de nuestra isla. Ahora es el momento.

¿Cree que la crisis volcánica debe servir de punto de partida para replantear el modelo económico de La Palma?

La Palma está llamada a seguir creciendo hacia un modelo económico más diversificado. Donde mantenga un papel protagonista el sector primario, que camine hacia un modelo cada vez más sostenible, junto con un sector turístico sólido, desde las claves de un destino diferenciado, sostenible y competitivo. Pero, a la vez, creemos que podemos crecer desde las coordenadas del conocimiento. De ahí nuestra apuesta rotunda por crear un campus universitario en La Palma, que permitirá no solo formar en la isla a profesionales de distintos sectores, sino, además, fijar población al territorio. Probablemente, tenemos en la demografía nuestro principal reto: La Palma tiene que crecer en población y eso solo se logra generando oportunidades en nuestra isla. Y ese es nuestro empeño. Por eso vamos a tener un Cabildo inconformista. Donde, en el seno de Sodepal, vamos a crear una Agencia de Desarrollo Insular, que sirva para captar recursos de otras administraciones para contribuir a diversificar la economía. No nos vamos a conformar con lo que nos llega, sino que vamos a salir, con todo, para captar más recursos. Y apostamos por un modelo económico más justo y solidario, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para aspirar a una vida mejor. Por eso hemos hecho una apuesta desde el Cabildo sin precedentes por colaborar con los estudiantes en materia de becas. Y por eso vamos a poner en marcha la ‘Cesta Km0’, que ante la crisis ocasionada por la inflación, va a garantizar que en la dieta de las familias con escasos recursos haya pescado y carne fresca de La Palma, así como verduras, hortalizas y frutas de la Isla. Una medida social, que impulsa la salud de las personas, contribuye al desarrollo de la actividad del sector primario y promueve la sostenibilidad de la Isla.

¿Qué valoración hace de la ayuda que ha recibido la Isla del Estado y del Gobierno de Canarias tras la erupción?

La Palma no ha estado sola en esta crisis. Hemos tenido en los gobiernos de España y de Canarias a grandes aliados de la Isla en sus momentos más complejos, activando una serie de ayudas que han permitido hacer frente a la emergencia y poner en marcha el proceso de reconstrucción. La respuesta ha sido eficaz y efectiva. Nunca las administraciones públicas habían actuado con tanta contundencia y eficacia ante una catástrofe. En este sentido, a mi juicio, ha sido capital la unidad con la que hemos trabajado. Siempre hay cosas mejorables, ya le decía que soy una persona de carácter inconformista, pero es obvio que las ayudas han llegado y están siendo eficaces para la reconstrucción del Valle de Aridane

¿Le preocupa que la crisis volcánica pueda ‘contaminar’ el proceso electoral?

A pesar de que ha habido quien ha intentado contaminar políticamente esta crisis, creo que la sociedad palmera es madura y sabe reconocer la realidad de las cosas. A nosotros no nos han visto ni nos verán tratando de sacar rédito político del dolor de las personas, sino al lado de ellas, escuchando, acompañando y, sobre todo, buscando soluciones para mejorar su vida.

Como candidato que aspira a presidir la máxima institución de La Palma, ¿qué mensaje quiere hacer llegar a la población?

Sobre todo de confianza. Hemos sido el Gobierno que ha estado cerca de las personas, escuchando y proponiendo, abriendo caminos y aportando soluciones. Lejos del ruido y la demagogia, hemos apostado por el trabajo constante, el diálogo y el encuentro para buscar las soluciones más eficaces para nuestra Isla. Hemos dado la cara y lo seguiremos haciendo, hasta partírnosla si es necesario, por hacer que La Palma siga avanzando.