Pérez Sicilia pide medidas específicas para el sector primario de La Palma

El senador por La Palma, Borja Pérez Sicilia, defendió este jueves en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca dos enmiendas, que finalmente no fueron aprobadas, a la moción en la que se instaba al Gobierno a que “se regule el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, en lo que respecta a la consecución de los requisitos de producción exigidos a las islas no capitalinas del archipiélago”, se informa en nota de prensa. Pese a no ser aprobadas, Sicilia “no ha dudado en señalar que voy a seguir peleando y defendiendo los intereses del sector primario de La Palma, porque en estos momentos nos necesitan más que nunca. Ahora ya no solo tienen que hacer frente al problema del agua, sino a un problema de producción al no haber casi turistas en la Isla como consecuencia de la pandemia”.

En la primera enmienda Pérez Sicilia defendió que “se trabajase en medidas específicas para reactivar el sector primario de las islas no capitalinas, ya que están sometidas, en su día a día, a una doble y hasta triple insularidad en materia de costes si lo comparamos con las islas capitalinas”. Además, el senador, también ha explicado que “estos desequilibrios a los que se enfrentan los agricultores de la Isla Bonita, lo único que provoca es que su trabajo se vea ralentizado”, afirma. También, ha pedido que “se dé prioridad a las obras de riego en la Isla, ya que ayudarían mucho a un sector que siempre ha estado golpeado por el problema del agua, y es incomprensible que algunas de las obras, que ya estaban aprobadas en las Presupuestos Generales del Estado, aún no hayan empezado , mientras que otras se están ejecutando de manera muy lenta”, asegura.

En la segunda enmienda, defendió que el Gobierno aplicase ayudas específicas en materia agrícola, “en las islas no capitalinas, que tal y como ya recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias se enfrentan a ciertas desigualdades frente a las islas capitalinas”, afirma. Además, ha vuelto a poner sobre la mesa “el importante papel que juega el problema del agua en la Isla Bonita, así como el coste del gasoil, y ha señalado que tenemos que ofrecer una solución al sector primario de La Palma, porque no podemos permitirnos dejar a nadie atrás, y menos en estos momentos”.

Por último, Pérez Sicilia volvió a reiterar que “pediré las veces que haga falta que se cumpla y su cubran las necesidades de los agricultores palmeros, porque ahora más que nunca nos necesitan”.