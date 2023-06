Sergio Rodríguez (CC) toma posesión este martes como presidente del Cabildo de La Palma

Sergio Rodríguez, de Coalición Canaria, toma posesión como presidente del Cabildo de La Palma este martes, 27 de junio, en la sesión constituyente de la nueva Corporación para el mandato 2023-2027. El pleno se celebra a partir de las 11.00 horas y en el mismo también asumirán sus cargos los 21 consejeros que conforman la nueva Corporación de la máxima institución insular.

La candidatura de CC, liderada por Sergio Rodríguez, obtuvo 11 consejeros, mayoría absoluta, en las elecciones del pasado 28 de mayo; el PSOE logró cinco y el PP otros cinco.

El popular Mariano Hernández Zapata, hasta ahora presidente del Cabildo y número uno de lista del PP, anunció la semana pasada que no recogerá el acta de consejero para el mandato que se inicia este martes. Renuncia, dijo, “después de una reflexión profunda y asumiendo en primera persona los resultados del pasado 28 de mayo”. Por tal motivo, Antonio Santana, concejal del PP en Tazacorte, como número seis en la lista al Cabildo, se incorporará al grupo Popular.

El grupo CC en el Cabildo estará formado por Sergio Rodríguez, Raquel Rebollo Morera, María Jesús Armas Domínguez, Juan Ramón Felipe San Antonio, Fernando González Negrín, Darwin Javier Rodríguez García, Miriam Perestelo Rodríguez, Alberto Jesús Paz Hernández, Pablo Díaz Cobiella, Ángeles Fernández Acosta y Yurguen Hernández González.

Por su parte, el grupo del PSOE lo constituyen Borja Perdomo Hernández, Luisa Martina González Fernández, Sergio Matos Castro, María Jordana Rodríguez Francisco y Manuel González Gómez.

El grupo del PP estará integrado por Nieves Hernández Pérez, Sonia González Rodríguez, Carlos Cabrera Matos, Nayra Castro Pérez y Antonio Santana Yanes.

Despedida del Ayuntamiento de El Paso

Sergio Rodríguez, que ha sido alcalde de El Paso durante dos legislaturas, se despidió el días pasados del Ayuntamiento. “Digo adiós a una etapa que me ha hecho crecer en el más grande ámbito y significado de la palabra y me ha hecho mejor persona. No ni quiero reconocimiento, no estoy aquí para eso y, créanme, lo digo con total sinceridad, pero me voy con la cabeza alta y orgulloso de haberlo dado todo, con muchos errores, seguramente, y por ello pido disculpas, pero dejando detrás un municipio que tiene una gran oportunidad y una gente dirigiéndolo que son extraordinarios”, manifestó en sus redes sociales.

Rodríguez subió a su perfil de Facebook tres documentos. “Lo que ven en esta imagen son los últimos tres decretos que he firmado y que simbolizan muchas cosas vividas durante estos 8 años, uno de los decretos de reconstrucción para una familia afectada por la erupción, el arqueo de caja dejando las mejores cuentas para el futuro de nuestro municipio y, por último, el último decreto de ayudas del dinero proveniente de las donaciones y que se ingresará en las cuentas de l@s afectad@s que todavía tienen ese derecho, finiquitando una partida a la que no ha dejado de llegar la ayuda y solidaridad de muchísimas personas”, explicó.

“Muchas gracias a mi pueblo, el que corre por mis venas, a mi gente, al personal del Ayuntamiento de El Paso, a todas las personas que de una u otra manera han compartido momentos y trabajo durante estos años. Por supuestos a tod@s l@s concejales y concejalas, de gobierno y de oposición, pero, si me lo permiten, a aquell@s que me han acompañado en la toma de decisiones durante todo este tiempo. Me siento muy orgulloso de tod@s”, añade.

“Me siento lleno por tantas y tantas muestras de cariño y espero no defraudar a nadie en la nueva tarea que me han encomendado l@s palmer@s. Daré todo lo que tengo por esta Isla a la que quiero con locura”, concluyó.

“Le agradezco a todos los palmeros y las palmeras la confianza depositada en este proyecto, en esta candidatura y en mi persona”, señaló a este periódico el pasado 29 de mayo.