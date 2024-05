Ana Redondo, sobre las acampadas por la paz en Gaza: “Es un orgullo como país que la Universidad siga tan viva”

La titular del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado este viernes su orgullo como ministra y el orgullo país que suponen las acampadas universitarias por Palestina, en una muestra, ha significado de que “las universidades siguen vivas” y con el pensamiento crítico que ha hecho avanzar el mundo, en este caso concreto “frente a la guerra y frente al dolor de tantísimas víctimas”.

De este modo se ha manifestado la ministra a preguntas de los periodistas este viernes en la Facultad de Derecho de Valladolid donde ha cerrado las jornadas 'Violencia de Género: retos presentes y futuros'.

“Lo que estamos viendo en Gaza lamentablemente a diario es un genocidio”, ha aseverado la ministra que ha destacado la importancia de que la Universidad se haya levantado, como se ha levantado el Gobierno, ha reivindicado.

Ana Redondo ha significado al respecto que el Gobierno de España se ha situado “desde el primer momento” con el pueblo palestino en el convencimiento de que sólo hay una solución de futuro en la que se reconozcan los dos estados, informa EFE.

“Creo que ahora las universidades a nivel global, pero las universidades españolas han tomado el testigo y es un orgullo. Es un orgullo personal y un orgullo como país que la Universidad siga tan viva”, ha zanjado al respecto.

Redondo ve “un doble insulto” el uso electoral en las leyes de concordia

Redondo ha calificado de “hipócrita” y de un “doble insulto” que los impulsores de las leyes de concordia usen este asunto electoralmente en un intento de que la tramitación de estas normas no les afecte en los procesos electorales.

“Ellos saben que este asunto hace daño a PP y a Vox porque, efectivamente, la mayoría de la ciudadanía no está en esa solución y, por lo tanto, me parece que es hipócrita tratar de que esto no tenga repercusión electoral”, ha sentenciado Redondo que ha augurado que la tramitación de las normas, que ha tildado de “leyes de ruptura social y de ruptura democrática”, volverá a partir del 10 de junio, tras el proceso de las elecciones europeas del 9 de junio, informa Europa Press.

La socialista ha recomendado al PP que piense con quién está gobernando -en alusión a Vox- y ha advertido a los de Alberto Núñez Feijóo de que “gobernar en un tándem” -coaliciones de PP y Vox- que “ataca” a la historia y a los principios de justicia y de reconocimiento de las víctimas de reparación “es una forma de gobernar que no dignifica y que no merece la sociedad española”.

Ana Redondo se ha mostrado convencida de que dentro de un mes se volverá a ver en los distintos parlamentos autonómicas cómo PP y Vox insisten en estas leyes “de la discordia” que, según ha advertido, “rompen la sociedad” porque “revictimizan a muchas personas”.

Finalmente, la ministra ha defendido que la única manera de avanzar democráticamente como sociedad pasa por reconocer lo que ocurrió en la Dictadura y en la Guerra Civil “y reconocer que el franquismo tuvo enormes cantidades de víctimas que siguen en las cunetas”.

Renovación del pacto de estado contra la violencia de género

La ministra de Igualdad ha apelado al consenso de todas las partes para renovar el pacto de estado contra la violencia de género, porque pese a que las cifras constaten una reducción en el número de víctimas “hay nuevos retos que asumir”.

“No vamos a avanzar contra el machismo ni contra esta cultura patriarcal, que es la fuente de toda esta violencia, si no estamos juntos”, ha asegurado Redondo. La ministra ha insistido en que el consenso es “importante y necesario” y lo ha extendido no sólo a “hombres y mujeres, hombres feministas, hombres por la igualdad y mujeres luchadoras”, sino a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios.

En este sentido, ha señalado el “problema” de que Vox se haya quedado fuera del pacto y ha afirmado que espera que el Partido Popular “sea consciente de que no puede permitir alianzas con un partido que está abogando por el machismo y está abogando por un retroceso muy importante en cuanto a la convivencia”.

La ministra también ha hecho referencia al reto que suponen los discursos negacionistas y determinadas actitudes de la extrema derecha, tanto dentro como fuera de España, que buscan obtener “un retroceso importante cuando apenas hemos avanzado”.

Ante las preguntas de los periodistas, ha subrayado que la existencia “de discursos que renuevan el machismo” sitúa a la sociedad en “un momento de encrucijada”, por lo que ha reafirmado su firme voluntad y su compromiso de que “las luchas contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad”.

“Se trata de una cuestión democrática, porque somos una sociedad que quiere encaminarse precisamente a una vida sin violencia, donde cada uno pueda expresar y desarrollar su proyecto vital y en eso vamos a seguir trabajando”, ha afirmado, antes de recalcar el carácter feminista del Gobierno.

La ministra de Igualdad también ha hecho referencia de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, promulgada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE): “Se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer”, ha resumido.