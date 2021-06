El 92,25% de los estudiantes de La Palma ha aprobado el acceso a la universidad

La convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la Universidad de La Laguna, celebrada entre el 9 y el 12 de junio, se ha saldado con una tasa de aprobados del 92,84%, correspondientes a 4.396 personas de las 4.792 que se presentaron, indica la ULL en una nota de prensa. De ese total, añade, 339 no aprobaron y 57 dejaron de hacer la prueba. Es un porcentaje, señala, sensiblemente superior a la tasa de aprobados de 2020, que fue del 88,92%, si bien aquella fue una convocatoria especial, pues se alcanzó la inusitada cifra de 5.021 inscritos.

Por islas, en Tenerife aprobaron 3.929 de los 4.277 inscritos, lo que equivale al 93,06% de aptos, con 293 no aptos y 55 no presentados. En La Palma, de 402 aprobaron 369 (92,25%), suspendieron 31 y dejaron de acudir 2. En La Gomera, de 82 resultaron aptos 71 (86,59%), no aptos 11 y ninguno dejó de presentarse. Y en El Hierro, de 31 superaron la prueba 27 (87,10%), no aprobaron 4 y nadie se ausentó.

Los resultados expresados por opciones, apunta, arrojan que la mayor tasa de aprobados se dio en la de Ciencias, pues de 2.491 personas inscritas en ella, superaron la prueba 2.371, lo cual da un porcentaje de 95,88%. En el resto de opciones, la tasa de aprobados en Artes fue del 85,09%, correspondiente a 194 aprobados de los 234 inscritos; y en Humanidades y Ciencias Sociales, en el itinerario de Ciencias Sociales fue del 89,44% equivalente a 1.321 de los 1.495 inscritos, y en el de Humanidades, del 91,56%, que se refieren a 510 aptos de los 572 presentados.

Preinscripción

En la nota se señala que el alumnado que ya disponga de nota de acceso podrá solicitar la preinscripción en los grados de la Universidad de La Laguna hasta las 14:00 horas del próximo 2 de julio. Todas las titulaciones de la institución poseen límite de acceso, por lo que se trata de un requisito obligatorio, que servirá para asignar las plazas disponibles en cada titulación. En el primer día de este proceso, en el día de ayer, se registraron 2.591 preinscripciones.

Cada estudiante, agrega, podrá solicitar hasta siete titulaciones diferentes, y el sistema de asignación está diseñado para tratar de favorecer aquella que ha sido inscrita como primera preferencia. Toda la información sobre documentación y requisitos para acceder al proceso está disponible en el banner Preinscripción de Grado 2021-22 en la página principal de la web universitaria.

Tras la presentación de solicitudes, indica, el 8 de julio se podrá consultar quiénes han sido admitidos y excluidos al procedimiento y, tras el preceptivo plazo de reclamaciones hasta el día 12 del mismo mes, la primera lista de adjudicación de plazas y lista de espera será difundida el 16 de julio, y desde esa fecha hasta las 23:59 del día 19 las personas que hayan obtenido plaza en su primera preferencia en ese listado podrán formalizar la matrícula. En ese mismo plazo también será posible presentar reclamaciones a esa distribución de vacantes.

Dos días después, el 21 de julio, se procederá a la publicación de la segunda lista de adjudicación de plazas y lista de espera, y quienes aparezcan en ella en cualquier preferencia podrán realizar la matrícula hasta las 23:59 del 23 de julio. Las reclamaciones a ese segundo listado podrán formalizarse los días 21 y 22 de julio.

Finalmente, la ejecución de las listas de espera se realizará los días 27 y 28 de julio en dos franjas horarias: de 9:00 a 13:30 y de 12:00 a 14:30. La matrícula correspondiente se realizará los días 29 y 30 de julio. Las plazas que hayan quedado sin cubrir en esta convocatoria ordinaria de preinscripción será publicadas el 3 de agosto y su distribución se producirá durante el periodo extraordinario, cuyas solicitudes podrán formalizarse entre el 24 y el 27 de agosto y conlleva su propio calendario y listados.