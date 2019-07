‘Bohemian Rhapsody’ llenará las tres salas de Multicines Millenium en el homenaje a Queen del Isla Bonita Love Festival

Desde que se anunciara la proyección gratuita de la película Bohemian Rhapsody hace apenas dos semanas, el éxito de esta iniciativa del Isla Bonita Love Festival ha sido más que evidente. Cuatrocientas personas tienen ya su invitación para asistir a Multicines Millenium y disfrutar de uno de los films más taquilleros de la historia, se informa en nota de prensa.

La potente agenda social y lúdica organizada para la cuarta edición de este evento social dará comienzo el miércoles 17 de julio. En este primer día tendrá lugar uno de los actos más representativos de este festival: la inauguración de la Plaza del Orgullo, en una acción por la conquista del espacio público. En esta ocasión, el lugar escogido ha sido la Plaza de España, en el corazón de Los Llanos de Aridane, donde tendrá lugar la primera de las actuaciones musicales programadas para el Isla Bonita Love Festival 2019: el concierto que ofrecerá Dios salve a la reina-God save the queen, homenajeando a Freddie Mercury. Será el estreno en Canarias de un show 100% rock en el que se incluyen todos los éxitos de este grupo histórico que ha vuelto a liderar listas de ventas tras arrasar con esta película.

Si aún no has solicitado una invitación (disponible en la web www.multicinesmillennium.com) y eres de los pocos que no ha visto este film, o quieres volver a verlo antes de disfrutar del concierto, el Isla Bonita Love Festival te ofrece esta oportunidad de manera totalmente gratuita. Multicines Millenium acogerá a las 18:00 horas la proyección de esta película, previa al concierto, que tendrá lugar a las 22:00 horas en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane. Tras las sesiones, la banda estará en el photocall de los multicines para que sus fans puedan fotografiarse con ellos.

Dirigida por Bryan Singer, Bohemian Rhapsody se adentra en el género de la biografía para llevar a la gran pantalla la historia de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos: Queen. Este film realiza un retrato cercano de su líder, Freddie Mercury, cuya imponente presencia y carisma en el escenario contrastaba con una juventud tímida e insegura y una vida adulta de excesos marcada por una terrible enfermedad. Se alza como la celebración del patrimonio musical de un grupo con espíritu de familia, inclasificable y revolucionario que, en la figura de un Mercury como adalid contra los estereotipos de la época, consiguió marcar a varias generaciones.

El guion abarca 15 años, desde los orígenes de Queen hasta el concierto de reencuentro que la formación británica dio en el Live Aid de 1985, considerado uno de los mejores de la historia, que sirvió a Mercury para redimirse de dos años oscuros marcados por un bajón creativo y el abuso de drogas y alcohol. Rami Malek asume la difícil tarea de dar vida a Mercury y es secundado por Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello y Tom Hollander, entre otros.

Además de ser un éxito en la taquilla, también ha recibido el reconocimiento de varios órganos e instituciones, alzándose con cuatro Premios Óscar (Mejor Actor para su protagonista Rami Malek, montaje y sonido), dos Globos de Oro en las categorías de Mejor Película (Drama) y Mejor Actor (Drama), Premio de la Academia Japonesa a la Mejor Película Extranjera, Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor protagonista, AACTA Internacional Award al Mejor Actor o el BAFTA al Mejor Actor Premio Satellite al Mejor Actor.

Este evento social organizado por Sodepal SAU, es posible gracias al patrocinio del Cabildo Insular de La Palma, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Tazacorte, Puertos Canarios, Heineken, Binter Canarias, Plátano de Canarias, Iberia Express, CocaCola, Naviera Armas, Cajasiete, Europlátano, Infínity, Spar y CanariasViaja.com.