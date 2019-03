Estudiantes de La Palma se sienten “discriminados” por el Abono Joven de Tenerife

Un grupo de jóvenes de La Palma que cursan sus estudios en Tenerife han manifestado a este digital que se sienten “discriminados” porque no pueden acceder a la tarjeta Abono Joven de Tenerife al no haber llegado a un acuerdo el Cabildo palmero con la empresa de transportes interurbanos Titsa, como sí han hecho las corporaciones insulares de El Hierro y La Gomera.

La tarjeta de transporte Tenmás está dirigida a jóvenes menores de 30 años, residentes en Tenerife, y permite viajar por toda la isla, de forma ilimitada durante el curso, por 35 euros. “Su uso está restringido a jóvenes de Tenerife, El Hierro y La Gomera, pero los de La Palma no podemos acceder”, se quejan. “Cuando hemos ido a adquirir la tarjeta nos hemos llevado una sorpresa porque somos los únicos de la provincia que no nos podemos beneficiar de este bono”, señalan, y recuerdan que “si nos empadronamos en Tenerife perdemos las ayudas que nos dan nuestros ayuntamientos”.

Elías Castro, técnico de la Consejería de Transportes del Cabildo de La Palma, ha explicado a este periódico que “el producto Abono Joven que hay en Tenerife es del Cabildo de Tenerife que, en principio, no está acogido al servicio del bono residente canario y solo se les concede a las personas que están empadronadas en la isla, es un abono para estudiantes más que para jóvenes”. Añadió que “los cabildos de La Gomera y El Hierro llegaron a un acuerdo con Titsa para hacerse cargo de esos 35 euros, por lo que los alumnos no pagan nada, pero aquí ya hay una discriminación entre el joven de Tenerife que tiene que pagar 35 euros y los de La Gomera y El Hierro que no pagan nada por el mismo servicio”.

Castro dijo que “a esos cabildos parece que les sobran recursos económicos en materia de transporte y puede destinar una parte a esa finalidad, pero lógicamente el número de alumnos de La Gomera y de El Hierro en Tenerife es bastante menor que el que tiene La Palma, que está entre 1.500 y 1.700”. “Hicimos un análisis de cuánto podía costar una medida similar a esa para los alumnos de La Palma y salía por más de 500.000 euros, y en la Isla tenemos suficientes necesidades de transporte en este momento como para destinar esa cantidad a ese fin”, subrayó. Además, agregó, “también pensamos que los alumnos que estudian en Gran Canaria o en Madrid no se iban a beneficiar de esa medida, y en esas ciudades no se les discrimina en función del origen de la persona, solo tienes que ser estudiante para adquirir el bono”. “Debería primar su condición de estudiante y no de residente en una isla o en otra”, resalta Castro, y agrega que “otra cosa sería ampliar el importe de las becas, aunque ya en ellas están incluidos los gastos de transporte que va a tener un alumno”. “Hicimos muchas reflexiones a la hora de valorar este asunto, porque tampoco es igual un estudiante que su familia tenga recursos que otro que no los tenga”, precisa, y concluye: “La única solución que veo es que se hagan residentes en Tenerife”.