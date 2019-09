El IES Virgen de Las Nieves imparte por primera vez en la Isla enseñanzas parciales del Grado Superior de Higiene Bucodental

El IES Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma comienza el curso escolar 2019/2020 “con una importante novedad: la Oferta Parcial de módulos profesionales, una modalidad que solo se imparte en cuatro centros educativos de Canarias, siendo el único de la familia profesional de Sanidad que se imparte en el archipiélago”, informan en nota de prensa.

“La Oferta Parcial permite flexibilizar los estudios, adaptándolos especialmente a las necesidades de las personas trabajadoras, de manera que puedan obtener un título oficial de Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad cómodamente. Con este objetivo se van a impartir, a partir del próximo mes de octubre, 2 módulos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental: Exploración de la cavidad oral e Intervención bucodental”, explican.

“De este modo, la población interesada puede compatibilizar su vida laboral y familiar con los estudios, pues aunque se trate de enseñanzas presenciales, solo hay que acudir tres días en semana a clase: lunes, miércoles y viernes, en horario de tarde. Serán 20 las personas que puedan optar a estos estudios, teniendo prioridad quienes acrediten haber trabajado en actividades relacionadas con la higiene bucodental, o en el sector sanitario en general”, subrayan.

El periodo de preinscripción en estas Enseñanzas Parciales estará abierto del 16 al 20 de septiembre, para lo cual deben presentar la solicitud de plaza en la Secretaría del propio instituto.

Para estudiar estos módulos parciales se requiere tener cumplidos 20 años, o cumplirlos durante 2019, así como estar en posesión de la titulación necesaria para cursar un Ciclo Formativo de Grado Superior, esto es, el título de Bachillerato o equivalente, el título de Técnico de Grado Medio, la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, etc. No obstante, quienes no posean dichos estudios también pueden solicitar plaza y, en su caso, matricularse, si acreditan una experiencia laboral de dos años relacionada con el sector sanitario. “Una buena noticia para la isla en general, y para el sector sanitario en particular, puesto que ya es posible realizar el Ciclo Superior de Higiene Bucodental en La Palma”, concluyen.