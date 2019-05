Paloma Suárez posiciona su última colección en Hollywood gracias a Isla Bonita Moda

El programa de promoción, desarrollo y profesionalización del sector creativo y textil de La Palma,Isla Bonita Moda, ha logrado un acuerdo con el showroom de las celebrities americanas The Residency Experience con el objetivo de posicionar en el mercado americano la nueva colección de la creativa palmera Paloma Suárez, se informa en nota de prensa.

The Residency Experience es el showroom en el que e celebrities como Beyonce, Kendal Jenner, Kesha, Madonna o Katy Perry, entre muchas otras, eligen las prendas para eventos, presentaciones y editoriales de moda, posicionando a las firmas ante millones de personas de todo el mundo. “Esta acción de promoción y posicionamiento viene reforzada por un acuerdo entre el showroom e Isla Bonita Moda con el objetivo de lograr nuevos canales de distribución para la firma de Paloma Suárez en Estados Unidos así como la realización de editoriales de moda en medios especializados, reforzando y ampliando la imagen de marca así como el nivel de ventas de la firma” asegura Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

La diseñadora Paloma Suárez se muestra entusiasmada con esta nueva acción internacional y asegura que “cuando contactaron conmigo el año pasado desde Los Ángeles para vestir a Chloe x Halle en la gala BET y posteriormente para el tour americano de Beyonce y Jay Z (OTR II Tour), el equipo de estilistas me puso en contacto directo con el Showroom más prestigioso de Los Ángeles (The Residency Experience) para poder contar con mis colecciones en Estados Unidos y trabajar con mayor fluidez y facilidad con la firma. Esto fue sin duda la mejor noticia y la mayor oportunidad que se me había planteado en mi vida y creía que era un tren al que subirse de forma obligatoria aunque de forma privada e individual era consciente de que a corto plazo era completamente inviable. Tanto el Consejero don Jordi Pérez Camacho como la Dirección de Isla Bonita Moda me respaldaron tras analizar esta acción de manera pormenorizada, poniéndonos a trabajar para conseguir algo único para La Palma. Llevamos varios meses trabajando muy intensamente en dar lo mejor de nosotros en diseño, patrones, tejidos y acabados para estar a la altura de las circunstancias y aprovechar esta oportunidad de oro que se nos ha presentado y que por fin se ha hecho realidad. Sin duda no puedo dejar de dar las gracias constante e infinitamente al sello Isla Bonita Moda, al consejero don Jordi Pérez y, en grandísima medida, también al presidente del Cabildo Insular de La Palma, don Anselmo Pestana, sin cuya ayuda inestimable (ahora y siempre) hubiera sido extremadamente difícil empezar a desarrollar esta acción en un espacio breve de tiempo. Creo que se puede percibir un avance enorme en la firma en muy poco tiempo y estoy inmensamente feliz y con confianza de saber que hemos encontrado el camino y que tengo la fuerza y confianza de saber que puedo seguir progresando en la línea del crecimiento y la excelencia para ofrecer el mejor producto posible a mi público y mis clientes. Ellos son la base de todo porque sin ellos sí que sería insostenible mantener la empresa y nuestro producto no tendría un respaldo social real. Actualmente ya contamos con varios proyectos sobre la mesa de gran impacto pero por cuestiones de confidencialidad no se pueden comunicar públicamente así que les invito a todos a no perderse ningún detalle de nuestras redes sociales porque lo bueno, ¡¡solo acaba de empezar!!”, asegura la creativa.

Sobre Paloma Suárez

Nacida en La Palma, con apenas 12 años e inspirada por Manolo Blahnik comenzó su andadura en el mundo de la moda pintando zapatillas a mano. Casi sin quererlo, fue tal el éxito de su producto que su vida tomó un claro sentido: ser diseñadora de moda. Con 18 años se trasladó a Madrid y comenzó su carrera universitaria en ESNE donde sus metas y objetivos empezarían a materializarse y convertir su sueño en una realidad. Paloma Suárez ha conseguido cosechar un amplio palmarés de éxitos en estos cuatro años, habiendo sido premiada en TalentosDesign’13, nombrada Jovencísimo Talento de la Comunidad de Madrid 2014, aspirante a ganadora de MFShow LAB by Pandora en 2015 y candidata a Joven Canario 2015 donde se premia la trayectoria y actividad social de célebres jóvenes canarios. Paloma Suárez se configura como una marca basada en la transparencia emocional. Donde el detalle y la exclusividad son protagonistas. Donde las prendas dejan de ser ropa y se convierten en una segunda piel.