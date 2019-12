La Real Academia Canaria de Ciencias celebra en La Investigadora unas jornadas sobre reutilización de aguas residuales

La Real Academia de Ciencias celebrará el próximo 18 de diciembre, de 16.00 a 20.00 horas, en la Sociedad La Investigadora Círculo de Instrucción y Recreo Casino de Santa Cruz de La Palma, una jornada con el título Depuración, regeneración y reutilización de las aguas residuales que estará protagonizada por Sebastián Delgado Díaz, catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna, y Daniel Prats, catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante.

Este seminario, cuyo acceso es libre hasta completar el aforo, tiene como objetivo comprender la problemática de las aguas residuales en las Islas Canarias y valorar la incorporación progresiva de las aguas regeneradas al ciclo integral del agua en el Archipiélago como práctica sostenible.

“Como ya es bien conocido, los recursos naturales de agua dulce son muy escasos en el Archipiélago; la sobreexplotación de los acuíferos, para cumplir con la demanda de las diferentes actividades humanas, ha tenido como consecuencia un deterioro progresivo del caudal y de la calidad del agua extraída, que ha conducido a la necesidad de recurrir a recursos hídricos alternativos. Esta situación puede verse empeorada por efecto del cambio climático”, aseguran fuentes de la organización de la jornada.

“Entre los recursos alternativos a la escasez de agua dulce en las islas se cuenta con la desalinización de agua de mar, para consumo humano y agrícola, y la reutilización de aguas residuales regeneradas, para usos no potables. Hoy en día, las aguas residuales tratadas han dejado de ser consideradas como residuo para convertirse en nuevo recurso hídrico, válido y aceptado para muchas aplicaciones no potables: riego de cultivos agrícolas, de campos de golf, de parques y jardines, usos industriales, etc., al mismo tiempo que se considera como una práctica sostenible que permite, entre otros objetivos, minimizar los vertidos al terreno y a masas acuáticas, y, con ello, reducir el impacto ambiental correspondiente”, explican.

“Las tecnologías de regeneración de las aguas residuales están suficientemente desarrolladas y aceptadas, a nivel mundial, como seguras y económicamente asumibles, pero deben ir acompañadas de unas normativas y una buena gestión por parte de entidades públicas y privadas, que garanticen su aplicación y verificación del cumplimiento de las mismas”, añaden.

En este contexto, la Real Academia Canaria de Ciencias (RACC) se ha propuesto “llevar a cabo unas jornadas de especialización sobre aspectos básicos de las aguas residuales y sus tratamientos para reutilización como nuevo recurso hídrico. Tales jornadas se desarrollarán mediante charlas- coloquios que, sin perder el rigor científico- técnico, resulten claras y asequibles a un público general. Para ello se contará con un grupo de ponentes expertos en cada una de las materias tratadas”, dicen.

Sebastián N. Delgado Díaz, director académico de las jornadas, es catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna (ULL) y fue fundador y director del grupo de investigación Tratamientos y reutilización de aguas en la ULL. Es Premio Nacional Excelencia Química 2016 , académico de número de la Real Academia Canaria de Ciencias y de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, además de colegiado de Honor del COQC. Sus ponencias versarán sobre Aguas residuales urbanas.Características generales y tratamientos básicos de depuración: procesos físico-químicos y biológicos y El vertido de las aguas residuales. Efectos en el terreno. Efecto en masas acuáticas. Características y funcionamiento de los emisarios submarinos.

Daniel Prats Rico es catedrático emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante y ha sido coordinador de Proyectos y Desarrollo del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), además de director del Master de Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante. Actualmente es coordinador del Programa de Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Tecnológica de La Habana. Sus conferencias llevan por título La regeneración de las aguas residuales. Procesos biológicos combinados con membranas (MBR)y tecnologías de tratamientos terciarios y La reutilización y el reciclado de las aguasresiduales regeneradas como prácticas sostenibles.