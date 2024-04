Mallorca Live Festival anuncia els horaris i la distribució dels artistes entre el 13 i 15 de juny

Mallorca Live Festival ha anunciat aquest divendres els horaris i la distribució de les actuacions dels diferents artistes que pujaran a l'escenari entre els dies 13 i 15 de juny. En nota de premsa, l'organització de l'esdeveniment musical ha comunicat la distribució entre els cinc escenaris, que estaran sota la denominació Estrella Damm, Innside, Endesa, The Club i Radio 3.

Per dies i escenaris, dijous 13 la plataforma d'Estrella Damm acollirà les actuacions dels grups Ultraviolet (18.45-19.15 hores), No te va a gusta (20.00-21.00), Blondie (22.00-23.20 hores) ) i Rels B (00.30-01.50 hores).

Pel que fa al segon escenari, l'ompliran amb la seva música dijous 14 els intèrprets Maria Hein (18.15-19.00 hores), Rocío Saiz (19.30-20.30 hores), Funzo & Baby Loud (21.15-22.15 hores), Lo Lesbian (23.30-01.00 hores) i, finalment, tindrà lloc la festa Bresh entre les 01.50 i les 04.00 hores.

Sobre l'escenari 3 d'Endesa, hi haurà Júlia Colom (19.15-20.00 hores), després, Dani Fernández (21.00-22.00 hores), La Élite (23.25-00.25 hores) i Sprints (01.50-02.02.00 hores).

Pel que fa a l'escenari The Club, amb el títol 'Sa Fonda', estaran Groovert (18.00-19.00 hores), Coco María (19.00-20.30 hores), Chacha Vía Circuito B2B El Búho (20.30-22.20 hores), així com Omar Souleyman (22.35-23.35 hores), Nickodemus (23.35-01.00 hores), Acid Arab (01.00-02.30 hores) i, finalment, Jamz Supernova (02.30-04.00 hores).

En relació amb el cinquè escenari de Radio 3, començarà Cabrón (18.15-18.45 hores), seguidament, Habla de mí en presente (19.15-20.00 hores), Vangoura (21.00-22.00 hores), Las Odio (23.30-00. ) i B1NO (01.50-02.50 hores).

Al llarg del divendres 14, es dividiran les sessions de la següent manera, per l'escenari d'Estrella Damm passaran Johnny Garso (18.30-19.15 hores), Shame (20.00-21.00 hores), Michael Kiwanuka (22.00-23.30 hores) ) i Underworld (00.30-02.00 hores).

A l'escenari dos pujaran El Cairo (18.15-19.00 hores), també, Pepe y Vizio (19.30-20.30 hores), María José Llergo (21.15-22.15 hores), més tard, Lori Meyers (23.15-00.30) The K's (01.15-02.05 hores), 2Manydjs (02.30-03.50 hores) i Eris Drew B2B Octo Octa (04.05-06.00 hores).

Al d'Endesa, hi haurà Guille Wheel and the Waves (19.15-20.00 hores), posteriorment, Jeff Rosenstock (21.00-22.00 hores), Derby Motoreta's Burrito Kachimba (23.30-00.30 hores) i Niña Polaca (02.00-03.00 hores).

A l'àrea The Club, amb el lema 'Flexas', hi haurà Lady Dijey (18.00-19.00 HORES), Aina Losange (19.00-20.00 hores), Fades (20.00-20.45 hores), Papa Topo Xeremiers. 21.30 hores), Milli Vanilli (21.40-22.00 hores), Los Manolos (22.15-22.45 hores), Vania Vainilla (22.45-23.45 hores), Chico Blanco (01.30-02.30 hores) i la sessió The Illustrious Blacks (02.30-04.00 hores).

Aquest dia, l'escenari de Ràdio 3 proposarà The Ripples (18.15-18.45 hores), Sandré (19.15-20.00 hores), una tanda de música de l'emissora (23.30-00.30 hores) i El Patillas Dj (02.00-0 hores).

Finalment, dissabte 15 Paula Cendejas donarà el tret de sortida a l'escenari un d'Estrella Damm entre les 19.00-20.00 hores, seguida per Aitana (21.00-22.30 hores), Pet Shop Boys (23.30-01.05) i Arde Bogotà (02.00-03.00 hores).

L'Innside acollirà Danïo (18.15-18.50 hores); Niños Luchando (19.25-20.15 hores), Rodrigo Cuevas (21.15-22.15 hores), Belle & Sebastian (23.00-00.00 hores), The Blaze (01.15-02.45 hores), Gia Fu (03.00-04.00) i Jayda G (04.00-06.00 hores).

En relació amb l'escenari tres, actuaran Caspary (18.15-19.00 hores), Sonido Gallo Negro (20.00-21.00 hores), Sleaford Mods (22.30-23.30 hores) i _Juno (01.05-02.00 hores).

La sessió a The Club, per títol 'Sunday Sunday', estarà liderada per Luv Li (18.00-19.00 hores), a la qual seguirà Toni Aparisi (19.00-20.00 hores), Sunday Sunday Djs (20.00-21.00 hores), Yu Su (21.00-22.30 hores), Palms Trax (22.30-00.30 hores), Young Marco (00.30-02.15 hores) i John Talabot (02.14-04.00 hores).

Finalment, l'escenari de Radio 3 tancarà el Festival amb Negre (18.15-18.45 hores), Enamorados (20.00-20.45 hores), Sila Lua (21.30-22.20 hores), Margarita Quebrada (23.00-00.00), Serial Killerz (01.15-02.30 hores) i la dj Virginia Diaz (03.00-04.30 hores).