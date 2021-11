Granada celebrará una gran gala flamenca en favor de La Palma

La Asociación de Vecinos del Zaidín y el Centro de Participación Activa de este barrio tan emblemático de Granada, han orquestado, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, una gran Gala Flamenca con fines solidarios.

Como reza el titular, los beneficios íntegros de la cita, irán destinados a las familias que tan malos momentos están pasando en “la isla bonita”, La Palma.

El viernes 3 de diciembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, se darán cita algunos de los artistas flamencos más importantes del género, tales como Juan Pinilla, Alfredo Tejada, Alicia Morales, Marian Fernández, Lucía Leiva y Ana Mochón al cante; Isa Vega, Virginia Abril y Juan Tomás de la Molía al baile; y Paco Vidal, Ramón del Paso, Luis Mariano y Antonio de la Luz a la guitarra. Estos artistas actuarán de forma altruista para sumar a la causa, con el objetivo de que los 10 euros de las entradas vayan totalmente a los damnificados del volcán.

Cuando el presidente de la asociación, Antonio Ruiz, me comentó la idea, me pareció una excelente ocasión para, aunque sea en distancia, seguir aportando un granito de arena a esta lacra, es por ello por lo que les animo a participar. También habrá fila cero, por lo que, aunque no puedan acudir al acto, sí tendrán la opción de sacar ese “ticket solidario” y ayudar directamente a las personas afectadas.

Podrán adquirir su entrada o fila cero en el siguiente enlace: https://bit.ly/3C5KTeE

Los que me conocen saben que soy saucero, palmero y canario, en ese orden, pero sin duda, venir 22 días de vacaciones a Granada y llevar aquí 22 años, hace que tenga casi mitad de corazón ya nazarí, por ello, acciones como esta me llenan de orgullo, de que los dos lugares más importantes de mi vida se unan, aunque sea por una causa que nunca debió existir.

Ánimo paisanos y paisanas, que siempre salimos adelante…

Rayko Lorenzo.

www.raykolorenzo.com