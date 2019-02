“Tenemos que mantener activa la búsqueda de las personas desaparecidas en La Palma”

“Es una situación angustiosa, llena de incertidumbres, donde cada mañana que te levantas y cada noche que te acuestas afloran muchas preguntas que no tienen respuesta: qué ha podido pasar, dónde estará, con quién estará, quién se lo ha llevado, tendrá frío, tendrá calor, hambre…”. Santiago Carlos Martín es el coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, una asociación sin ánimo de lucro que colabora en la difusión de personas desaparecidas. “En La Palma estamos buscando actualmente a tres personas pero hay más desaparecidos, aunque desconocemos cuántos porque las familias no están asesoradas y no se pusieron en contacto con nosotros en su momento”, ha señalado a La Palma Ahora.

Las tres personas que oficialmente se encuentran desaparecidas en la Isla son Pedro Pérez Martín, de 46 años y natural de Tijarafe, del que se desconoce su paradero desde marzo de 2017; Alejandro Martínez Pérez, de 26 años y vecino de Los Llanos de Aridane, que desapareció en mayo de 2017, y un ciudadano británico de 68 residente en Garafía al que se le perdió la pista en agosto también del año 2017. “Tenemos que mantener activa la búsqueda de estas personas porque, de lo contrario, quedan olvidadas”, asegura Santiago Carlos Martín, y subraya que “quien mueve el tema de los desaparecidos en España y en Canarias son las asociaciones no gubernamentales, en este caso la que yo represento en el Archipiélago, SOS Desaparecidos; si nosotros no hacemos los carteles, los recordamos y los mantenemos vivos…quedan en el olvido”. “En este asunto en La Palma hay una labor importante por hacer”, afirma.

Pedro Pérez Martín.

En la mayoría de los casos, resalta, “los familiares carecen de apoyo, sobre todo de la administración, un apoyo jurídico, psicológico, incluso asesoramiento de cómo proceder en estos casos, y demandan un protocolo unificado de cómo actuar si un familiar desaparece, un protocolo al que puedan acudir tanto la familia como los cuerpos y fuerzas de seguridad y protección civil”, apunta. Insiste en que “la familia necesita un asesoramiento constante, un apoyo psicológico, ayuda en la búsqueda con grupos especializados, un seguimiento de la desaparición y eso casi no existe, en muchas ocasiones se le facilita a la familia muy poca información”. “La gente no sabe a dónde acudir y se encuentra perdida”, sostiene.

Desde la Asociación SOS Desaparecidos, resalta Martín, “no solo podemos dar difusión masiva a nivel nacional e internacional sino también ofrecer asesoramiento de cómo actuar a través de un coordinador que existe en cada comunidad y poner a disposición grupos de búsqueda y salvamento con los que tenemos convenios, además de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico y criminológico”.

Alejandro Martínez Pérez.

“Es importante tener claro que cuando desaparece un familiar no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que presentar denuncia inmediatamente y no perder tiempo para que de forma oficial pueda iniciarse la búsqueda tanto con las fuerzas de seguridad como a través de SOS Desaparecidos”, recalca el coordinador en Canarias de esta asociación. “Llega un momento en que las búsquedas se paran porque no hay indicios para continuar, pero la familia nunca pierde la esperanza de poder encontrar a su familiar y eso lleva a que se mantengan las búsquedas activas”, añade.

SOS Desaparecidos firma los días 4 y 5 de febrero un convenio de colaboración con distintos ayuntamientos de La Palma, lo que supone, en palabras de Santiago Carlos Martín, “poner a disposición de las corporaciones locales herramientas para que en un momento dado puedan dar la respuesta que se precisa”. Este acuerdo persigue “la colaboración, coordinación, información, asesoramiento y apoyo a las familias que puedan sufrir una desaparición”.

Los teléfonos de SOS Desaparecidos, que atienden las 24 horas, son 649 952 957/642 650 775.