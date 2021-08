Un neurocirujano y compositor palmero en la CNN y la BBC por su investigación sobre el cerebro y la música

Jesús Martín-Fernández, nacido en Santa Cruz de La Palma hace 28 años, se ha convertido, con su última investigación neurocientífica sobre la música y el cerebro, en un fenómeno viral que lo ha llevado a los medios de comunicación más importantes del mundo. El último hito, a ser entrevistado por Jennifer Montoya en la CNN americana. Martín-Fernández, que que trabaja en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, cuenta a La Palma Ahora que “de pronto empecé a recibir veinte o treinta llamadas al día, cien correos electrónicos y no entendía lo que estaba ocurriendo; los resultados de mi trabajo se estaban viralizado por todo el mundo”. La personalidad curiosa de este joven neurocirujano y compositor, junto con el sorprendente hallazgo científico de su estudio, ha despertado el interés de todos los medios de comunicación internacionales.

Tras este fenómeno mediático, se convierte en uno de los neurocientíficos más jóvenes en ser mundialmente reconocido. Este palmero de raza ha puesto el listón muy alto y todos los focos se centran en él desde que publicó, hace unos meses, junto a su equipo de trabajo, dirigido por Julio Plata-Bello, un estudio sobre cómo el cerebro procesa la música, y más concretamente cuatro estilos: reggaetón, música clásica, electrónica y folklore canario; los hallazgos no han dejado a nadie indiferente. Publicaron sus resultados en la prestigiosa revista científica internacional Neuroscience, con un artículo titulado Music Style Not Only Modulates the Auditory Cortex, but Also Motor Related Areas.

Jesús Martín-Fernández y su equipo, han descubierto que el reggaetón activa más el cerebro en las regiones encargadas del procesamiento del sonido y del movimiento comparado con el resto de estilos musicales estudiados. Además, lo que ha supuesto el hallazgo más relevante y que ha llamado la atención de toda la comunidad científica internacional, es que el reggaetón activa una región profunda y primitiva del cerebro: los ganglios basales, encargados de modular el movimiento y el placer o la recompensa, y donde se encuentra el origen de enfermedades como el Parkinson.

El Dr. Martín-Fernández afirma a este periódico que “vamos a continuar investigando esta línea de trabajo, para ver hasta qué punto podríamos llegar con el objetivo de aplicar esto a la clínica”, haciendo hincapié en que la ciencia necesita datos y no opiniones, y ello requiere trabajo y esfuerzo. Esta investigación pionera ha sido llevada a cabo en el centro de investigación IMETISA.

Sobre la música, Jesús, a quien conocemos como timplista de renombre en Canarias y como director de Los Viejos de La Palma, acaba de escribir una banda sonora para orquesta sinfónica para la obra de teatro La primera vuelta al mundo. Magallanes - Elcano de la compañía teatral Timaginas Teatro, que ha obtenido una maravillosa acogida por parte del público y de la crítica especializada y que iniciará su gira nacional el 25 y 26 de septiembre en el Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña con el propósito de continuar recorriendo los puertos magallánicos incluso internacionales.

Jesús Martín-Fernández se convierte en el científico palmero con más reconocimiento y proyección mundial que se recuerde y todo apunta a que será protagonista de maravillosos tiempos para la música y la medicina.