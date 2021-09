El observatorio del Roque sigue operativo, pero con sus telescopios cerrados por la ceniza

El observatorio del Roque de los Muchachos ha anunciado que permanece operativo y realizando "una monitorización continua de la nube causada por la erupción volcánica y de diversos indicadores de propiedades atmosféricas", aunque ha explicado que ha cerrado sus telescopios para que no se vean afectados por la ceniza.

"Ante la presencia de ceniza en el aire este jueves 23 de septiembre, y con el fin de proteger los sistemas ópticos de los telescopios, se procedió al cierre de operaciones de los mismos", explicaron a través de un comunicado desde el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), responsable de su gestión.

Han detallado que "la deposición de cenizas es reducida y no se ha identificado riesgo para la salud, por lo que se siguen realizando operaciones de tipo técnico en el observatorio, siguiendo en todo momento las medidas de seguridad indicadas por las autoridades que gestionan la emergencia".

Además, han avanzado que el congreso 'Dark and Quiet Skies for Science and Society II', organizado por el IAC, Naciones Unidas y la Unión Astronómica Internacional, con la colaboración de las instituciones de La Palma, y que iba a celebrarse en la isla del 3 al 8 de octubre, "finalmente se realizará solo de forma telemática".

"El Comité Organizador del congreso ha estado siguiendo con atención la evolución de la situación en La Palma y, aunque su intención inicial era la de mantener la celebración presencial como muestra de apoyo, ha tomado esta decisión ante la creciente necesidad de recursos para la propia isla. Nuestra principal preocupación como institución es que todos los esfuerzos se centren ahora en atender las necesidades de la población palmera y en la gestión de la emergencia", resaltaron.

Así, quisieron agradecer "profundamente la extraordinaria labor y el continuo esfuerzo realizado por todas las personas que forman parte del complejo operativo, establecido para ayudar a los afectados por esta erupción, así como el continuo apoyo brindado por las autoridades de la isla para paliar esta situación". "Les deseamos a todos mucha fuerza y valor para hacer frente a los difíciles momentos que estamos viviendo", concluye el texto.