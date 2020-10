La prestigiosa revista ‘Journal of Ethnic Foods’ publica una investigación sobre el vino de tea de La Palma

La prestigiosa revista Journal of Ethnic Foods (Étnica de Los Alimentos) publica una investigación sobre los vinos de tea de La Palma. “Se trata de una publicación de carácter científico que ofrece una cobertura completa sobre el consumo de alimentos por parte de las personas y tiene como objetivo visibilizar los beneficios del conocimiento tradicional de los alimentos desarrollados durante mucho tiempo”, informa el Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos La Palma. La revista enfatiza la investigación explorando la alimentación, la gastronomía y los comportamientos alimentarios relacionándolos con contextos geográficos y étnicos particulares, cubriendo áreas geográficas en todos los continentes, y centrándose en temas que contribuyen a la salud y la calidad de vida.

El estudio Vino de Tea (pine heatwood wine) from La Palma (Spain): ethnographic and physicchemical characterization of a unique fermented product goza de todos los elementos necesarios para ser publicado en la revista de Journal of Ethnic Foods, asegura. Los investigadores Pablo Alonso González, Eva Parga Dans, María Mercedes Hernández González y Jana Alonso, pertenecientes al Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estudian las características únicas del vino de Tea de La Palma con el objetivo de establecer una tipificación para este producto artesanal.

"Hay que tener en cuenta que dentro de la Denominación de Origen de Vinos de La Palma, únicamente en la subzona Norte se autoriza el uso de la mención Vino de Tea en el etiquetado de aquellos vinos que adquieren las cualidades de su paso por envases de madera del corazón del Pinus canariensis (tea). La barrica de roble o castaño aquí ha sido sustituida tradicionalmente por otra de esta madera, debido a lo abrupto de la orografía del territorio y a la proximidad de los bosques de pinos que hacían mucho más fácil construir las barricas que traerlas de otras zonas. Hablamos de formas de elaboración que pueden tener más de 200 años, los mismos que la cultura de hacer vino en la zona", recuerdan.

La revista presenta los resultados de un estudio combinado, que explora tanto la vertiente química del vino como el componente etnográfico, humano y cultural del producto elaborado en La Palma. Por un lado, se realizaron una serie de entrevistas con bodegas profesionales (Vitega, El Níspero, Vega Norte y Viñarda) y con elaboradores tradicionales cuyo vino de Tea se destina al autoconsumo, que proporcionaron a los investigadores información relevante sobre las técnicas que se utilizaban históricamente y en la actualidad en la producción de este tipo de vino. Por otro lado, el análisis enológico y de compuestos volátiles permitió conocer las características que diferencian al vino de tea respecto a los vinos fermentados en depósitos de acero inoxidable y en barricas de otras maderas como roble o castaño.

El estudio contó con la financiación del Cabildo de La Palma y con la colaboración de la Denominación de Origen Vinos de La Palma, y de él se desprende como uno de sus principales resultados "la presencia notable del compuesto α-terpineol, como consecuencia de la fermentación del vino en pipas o barricas de tea, madera resinosa y muy resistente que se extrae de los pinos canarios añosos, y cuya presencia está relacionada con beneficios potenciales para la salud", destacan.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos La Palma considera "fundamental el estudio científico de nuestros vinos y varietales como forma de difundir su conocimiento y preservar su continuidad para futuras generaciones y agradecemos que se apoyen y realicen investigaciones y estudios de carácter científico encaminados a tal fin", concluye.

Enlace de la revista: https://journalofethnicfoods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42779-020-00070-4