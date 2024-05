L’historial de tuits de tint racista d’una regidora de Vox de València: “No són migrants ni immigrants; són invasors”

“Tanta reconquista per a acabar pagant-los la invasió, als moros”; “Ois. Són salvatges. Fora Àfrica de l’Europa civilitzada” o “No són migrants ni immigrants; són invasors”. Aquests són només alguns exemples de la vintena de tuits amb tints racistes que va publicar l’actual regidora de Vox en l’Ajuntament de València Cecilia Herrero entre els anys 2020 i 2023. L’últim exemple va ser el publicat el 19 d’abril passat contra l’exdiputat de Podem a Madrid Serigne Mbayé, que va compartir en la xarxa X (abans Twitter) una sèrie de vídeos racistes, xenòfobs i ofensius de Daniel Esteve, el mediàtic líder de Desokupa, en què ell es preguntava. “No sembla que li falta alguna cosa o només m’ho sembla a mi?”. Herrero va contestar: “Sí. Falta que te’n tornes al teu país”.

Aquest comentari va provocar la indignació de l’oposició. Compromís va posar una denúncia davant la Fiscalia de Delictes d’Odi i el PSPV va portar al ple municipal del dimarts passat 30 d’abril una moció per la qual demanava al PP i a l’alcaldessa, María José Catalá, la reprovació de la regidora del partit d’extrema dreta. No obstant això, Catalá va evitar desautoritzar-la i va aprovar amb els vots del PP i de la formació ultra una moció genèrica, que no feia al·lusió al comentari d’Herrero, i per la qual es condemnava “qualsevol mena i expressió de racisme”.

Una reacció fora de lloc per als partits d’esquerres, que han augmentat la pressió sobre Catalá, a qui exigeixen el cessament de l’edil de Vox al·ludint a l’historial esmentat de tuits i comentaris de clar biaix racista, com “n’hi ha prou de patrocinar al moro; els recursos nacionals per als espanyols” o “el moro ens envaeix mentre es rearma. Invasió consentida i patrocinada pel govern traïdor”. En aquest sentit, Compromís per València va anunciar dijous una ampliació de la denúncia a la regidora d’ultradreta Cecilia Herrero aportant els missatges recopilats.

La regidora Lucía Beamud va afirmar que no cal fer “cap ‘pensadeta’ com les de l’alcaldessa” per a saber que “aquesta dona és una racista i no sols pel seu comentari contra un activista dels drets humans, sinó per l’historial que té en les seues xarxes socials”.

La portaveu de Compromís, Papi Robles, va considerar que no poden abaixar el cap “davant una regidora que és explícitament racista i feixista” i va afegir: “No podem permetre que una persona obertament racista i feixista, a qui fins i tot li han tancat un compte en les xarxes socials per afirmacions com aquestes, pose les mans en el Govern de la nostra ciutat. València és un referent de ciutat acollidora i diversa, i la senyora Herrero no pot representar-la. Per tant, la senyora Catalá té una decisió a prendre i ja hi tarda. Té ja 4 dies de retard a cessar aquesta regidora”.

El regidor socialista Borja Sanjuán va denunciar que Catalá permet que s’“embrute” el nom de València com una ciutat racista per a poder continuar governant amb els seus socis d’extrema dreta“.

Segons Sanjuán, “cada vegada que el senyor Badenas intenta posar una excusa per a justificar l’injustificable, que és que la seua companya Cecilia haja fet manifestacions que són clarament racistes com ‘Som negres, ja podem robar’ o enviant al seu país un exdiputat espanyol solament pel fet que és negre el que fa és el ridícul; i el que no pot permetre la senyora Catalá és deixar de condemnar aquestes manifestacions i deixar que ens arrosseguen tota la ciutat al ridícul”.

En aquest sentit, va retraure que Catalá fora “incapaç” de reprovar les declaracions racistes de la seua regidora d’Emprenedoria. “Va perdre l’oportunitat de ser una alcaldessa valenta, a l’altura de la ciutat, condemnant unes declaracions obertament racistes d’una de les seues regidores”.

I va apuntar que la raó d’aquesta “covardia” contra unes manifestacions “absolutament reprovables” consisteix en el fet que “ha decidit embrutar el nom de València només pel fet que a la senyora Catalá li falten aquests quatre vots. Continuarà assumint i permetent tots els seus exabruptes i les seues radicalitats perquè, a més d’estar molt còmoda amb ells, necessita els quatre vots de Vox”.

Durant la seua intervenció en el ple passat, Herrero va reclamar que l’oposició retirara les “afirmacions injurioses” de la seua moció, ja que, segons ella, atempten “contra l’honor”, són “fal·laces” i la qualifiquen de “racista”. “Pensen-hi”, va etzibar, i va advertir que, en cas contrari, es reservarà “les accions legals oportunes”.