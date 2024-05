El Gobierno defiende la acogida de migrantes en El Ejido frente al rechazo del ayuntamiento del PP

El Gobierno ha replicado este jueves a las declaraciones del alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), que había criticado duramente la llegada de migrantes procedentes de Almería e integrados en el sistema de acogida. En un comunicado, citado por EFE, la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (SEM) ha que se trata de 114 personas que van a solicitar protección internacional, 55 de ellos provenientes de Mali, un país en guerra. “”Por lo tanto, ni son 200 las personas, ni son ilegales, sino que se trata de solicitantes de protección internacional que no pueden ser expulsados de nuestro país mientras no se resuelva su solicitud“.

La aclaración del Gobierno llega después de las críticas a la llegada de estas personas al municipio almeriense, efectuadas primero por Vox, y luego por el alcalde del municipio, Francisco Góngora. Este mismo jueves, Góngora había mostrado su “más profundo rechazo” al traslado a un hotel del municipio estos migrantes subsaharianos, alojados hasta ahora en un establecimiento de la barriada almeriense de El Toyo, desde que fueron derivados desde Canarias.

“Este pueblo tiene ya desbordada su capacidad de ha acogida”, dijo el alcalde, asegurando que se habían contratado 200 camas en el municipio por un año, y que el viernes se preveía la llegada de los 150 primeros inmigrantes a EjidoHotel. El regidor se rechazó que se dispusiera de ese recurso en un municipio “que tiene la más alta presión migratoria de todo el país”, desde el que, según ha asegurado por otra parte, se realiza un “enorme esfuerzo y una apuesta por la convivencia, por la solidaridad y por la cohesión social”. “Estoy en mi deber y exigir que se rectifique, que no aumente la presión migratoria de este municipio”, ha dicho.

El Ejido tiene 89.975 habitantes, de los que algo más de 29.000 son extranjeros, uno de cada tres, y 4.000 inmigrantes en situación irregular “con carácter permanente en nuestro municipio”, según Góngora, quien insistió en que la localidad, con 27 kilómetros de litoral, conoce “lo que es la llegada masiva de pateras y ahora de narcolanchas”. Góngora cree que acoger a los migrantes procedentes de Canarias es “remar en dirección contraria a lo que este municipio necesita”.

Un pueblo marcado por los incidentes xenófobos del año 2000

Hasta ahora, el choque del regidor ejidense se había ceñido a la discrepancia con el Subdelegado del Gobierno en Almería, al que este jueves acusó de poner “buena cara” y “dañar al municipio”.

“No me vale la gente que es pusilánime, no toma decisiones, no pone pie en pared cuando hay que ponerlo o es indolente”, dijo Góngora, sugiriendo que la llegada de migrantes podía generar un problema de orden público. “Las cosas no pasan hasta que pasan y a veces basta prender una cerilla para que pasen”.

El Ejido es un municipio marcado aún por los graves incidentes del año 2000, unas jornadas de violencia xenófoba contra los inmigrantes precedida de tres asesinatos en pocos días perpetrados por dos personas marroquíes, una de ellas con trastornos psiquiátricos.

Se trata de un municipio donde en torno al 20% de las habitantes censados es de origen marroquí, la mayoría empleados en la boyante agricultura bajo plástico. A ello se suman los que estén en situación irregular. “¿Se ha preguntado Góngora, en que fincas trabajan los mas 4000 trabajador@s sin contrato que hay en El Ejido? ¿Qué salario cobran? ¿Qué condiciones laborales tienen? Con un pequeño esfuerzo, en su entorno y en muchos de sus votantes puede encontrar las respuestas”, se ha cuestionado el sindicato SAT en un comunicado.

El Ejido es, también, el primer municipio que registró una victoria de Vox, con casi un 30% de los votos en las elecciones autonómicas de 2018. En 2022, el PP aprovechó la crisis orgánica del partido de extrema derecha en el municipio (con dimisiones y rencillas continuas) para recuperar la victoria.

Iniciativas al Congreso de los Diputados

El alcalde de El Ejido ha explicado que ha contactado con los diputados nacionales de su partido para presentar iniciativas al Congreso de los Diputados y solicitar “explicaciones sobre esta deriva” adoptada por el Gobierno, que “se va a dedicar a seguir levantando muros, a seguir enfrentando” y “a seguir dividiendo”.

“Pienso que, políticamente, incluso le interesa esa polémica, porque ellos entienden que esto al final es dividir, es fragmentar, es dar pie a que ahora vengan otros y haga un discurso”, ha opinado Góngora, quien también ha pedido al respecto un pronunciamiento por parte de los dirigentes del PSOE.

Previamente, Vox ya había calificado el traslado de “invasión migratoria”. La portavoz municipal, Beatriz Sánchez, vinculó migración con seguridad ciudadana, al afirmar que “personas en situación irregular estarán paseando por nuestro municipio y deambulando por las calles sin oficio y sin beneficio con toda la inseguridad que esto va a provocar”. Poco después, Rocío de Meer, diputada por la provincia de Almería, acusó al PP de ser “cómplice de estas políticas”, ya que su grupo parlamentario “se mostró a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España”.