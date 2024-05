Bétera treballa la modernització de les seues àrees industrials buscant la competitivitat

L'Ajuntament de Bétera treballa en la modernització de les seues àrees industrials amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses instal·lades, així com atraure noves inversions. L'alcaldessa Elia Verdevío, al costat del regidor d'Indústria, Adrián Cámara i membres de AEMON Associació Empresarial han visitat el Parc Empresarial de l'Horta Vella per a comprovar in situ les millores dutes a terme, acudint, així, a l'emplaçament de la recent instal·lació d'un directori amb totes les empreses que se situen en aquest Parc Empresarial.

Al llarg de l'any 2023 s'han dut a terme diverses actuacions per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis al Parc Empresarial l'Horta Vella de Bétera, per a les quals s'ha destinat un total de 228.093, 88 euros dels quals 165.516, 80 euros han resultat subvencionats per la Generalitat Valenciana, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial IVACE.

En l'àmbit de la seguretat s'ha dut a terme la instal·lació de sis cambres amb lector de matrícula, amb una resolució de 4 megapíxels situades en les principals entrades i eixides, dotades amb un programari connectat a ATEX DGT que incorpora l'enviament d'avisos de vehicles sostrets, d'interés, grups organitzats…etc. que se sumen a les huit cambres ja instal·lades.

D'altra banda, amb la finalitat de millorar la mobilitat s'han instal·lat quatre punts de recàrrega, i en l'enllumenat públic, amb la finalitat de millorar l'eficiència de les lluminàries, s'ha dut a terme una primera fase de canvi a led als carrers principals del polígon.

A més s'han realitzat també actuacions per a millorar les zones verdes d'aquesta zona empresarial amb la implementació de nova vegetació, àrees d'ombra i descans. Així mateix, s'han col·locat papereres de polietilé, bancs de fosa dúctil i aparca bicicletes galvanitzades que incentiva l'aposta per la mobilitat sostenible a Bétera.

En l'àmbit de la millora viària, s'han instal·lat reductors de velocitat, així com passos de vianants reforçats amb leds i captafars en els passos de vianants principals del polígon, actuacions encaminades a millorar la seguretat viària, reduir accidents promovent un entorn de treball més segur per als seus usuaris.

També, al costat de les bústies compartides s'ha instal·lat un directori d'empreses amb unes dimensions de 10x6 metres que augmenta la visibilitat de les empreses del polígon i proporciona informació a proveïdors, clients i treballadors.

Al seu torn, i amb la finalitat de millorar el baixador en la seua connexió amb l'àrea empresarial, s'han fet treballs d'enllumenat, instal·lació de fanals i leds per a aquells treballadors que acudeixen al seu lloc de treball en transport públic.

El regidor d'Indústria, Adrián Cámara, ha subratllat “que tals actuacions dutes a terme en el marc de les ajudes de l'IVACE recullen les principals reivindicacions de les empreses amb la col·laboració de AEMON Associació Empresarial, que contribueix a la nostra prioritat de millorar l'àrea industrial de l'Horta Vella per a fer-la més competitiva i atractiva”.