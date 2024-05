Mal govern

Des d'Acicom (Associació Ciutadania i Comunicació) hem lluitat durant molts anys, junt amb molta ciutadania, per avançar en la Transparència, el Bon Govern i la Participació Ciutadana. Hui també volem fer-ho personalment perquè la situació ens obliga a fer un pas endavant.

Ara PP-Vox ens fan una burla, presentant 5 proposicions de llei, que modifiquen 6 importants lleis per un funcionament democràtic i avançat de la nostra societat. Les fan coincidir en el temps i, a més a més, declaren la seua tramitació pel procediment d’urgència. Tracten d’aprovar-les per la porta de darrere.

Entre altres modifiquen la Llei de Transparència i Bon Govern, amb procediments contraris al seu esperit. L’escolta activa de la ciutadania, una de les bases del Bon Govern, és silenciada, No han volgut escoltar a ningú, i especialment al Consell de Transparència. També són molt significatives les absències d’un ample ventall d’entitats, càtedres i universitats en el seu debat.

Han reduït la participació en unes breus compareixences de 5 minuts, de molt poques persones i, a sobre , han inclòs la participació d’un diputat de Vox, de les Corts General, la qual cosa encara fa aparèixer el procediment més grotesc. Els seus partits volen ocupar tots els espais, usurpant inclús els minsos àmbits que ens queden a la ciutadania

Vaig comparèixer davant la comissió corresponent, amb la sensació de participar en una dramatització, com a actor secundari, o inclús com extra. De fer “bulto”: “Contribuir a donar aspecte concorregut a una reunió per mitjà de la mera presència”. No han tingut més remei que suportar-nos, pel Reglament de les Corts, a les persones més atrevides en qüestionar la malifeta que volen perpetrar. Han forçat tots els mecanismes al seu abast per minimitzar la participació. Cal tindre molta barra, plantegen la urgència després de 10 mesos de legislatura.

No han demanat cap informe, o no estan disponibles. Es veu que no els interessa.

Han fet cas omís de les memòries anuals del Consell de Transparència, les quals contenen importants crides i denuncies, com la imperiosa necessitat de millorar els seus recursos. Això sí que és urgent. La proposició de llei obvia la greu manca de recursos que patix el Consell de Transparència i que atura la seua capacitat d’actuació, a més de generar incompliments en els períodes de resposta a la ciutadania i en les 16 funcions encomanades per la llei vigent.

Volen canviar la legislació vigent, per així adaptar-la als seus interessos partidistes, entre altres raons per a evitar ser sancionats per incompliments, reduint les obligacions de transparència. Per exemple el president de la Generalitat encara no ha presentat el Pla de Govern abans dels sis mesos posteriors de la seua presa de possessió, tal com l’obliga l’actual llei.

Tramiten una modificació de la Llei de Bon Govern, sense activar cap dels mecanismes de participació que estan previstos. Procediments que inclús s’apliquen per modificar reglaments, com les consultes en el portal https://gvaparticipa.gva.es/ creat pel Govern del Botànic, que figura en les lleis vigents. PP-Vox estan donant senyals d’un mal govern, ignorant els mecanismes de participació.

Així i tot, des d’Acicom, vam sol·licitar la compareixença; com sempre, intentem no perdre l’esperança. També hem presentat esmenes, desitjant que puguen millorar el resultat, inclús aturar algunes de les intencions de la Proposició de Llei presentada.

La Llei 1/2022, atribueix moltes competències a l’oficina de suport al Consell de Transparència, que per manca de recursos no ha estat possible acomplir adequadament com:

La mediació , la persona mediadora serà designada pel Consell Valencià de Transparència entre el personal de la seua oficina tècnica de suport i haurà de comptar amb formació i coneixements específics en matèria de mediació administrativa.

, la persona mediadora serà designada pel Consell Valencià de Transparència entre el personal de la seua oficina tècnica de suport i haurà de comptar amb formació i coneixements específics en matèria de mediació administrativa. Un ample ventall de funcions no cobertes; per a l’execució de les quals serà necessari que compte amb una major i millor estructura de la seua oficina de suport.

per a l’execució de les quals serà necessari que compte amb una major i millor estructura de la seua oficina de suport. Els recursos humans amb què compta actualment l'oficina de suport són manifestament insuficients , i evidencien la imperiosa necessitat de dotar esta oficina de més personal tècnic i jurídic.

amb què compta actualment l'oficina de suport són , i evidencien la El nombre de reclamacions ha crescut exponencialment , de 28 expedients en 2015 a 392 en 2023, un augment considerable amb els mateixos mitjans que en 2015.

, de expedients en un augment considerable amb els mateixos mitjans que en 2015. Un catàleg de funcions que no han estat ben ateses : Recepció, enviament i seguiment de les notificacions telemàtiques, incloses les notificacions de les resolucions adoptades pel Consell, gestió de la caixa fixa dels membres del Consell, dissociació de dades personals de resolucions i informes prèviament a la seua publicació en la web,

: Recepció, enviament i seguiment de les notificacions telemàtiques, incloses les notificacions de les resolucions adoptades pel Consell, gestió de la caixa fixa dels membres del Consell, dissociació de dades personals de resolucions i informes prèviament a la seua publicació en la web, No s’atén l’edició, publicació i actualització del contingut web en el portal de transparència

en el portal de transparència No es podran instruir correctament, i a temps, els expedients oberts per reclamacions presentades contra resolucions de dret d'accés a informació pública ni les denúncies per incompliment de les obligacions de publicitat activa amb els mitjans dels quals disposa. Respecte de les obligacions de publicitat activa, l'Oficina només pot atendre les reclamacions que rep, no la totalitat dels municipis i les institucions obligades.

per reclamacions presentades contra resolucions de dret d'accés a informació pública ni les denúncies per incompliment de les obligacions de publicitat activa amb els mitjans dels quals disposa. Respecte de les obligacions de publicitat activa, l'Oficina només pot atendre les reclamacions que rep, no la totalitat dels municipis i les institucions obligades. Resulta imprescindible reforçar l'engranatge tècnic i administratiu d'esta oficina amb la finalitat de prestar, d'una manera eficaç i eficient, la suficient assistència i suport tècnic i administratiu al nou Consell Valencià de Transparència

A més a més durant 2023 el Consell de Transparència no ha rebut cap sol·licitud d’informe de projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern (en compliment de l’article 48.12 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril), inclús aquesta proposició de llei.

El Consell de Transparència declara que no pot complir amb l'article 48: Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa que afecta a més de 500 municipis valencians i nombroses institucions públiques i privades obligades, que conté la llei (apartat 4) i avaluar el seu grau d'aplicació i compliment (apartat 9). Una greu situació de fre a la transparència de les administracions públiques. De fet únicament es realitzen avaluacions externes des de la societat civil o les universitats, com https://www.infoparticipa.com/

Les memòries del Consell de Transparència no han inspirat de cap manera la Proposició de Llei, perquè no inclouen cap mesura per solucionar els problemes. En canvi sí que aprofiten per a rebaixar les obligacions del govern segons la llei actual.

La memòria de 2023 del Consell de Transparència, aprovada el passat 8 de març és clara i meridiana https://bit.ly/Memòria-2023-Consell-Transparència i sembla que no ha estat ni llegida..

Alguns detalls de la proposició de llei, que suposen la marxa arrere en el Bon Govern:

Com s’atreveixen a afirmar en l’exposició de motius que es millora el règim de les oficines administratives del Consell de Transparència ? Únicament concreten que s’anomenarà una advocada general del Consell, del cos de l'Advocacia de la Generalitat. La qual cosa ja està en la Llei vigent, en el seu apartat 1. El que fa falta no és només un alt càrrec, sinó un equip d'experts en transparència, potent i disposat a treballar per portar endavant les funcions que la llei l'encomana. Es confirma que no han llegit les memòries.

? Únicament concreten que llei l'encomana. Es confirma que no han llegit les memòries. S'exclou la publicació de les agendes dels actes que manquen d’interés públic. Qui ha de determinar el nostre interès?. No serà que volen amagar que alguns alts càrrecs fan fugina molts dies?. El que volem des d’Acicom és que les agendes integraren el portal de dades obertes, constituint un conjunt de dades obertes (data set) per poder avaluar l’acompliment dels alts càrrecs públics.

Afirmen en la proposició que es determina un règim d'aprovació més àgil per a la planificació en matèria de transparència. Tal vegada una excusa d’un mal govern per així suprimir l’obligació, ja incomplida, de presentar el Pla de Govern abans de sis mesos des de la presa de possessió del Govern ? El Ple d’investidura va tindre lloc el 13 de juliol del 2023, es a dir han passat vora 10 mesos, per la qual cosa el Molt Honorable Sr. Mazón està incomplint la Llei de Transparència i Bon Govern, tal com obliga l’article 57. Pla de govern: El Consell ha d’elaborar i aprovar, durant els sis primers mesos del seu mandat, el pla de govern de la legislatura. On està el Pla de Govern? A més, aquest Pla de govern ha d’identificar els projectes de llei, els plans o programes i les mesures més significatives per a complir els objectius definits, i ha d’establir els indicadors per al seu seguiment

? El Ple d’investidura va tindre lloc el 13 de juliol del 2023, es a dir han passat vora 10 mesos, per la qual cosa El Consell ha d’elaborar i aprovar, durant els sis primers mesos del seu mandat, el pla de govern de la legislatura. A més, aquest Pla de govern ha d’identificar els projectes de llei, els plans o programes i les mesures més significatives per a complir els objectius definits, i ha d’establir els indicadors per al seu seguiment PP-VOX tenen un Pla, que no siga amagat?, O aniran de sorpresa en sorpresa legislativa, amb urgències i sense procediments de participació efectius? Han desaparegut obligacions importants de transparència i Bon Govern com són: Les de seguiment del pla de govern - volen suprimir tot l’article 58 - , fent-lo desaparèixer del Portal de Transparència. Volen suprimir l’ús d’eines de rendició de comptes i quadres de comandament que incloguen indicadors per a facilitar l’actualització i la visualització de la informació. Tenen la barra de dir que així flexibilitzen les obligacions, al·ludint a més a més, a les dades obertes. També fan desaparèixer la dació de comptes semestral. Volen limitar la rendició de comptes, únicament a les Corts, i no a la societat, i només després de tres anys de la presa de possessió del president de la Generalitat, és a dir, com a prompte, fins al 13 de juliol de 2026 no es rendiran comptes. A les calendes gregues !

O aniran de sorpresa en sorpresa legislativa, amb urgències i sense procediments de participació efectius? Han són: Les de seguiment del pla de govern - volen suprimir tot l’article 58 , fent-lo desaparèixer del Portal de Transparència. Volen suprimir l’ús d’eines de rendició de comptes i quadres de comandament que incloguen indicadors per a facilitar l’actualització i la visualització de la informació. També fan desaparèixer i és a dir, com a prompte, fins al 13 de juliol de 2026 no es rendiran comptes. Pretenen poder elegir unilateralment els membres del Consell de Transparència . El clima polític amb tanta crispació i amb exemples com el de la renovació del Poder Judicial, bloquejada pel PP, són un greu problema per al funcionament de les organitzacions democràtiques. Nosaltres defensem cercar la majoria reforçada o qualificada: però a la vegada hem de disposar d’alternatives que garanteixen el funcionament, superant els bloquejos dels organismes que sustenten l’estat de dret, contemplant també la pluralitat de la societat espanyola . Defensem que en el cas que, després de successives votacions, i en el termini dos mesos des de la primera votació, no s'haguera aconseguit el consens necessari, després de la corresponent compareixença dels nous candidats, que la votació final siga per vot ponderat . Es a dir, que cada diputat/da podrà votar només al 66% de les persones propostes, es a dir a dos de les tres que eixirien per majoria absoluta. D’aquesta manera es desbloqueja l’elecció i es garanteix la pluralitat en estar representades tant les majories com les minories. Estem parlant d’un òrgan de control de l’executiu que no resulta admissible que puga estar conformat finalment per només persones proposades per l’executiu si finalment es vota com es planteja en la proposició de llei.

. El clima polític amb tanta crispació i amb exemples com el de la renovació del Poder Judicial, bloquejada pel PP, són un greu problema per al funcionament de les organitzacions democràtiques. Nosaltres defensem però a la vegada hem de disposar d’alternatives que garanteixen el funcionament, superant els bloquejos dels organismes que sustenten l’estat de dret, contemplant també la pluralitat de la societat espanyola Defensem que en el cas que, després de successives votacions, la corresponent compareixença dels nous candidats, que la . Es a dir, que cada diputat/da podrà votar només al 66% de les persones propostes, es a dir a dos de les tres que eixirien per majoria absoluta. D’aquesta manera es desbloqueja l’elecció i es garanteix la pluralitat en estar representades tant les majories com les minories. Estem parlant d’un òrgan de control de l’executiu que no resulta admissible que puga estar conformat finalment per només persones proposades per l’executiu si finalment es vota com es planteja en la proposició de llei. Obliden reflectir que cal assegurar la paritat. Es a dir les dues persones proposades per la majoria, haurien de ser necessàriament de sexes diferents.

També afecta aquesta proposició a la Llei d’incompatibilitats i conflicte d’interessos

Ens preguntem per quin motiu modifiquen l’article 9 de la Llei d’incompatibilitats, permetent retirar tots els documents aportats pels sol·licitants?. Cal que l’expedient estiga complet, almenys durant 5 anys. En cas de necessitar certa protecció de dades, haurà de motivar-se pel delegat/da de protecció de dades. Qualsevol ciutadà ha de conservar almenys 5 anys els documents que avalen la seua declaració de renda per exemple.

Per quin motiu modifiquen un dels casos de compatibilitat, permetent ara exercir càrrecs directius en entitats sense ànim de lucre, sense argumentar-ho?

Com s’atreveixen a plantejar una disposició transitòria única? Deixen en favor de les persones interessades acollir-se al sistema que els siga més favorable per als seus interessos particulars. Hauria de ser l’oficina de conflicte d’interessos qui prenga les decisions oportunes.

A tot això, cal afegir que l’actual Consell de Transparència, -que entre tots el mataren i ell a soles es morí-, du més de tres anys, tres, amb el seu manament caducat (els seus membres estan des del 21 de desembre de 2020 en funcions). A la seua caducitat per un temps que ha superat tots els límits, també s’afegeix els canvis i transformació de la seua composició per la Llei 1/2022. Es tracta d’un cas més d’obstrucció institucional i partidista, salvant les distàncies, semblant al Consell General del Poder Judicial.

Per tot aixó, només podem acabar demanat als parlamentaris de PP-VOX que deixen de presentar proposicions de llei sense comptar amb la participació, tant interna (dels organismes de l’administració pública) com de la societat. Dediquen les seues energies a garantir que els organismes i normatives vigents s’apliquen, dotant-les dels recursos que calen.

Així, anirà tot millor.

*Jose Ignacio Pastor Pérez és fundador i president d’honor i Emília Bolinches Ribera és vicepresidenta d’honor d’Acicom