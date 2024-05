Villena reclama a la Generalitat que reprenga els projectes pendents per a posar a punt les seues principals infraestructures

L'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, i els regidors del Grup Municipal Socialista han rebut la visita dels diputats en el Congrés per Alacant Lázaro Azorín, Araceli Poblador, Patricia Blanquer i Alejandro Soler per a conéixer l'estat de les obres de diferents de les principals infraestructures de la localitat, sobretot el concernent a l'accessibilitat en les estacions ferroviàries.

L'Ajuntament ha reclamat en aquesta visita la implicació de la Generalitat en aquests projectes, perquè en la majoria de casos, les obres estan dins del termini i en la forma corresponent per part del Govern d'Espanya, però precisen de les actuacions que són competència autonòmica i que estan parades.

“Villena precisa de determinades actuacions per a millorar infraestructures necessàries com els passos ferroviaris o camins, i per a això, en moltes ocasions hem de treballar de manera conjunta Ajuntament, Generalitat i Ministeri. Per això, davant retards o simplement actuacions parades, reclamem a la Generalitat una revisió i posada en marxa, perquè hi ha obres que finalitzaran que sense les seues actuacions no podran funcionar correctament”, ha comentat Cerdán.

Els diputats i els edils han visitat les obres de millora i accessibilitat de l'estació de ferrocarril de la localitat, que s'estan duent a terme amb una inversió de més de 2 milions d'euros. Aquestes obres estan en procés de finalització i permetran a la ciutadania el pas entre andanes, a més d'haver-se arreglat la senyalística i la il·luminació.

Una altra de les actuacions en infraestructures ferroviàries que s'ha donat a conéixer als diputats ha sigut la supressió dels passos a nivell. El primer d'ells, al costat de la Ferrero Academy, ja està licitat per part d'ADIF. “És un pas amb una gran perillositat”, ha recalcat l'alcalde. Un altre dels passos que se suprimiran i es farà un pont és la connexió amb l'estació de l'AVE. Fa un mes, aproximadament, ADIF va notificar al Consistori que es posava en marxa el projecte.

“El pas cap a l'estació de l'AVE és una altra de les reivindicacions de Villena per a millorar la seua accessibilitat i, sobretot, la seguretat. Però aquesta actuació que ja s'està posant en marxa per part del Govern d'Espanya no estarà completa si la Generalitat no realitza la connexió amb l'autovia. Una obra que amb l'anterior Govern regional ja estava projectada, amb un pressupost de 100.000 i que després d'un any quasi del nou Consell no hi ha res, perquè van llevar aquesta partida pressupostària. Pel que sol·licitem que es reprenga aquest important projecte ja no per a Villena, sinó per a tota la comarca”, ha recordat Alejandro Soler.

D'altra banda, també s'ha tractat la rotonda de la carretera Villena-Caudete, en la zona de VAERSA. Una actuació pendent des de fa anys que compta amb el compromís de les empreses de la zona i que precisa de l'actuació de la Generalitat. També s'ha tractat la ronda sud-oest que una vegada licitada i adjudicada, i amb algun treball començat, es va paralitzar per a realitzar una revisió de preus i actualment continua paralitzada després de més d'un any. Des del Consistori se sol·licita al Govern autonòmic que es faça aquesta revisió, però aquest no ha fet passos en ferm, i fins i tot es contempla una nova licitació.

Infraestructures educatives

La visita ha servit també per a reclamar les obres pendents del Pla Edificant en la localitat, en els centres Santa Teresa i Príncipe Celada. “Els nostres xiquets i xiquetes mereixen estudiar en les millors condicions, i han sigut ja moltes les reunions i visites per part de la Conselleria, però les actuacions segueixen parades, ni si vulga han posat les prefabricades que fan falta. No podem consentir que això seguisca així, ni que vulguen deixar al barri de San Francisco sense centre educatiu. Siga per Edificant o per una altra fórmula, els nostres escolars necessiten col·legis”, ha finalitzat Fulgencio Cerdán.