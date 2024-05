La Confederació del Xúquer es reuneix d'urgència amb els regants del riu Albaida per a assegurar el compliment del cabal ecològic

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), s'ha reunit d'urgència aquest dijous amb els representants de les sis comunitats de regants del riu Albaida, comprés entre l'embassament de Bellús i la confluència amb el riu Xúquer, amb l'objectiu d'aconseguir racionalitzar els usos de l'aigua, coordinar els torns de reg i assegurar el cabal ecològic circulant pel riu.

Aquesta convocatòria s'ha realitzat després que divendres passat 10 de maig, diversos trams del riu Albaida van patir assecats intermitents a causa del context de sequera i escassetat que pateix tota la demarcació.

Davant aquesta situació la CHX va enviar a principis d'eixa mateixa setmana un requeriment a les comunitats de regants de l'Albaida instant el cessament de les derivacions de cabals del riu quan no es complira el cabal ecològic. A més, a la fi del mes d'abril ja se'ls havia remés un escrit recordant la necessitat d'adaptar i regular les derivacions per a complir amb els cabals ecològics establits en el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (PHX).

Monitoratge del cabal

Amb l'actual situació la CHX ha buscat millorar la comunicació amb els usuaris i alhora combinar-lo amb assegurar el bon estat del riu, i per a això ha presentat als regants una eina informàtica d'accés remot que monitora de manera contínua el cabal circulant pels rius de la Demarcació i permet un millor control de les derivacions.

“Es tracta d'una aplicació informàtica molt intuïtiva que facilita l'autoregulació dels usuaris. En una simple ullada, i a través d'un codi de colors, podem saber si existeix algun tipus de restricció en cada tram de riu. Si està en verd, es pot derivar aigua amb normalitat; si està en groc, només es pot derivar el 50% de la concessió; i si està en roig, l'usuari no pot agafar aigua del riu”, ha explicat el Comissari d'Aigües, Marc García Manzana.

Els regants, per part seua, s'han compromés a millorar el maneig de les comportes de reg amb la finalitat d'assegurar el cabal ecològic que circula pel riu. “Valorem el gran esforç que estan realitzant les comunitats de regants. Sabem que la situació actual, just en l'època del quallat de la fruita, no és la millor per a establir restriccions, però hem de complir amb el que estableix el Pla i assegurar el compliment els cabals ecològics”, ha comentat García Manzana.

De la mateixa manera, i amb l'objectiu d'augmentar la garantia de subministrament, les comunitats de regants han informat la Confederació de la seua intenció de formar una agrupació i sol·licitar la seua inclusió com a usuaris de l'aigua regulada en l'embassament de Bellús, que actualment funciona només com a embassament de laminació d'avingudes.