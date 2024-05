La plataforma opositora a l’ampliació del port de València demanarà la paralització del projecte després de la sentència del TSJ de Madrid

La sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid que retira a l’Autoritat Portuària de València (APV) la condició d’òrgan substantiu i, per tant, la seua capacitat de decidir sobre la necessitat d’una altea declaració d’impacte ambiental per al projecte d’ampliació del port de València afig dubtes jurídics i incertesa a la viabilitat de la nova terminal nord.

Tal com va avançar dimecres elDiario.es, la decisió judicial, contra la qual hi ha recurs de cassació, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental dependent del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) va utilitzar el procediment d’esmena d’errades per a derivar la condició d’òrgan substantiu de Ports de l’Estat a l’APV. No obstant això, no queda acreditat que es tractara d’una errada, més encara quan han passat 14 anys des que es va publicar la DIA (2007) fins a la resolució anul·lada ara (2021).

La sentència confirma la mesura cautelar decretada pel mateix jutjat el desembre del 2022 quan ja es va suspendre cautelarment la condició d’òrgan substantiu de l’APV, deixant sense efecte la resolució esmentada de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental fins que arribara el pronunciament sobre el fons de la qüestió, que ara s’ha produït.

La sentència posa en dubte la tramitació del projecte, fins i tot la recent licitació, que s’ha seguit en tot moment com si l’APV mantinguera la condició d’òrgan substantiu.

I aquest és precisament l’argument que farà servir la Comissió Ciutat-Port, entitat veïnal i ecologista opositora al projecte que va posar la demanda, per a sol·licitar la suspensió cautelar de la licitació del projecte, per a l’execució del qual s’han presentat quatre unions temporals d’empreses (UTE). Des de la plataforma entenen que, com que Ports de l’Estat és l’òrgan substantiu, escau que aquest organisme dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que dirigeix el socialista Óscar Puente, emeta un informe motivat i certificat que avale la validesa de la DIA del 2007 per al nou projecte, que inclou canvis substancials, l’impacte dels quals no s’han avaluat.

Si s’adjudiquen les obres sense l’elaboració d’aquest informe o, en el seu cas sense la tramitació d’una altra DIA, entenen que l’Administració s’exposaria a indemnitzacions milionàries si prosperara algun dels dos recursos que hi ha en marxa en aquests moments i que podrien paralitzar tota l’actuació: l’un contra l’aprovació del projecte constructiu el desembre del 2022 i l’altre contra la licitació, el desembre del 2023.

Segons van afirmar dijous portaveus de la Comissió Ciutat-Port, la resolució ministerial suspesa pretenia “canviar les regles del joc a mitjan partit, amb la intenció d’eludir tràmits i controls imprescindibles per a accelerar així una ampliació molt qüestionada per la ciutadania valenciana”.

La decisió judicial implica que la tramitació feta fins ara per a l’aprovació del projecte constructiu de l’ampliació està “viciada”, ja que es va presentar a aprovació “mancant de documentació imprescindible” per a la tramitació i sense el pronunciament exprés de Ports de l’Estat sobre la seua tramitació ambiental, afigen les fonts.

En aquesta línia, el grup parlamentari Compromís-Sumar ha presentat diverses qüestions a la Mesa del Congrés. En concret, han preguntat si l’Estat podria incórrer, “malgrat estar informada i amb el precedent del Projecte Castor, en indemnitzacions milionàries si la justícia paralitzara el projecte en els dos procediments que hi ha oberts amb les obres ja adjudicades”, si Ports de l’Estat “ha d’emetre un informe motivat sobre la validesa de la DIA del 2007 per al nou projecte” i si “s’ha de paralitzar la licitació de les obres d’ampliació del port de València fins que s’emeta aquest informe”.

El diputat de la formació, Alberto Ibáñez, ha interpel·lat de manera directa la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que a més serà la número u de la llista dels socialistes a les eleccions europees: “Vol passar a la història com la responsable d’una ampliació del port innecessària, insostenible i irregular, o no? I des d’aquest plantejament polític, si la senyora Ribera creu que és el moment de la sostenibilitat i el decreixement, ha d’actuar amb la màxima diligència”.

La Comissió Ciutat-Port convoca una manifestació

La Comissió Ciutat-Port, de què formen part Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Joventut x el clima i València Saludable, entre altres entitats, ha convocat una manifestació el divendres 31 de maig que eixirà a les 18.30 del Pont de les Flors cap a la plaça de l’Ajuntament.

“Serà de nou una demostració de força multitudinària contra aquest projecte, reforçada per la primera victòria judicial”, segons va afirmar dijous la Comissió, que fa una crida a altres col·lectius i persones a títol individual sensibles amb la lluita contra l’ampliació del port i altres reivindicacions.

Així mateix, ha llançat una campanya de micromecenatge (goteo.cc/paremport) per a recaptar diners que els permeten continuar la defensa de la seua reivindicació en els tribunals i finançar actes com ara manifestacions, xarrades, exposicions o desplaçaments a Madrid i Brussel·les.

Amb el lema ‘Frenem l’ampliació del port’, la campanya necessita una recaptació mínima de 10.725 euros i consideraria òptim arreplegar 16.588 euros, i els ciutadans poden fer aportacions de la quantitat que vulguen.