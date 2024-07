Tamara Peña: “Cuanto más visibles son, más seguras se pueden sentir las personas”

Tamara Peña, presidenta del Violetas LGBTI+, ha visitado este martes el plató de LOVE TV, el canal de contenido exclusivo del Isla Bonita Love Festival, para conversar sobre los retos del colectivo en el marco de entrevistas, tertulias y eventos de la semana social del festival.

La presidenta del principal colectivo palmero cuenta durante su entrevista para LOVE TV que la población LGTBI+ en la isla aún se sigue enfrentando a actos discriminatorios. A través de situaciones concretas que ha tratado la asociación, explica el caso de una pareja de mujeres palmeras que ha tenido problemas para inscribir a su bebé porque el nombre elegido “no se sabe si es de niño o de niña”.

La pareja, que precisamente eligió un nombre no binario al bebé, contactó con el colectivo Violetas, que prestó sus servicios de asesoramiento para que las madres pudieran ejercer su derecho de inscribir un nombre no binario.

Tamara Peña relata que las “llamadas de socorro” por parte de personas del colectivo “son continuas”. “Las personas se enfrentan a bullying en el trabajo, no conseguir trabajo por ser trans… Eso pasa en todo el mundo y aquí en La Palma también”, añade.

La presidenta de Violetas también trató el tema de cómo se vive en la isla el sexilio, un fenómeno por el cual las personas se ven obligadas a salir de su pueblo o de su entorno por discriminación LGTBIfóbica. “A través de un estudio que realizamos, sabemos que es algo que está pasando. De este estudio salió el sexilio: gente que no se siente bien aquí, que no puede ser, que no se siente libre y se va a un lugar donde pueden pasar más desapercibidas”, explica.

En esta misma línea, Peña también abordó cuáles son las medidas o las políticas que hacen un lugar más seguro que otro, dado que en dicho estudio también había una parte de la población que consideraba más seguras algunas zonas de la isla. Es decir, que “cuanto más visible eres, o cuánto más impacto tienen las actividades que realizas como ayuntamiento, más seguras se pueden sentir las personas”.

La activista afirma que, en general, “si veo una bandera en un bar o en un ayuntamiento, o si veo que están haciendo un acto que es para mí -porque, vuelvo a decir, lo que no se nombra no existe- a lo mejor pienso que la gente al menos habla de las personas como yo”.

Sobre los retos futuros para el colectivo, la presidenta considera que estos pasan por crecer, educar y tener más espacios para las personas LGBTI+.