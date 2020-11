La SD Tenisca recogerá alimentos para Cáritas en el partido con el Atlético Victoria

La SD Tenisca pone en marcha junto a Cáritas Diocesana de Tenerife una campaña para la recogida de alimentos no perecederos, para “intentar ayudar a paliar la dura situación que están pasando muchas familias en la Isla de La Palma”, se informa en nota de prensa. Este domingo, 6 de diciembre, aprovechando la celebración del partido SD Tenisca- Atlético Victoria se colocarán unos recipientes a la entrada del Estadio Virgen de Las Nieves para “la recogida de alimentos no perecederos y productos de aseo personal y limpieza que tanta falta hacen a muchas familias en esta época. Este es el primer partido en el Virgen de Las Nieves en el que se va a proceder a la recogida de alimentos no perecederos y productos de limpieza y aseo, por lo que solicitamos a todas las personas que quieran ayudar a Cáritas en su ardua labor, que acuda al Virgen de las Nieves con algún producto de los mencionados”.